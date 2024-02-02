День сегодня: 2 февраля отмечаем День сурка и День укулеле

Праздники 2 февраля 2024 года

Праздник, который привлекает внимание, — это День сурка. Традиция празднования происходит из Северной Америки, где она очень распространена. Люди собираются и наблюдают за сурком, выходящим из своей норы. Если пушистый грызун увидит свою тень, то это значит, что весна придет поздно, а если нет – то рано. Хотя такой «прогноз» и не точен, но он довольно интересен и забавен. В США самым известным сурком является Фил из города Панксутони, штат Пенсильвания. Его выход из норы транслируется по телевидению и собирает тысячи зрителей. Украина также имеет своего сурка — Тимка, который живет в заповеднике «Медоборы» в Тернопольской области.

Один из важнейших праздников этого дня — Всемирный день водно-болотных угодий . Этот праздник был начат в 1971 году, когда в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, направленная на сохранение и рациональное использование этих уникальных экосистем. Водно-болотные угодья – это территории, где вода является основным фактором, влияющим на условия жизни растений и животных. Среди водно-болотных угодий можно выделить болота, озера, реки, дельты, эстуарии, прибрежные зоны, коралловые рифы и другие. Украина является одной из стран-участниц Конвенции и имеет 50 объектов, внесенных в список водно-болотных угодий международного значения. Среди них — Дунайский биосферный заповедник, Аскания-Нова, Сивашские лиманы, Шацкий. национальный природный парк и другие.

А еще 2 февраля можно отметить День самообновления. Кто сотворил этот праздник – неизвестно, но он стал популярным. Этот день стоит посвятить своему росту, усовершенствованию умений и навыков, заботе о себе. Стоит выйти из своей зоны комфорта и попытаться приобщиться к чему-нибудь новому. К примеру, можно начать учить иностранный язык, освоить новый хобби, прочитать интересную книгу, заняться спортом, сделать доброе дело. Главное – не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и совершенствоваться.

2 февраля также празднуют Всемирный день укулеле. Праздник был создан в честь миниатюрного музыкального инструмента, отличающегося неповторимым звучанием. Часто укулеле еще называют гавайской гитарой. Хотя инструмент был создан в португальском регионе Мадейри, но оттуда он попал в Гавайи (в конце XIX века), где стал настоящим национальным символом. Его звучание ассоциируется с радостью, оптимизмом, экзотикой.

Также 2 февраля отмечается День осведомленности о ревматоидном артрите. Событие было создано в 2013 году по инициативе международной организации, которая занимается улучшением жизни людей с ревматоидными заболеваниями.

Имениники 2 февраля

2 февраля именины празднуют Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.

В этот день родились такие известные личности:

1463 — Джованни Пико делла Мирандола, итальянский философ и гуманист.

1861 — Соломон Гуггенхайм, основатель музея (погиб во время катастрофы «Титаника»).

1863 год — украинский писатель Тимотей Бордуляк;

1882 — Джеймс Джойс, ирландский писатель, создатель «потока сознания».

1901 — Яша Хейфец, американский скрипач-виртуоз (родился в Вильнюсе).

1901 — Валерьян Подмогильный, украинский писатель, переводчик (погиб в сталинских лагерях).

1905 — Айн Рэнд, американская писательница, философ.

1939 год — народный артист Украины, композитор Виталий Филиппенко.

1942 — Грэхэм Нэш, английский рок-музыкант, основатель группы «The Hollies».

1944 — Александр Мороз, украинский политик.

1946 — Ферра Фосет, американская киноактриса («Ангелочки Чарли»).

1972 — Dana International, израильская певица.

1977 — Шакира Риполл, колумбийская певица.

Исторические события 2 февраля

2 февраля в течение человеческой истории произошло много важных событий: