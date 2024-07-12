День шашлыка и бумажного пакета: что еще празднуют 12 июля

Праздники и события 12 июля

Международный день Малалы

Этот день посвящен празднованию вклада Малалы Юсуфзай в борьбу за права детей на образование. Он подчеркивает важность доступа к обучению для всех детей, особенно девочек, и напоминает о необходимости противодействия дискриминации и насилию. События и мероприятия, проводимые в этот день, направлены на поддержку образовательных инициатив и повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются дети в разных уголках мира.

Всемирный день бортпроводника

Этот день отмечает работу бортпроводников, которые обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров во время авиаперелетов. Он подчеркивает важность их профессионализма, терпения и умения действовать в экстремальных ситуациях. Отмечание включает в себя выражение благодарности и признание значимости их работы, а также мероприятия, повышающие осведомленность об этой профессии.

День разноцветных глаз

Это необычный праздник, который привлекает внимание к красоте и уникальности людей с разноцветными глазами, или гетерохромией. Он поощряет принятие разнообразия и повышает осведомленность об этой редкой особенности. Этот день является возможностью для людей поделиться своими историями и поддержать тех, кто имеет необычный цвет глаз.

День бумажного пакета

День бумажного пакета направлен на повышение осведомленности об экологических преимуществах использования бумажных пакетов вместо пластиковых. Он подчеркивает важность уменьшения пластикового загрязнения и поддержки устойчивого развития. В этот день часто проводятся образовательные кампании и мероприятия с целью поощрения использования экологически дружественных альтернатив.

Всемирный день шашлыка

Этот праздник отмечает традицию приготовления шашлыка и его значение в культуре многих народов. Всемирный день шашлыка является возможностью собраться с семьей и друзьями, наслаждаясь вкусом этого популярного блюда. Мероприятия включают кулинарные фестивали, конкурсы и мастер-классы, где участники могут поделиться своими рецептами и кулинарными техниками.

Именины 12 июля

12 июля именины празднуют: Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Федор, Вероника, Мария.

Кто из известных людей родился 12 июля

В этот день родились:

1963 год: родилась украинская гимнастка Стелла Захарова;

1988 год: родилась военнослужащая ВСУ, участница российско-украинской войны, Герой Украины Ольга Симонова;

1995 год: родился офицер Вооруженных сил Украины, который отличился во время российского вторжения в Украину, Герой Украины Павел Усов.

Памятные даты 12 июля