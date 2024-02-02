День сегодня: 2 февраля отмечаем День сурка и День укулеле

2 февраля – день, когда мир отмечает различные праздники, связанные с природой, культурой и здоровьем. В этот день мы можем узнать много интересного о нашей планете и о себе.
Праздники 2 февраля 2024 года
Праздник, который привлекает внимание, — это День сурка. Традиция празднования происходит из Северной Америки, где она очень распространена. Люди собираются и наблюдают за сурком, выходящим из своей норы. Если пушистый грызун увидит свою тень, то это значит, что весна придет поздно, а если нет – то рано. Хотя такой «прогноз» и не точен, но он довольно интересен и забавен. В США самым известным сурком является Фил из города Панксутони, штат Пенсильвания. Его выход из норы транслируется по телевидению и собирает тысячи зрителей. Украина также имеет своего сурка — Тимка, который живет в заповеднике «Медоборы» в Тернопольской области.
Один из важнейших праздников этого дня — Всемирный день водно-болотных угодий . Этот праздник был начат в 1971 году, когда в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, направленная на сохранение и рациональное использование этих уникальных экосистем. Водно-болотные угодья – это территории, где вода является основным фактором, влияющим на условия жизни растений и животных. Среди водно-болотных угодий можно выделить болота, озера, реки, дельты, эстуарии, прибрежные зоны, коралловые рифы и другие. Украина является одной из стран-участниц Конвенции и имеет 50 объектов, внесенных в список водно-болотных угодий международного значения. Среди них — Дунайский биосферный заповедник, Аскания-Нова, Сивашские лиманы, Шацкий. национальный природный парк и другие.
А еще 2 февраля можно отметить День самообновления. Кто сотворил этот праздник – неизвестно, но он стал популярным. Этот день стоит посвятить своему росту, усовершенствованию умений и навыков, заботе о себе. Стоит выйти из своей зоны комфорта и попытаться приобщиться к чему-нибудь новому. К примеру, можно начать учить иностранный язык, освоить новый хобби, прочитать интересную книгу, заняться спортом, сделать доброе дело. Главное – не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться и совершенствоваться.
2 февраля также празднуют Всемирный день укулеле. Праздник был создан в честь миниатюрного музыкального инструмента, отличающегося неповторимым звучанием. Часто укулеле еще называют гавайской гитарой. Хотя инструмент был создан в португальском регионе Мадейри, но оттуда он попал в Гавайи (в конце XIX века), где стал настоящим национальным символом. Его звучание ассоциируется с радостью, оптимизмом, экзотикой.
Также 2 февраля отмечается День осведомленности о ревматоидном артрите. Событие было создано в 2013 году по инициативе международной организации, которая занимается улучшением жизни людей с ревматоидными заболеваниями.
Имениники 2 февраля
2 февраля именины празднуют Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна, Римма.
В этот день родились такие известные личности:
- 1463 — Джованни Пико делла Мирандола, итальянский философ и гуманист.
- 1861 — Соломон Гуггенхайм, основатель музея (погиб во время катастрофы «Титаника»).
- 1863 год — украинский писатель Тимотей Бордуляк;
- 1882 — Джеймс Джойс, ирландский писатель, создатель «потока сознания».
- 1901 — Яша Хейфец, американский скрипач-виртуоз (родился в Вильнюсе).
- 1901 — Валерьян Подмогильный, украинский писатель, переводчик (погиб в сталинских лагерях).
- 1905 — Айн Рэнд, американская писательница, философ.
- 1939 год — народный артист Украины, композитор Виталий Филиппенко.
- 1942 — Грэхэм Нэш, английский рок-музыкант, основатель группы «The Hollies».
- 1944 — Александр Мороз, украинский политик.
- 1946 — Ферра Фосет, американская киноактриса («Ангелочки Чарли»).
- 1972 — Dana International, израильская певица.
- 1977 — Шакира Риполл, колумбийская певица.
Исторические события 2 февраля
2 февраля в течение человеческой истории произошло много важных событий:
- 62 год — Оттон становится первым императором Священной Римской империи из Саксонской династии;
- 1274 год — во Флоренции происходит первая встреча Данте и Беатриче, чей образ в течение всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»;
- 1536 год — на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основывает город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;
- 1556 — в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) происходит самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений — погибло около 820 тысяч человек;
- 1653 год — поселок Новый Амстердам (сегодня Нью-Йорк) приобретает статус города;
- 1823 год — в Венеции проходит премьера оперы Россини «Семирамида»;
- 1841 год — первое упоминание о «Дне Сурка»;
- 1852 год — в Лондоне на Флит-стрит открывается первый общественный туалет;
- 1852 год — в Париже проходит премьера «Дамы с камелиями» Александра Дюма (сына);
- 1863 год — Сэмюэл Клеменс впервые подписывается как Марк Твен;
- 1870 год — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создает всемирную информационную сеть;
- 1892 год — в Намеоки (Иллинойс, США) проходит самая длинная в истории встреча по боксу (между Гарри Шарпом и Фрэнком Кросби);
- 1912 год — Фредерик Лоу прыгает с парашютом из статуи Свободы;
- 1913 год — в Нью-Йорке открывается Grand Central Terminal, крупнейший железнодорожный вокзал мира;
- 1914 год — выходит в прокат первый фильм с Чарли Чаплином «Зарабатывая на жизнь»;
- 1922 год — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликовали роман Джеймса Джойса «Улисс»;
- 1935 год — впервые в судебной практике используют детектор лжи (Портедж, Висконсин);
- 1940 год — проходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;
- 1970 год — в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва;