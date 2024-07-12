День шашлику та паперового пакета: що ще святкують 12 липня

Свята та події 12 липня

Міжнародний день Малали

Цей день присвячений відзначенню внеску Малали Юсуфзай у боротьбу за права дітей на освіту. Він підкреслює важливість доступу до навчання для всіх дітей, особливо дівчат, і нагадує про необхідність протидії дискримінації та насильству. Події та заходи, що проводяться в цей день, спрямовані на підтримку освітніх ініціатив і підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються діти в різних куточках світу.

Всесвітній день бортпровідника

Цей день відзначає роботу бортпровідників, які забезпечують безпеку і комфорт пасажирів під час авіаперельотів. Він підкреслює важливість їхнього професіоналізму, терпіння і вміння діяти в екстремальних ситуаціях. Відзначення включає в себе вираз вдячності та визнання значущості їхньої роботи, а також заходи, що підвищують обізнаність про цю професію.

День різнокольорових очей

Це незвичайне свято, яке привертає увагу до краси та унікальності людей з різнокольоровими очима, або гетерохромією. Воно заохочує прийняття різноманітності і підвищує обізнаність про цю рідкісну особливість. Цей день є можливістю для людей поділитися своїми історіями та підтримати тих, хто має незвичайний колір очей.

День паперового пакета

День паперового пакета спрямований на підвищення обізнаності про екологічні переваги використання паперових пакетів замість пластикових. Він підкреслює важливість зменшення пластикового забруднення та підтримки сталого розвитку. У цей день часто проводяться освітні кампанії та заходи з метою заохочення використання екологічно дружніх альтернатив.

Всесвітній день шашлику

Це свято відзначає традицію приготування шашлику та його значення в культурі багатьох народів. Всесвітній день шашлику є нагодою зібратися з родиною та друзями, насолоджуючись смаком цього популярного блюда. Заходи включають кулінарні фестивалі, конкурси та майстер-класи, де учасники можуть поділитися своїми рецептами та кулінарними техніками.

Іменини 12 липня

12 липня іменини святкують: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

Хто з відомих людей народився 12 липня

У цей день народилися:

1963 рік: народилася українська гімнастка Стелла Захарова;

1988 рік: народилася військовослужбовиця ЗСУ, учасниця російсько-української війни, Герой України Ольга Сімонова;

1995 рік: народився офіцер Збройних сил України, який відзначився під час російського вторгнення в Україну, Герой України Павло Усов.

Пам’ятні дати 12 липня