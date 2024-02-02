День сьогодні: 2 лютого відзначаємо День бабака і День укулеле 

Свята 2 лютого 2024 року

Свято, яке привертає увагу, – це День бабака. Традиція святкування походить з Північної Америки, де вона є дуже поширеною. Люди збираються і спостерігають за бабаком, який виходить зі своєї нори. Якщо пухнастий гризун побачить свою тінь, то це означає, що весна прийде пізно, а якщо ні – то рано. Хоча такий “прогноз” і не є точним, але він досить цікавий і кумедний. У США найвідомішим бабаком є Філ з міста Панксутоні, штат Пенсильванія. Його вихід з нори транслюється по телебаченню та збирає тисячі глядачів. Україна також має свого бабака – Тимка, який живе в заповіднику “Медобори” на Тернопільщині.

Одне з найважливіших свят цього дня – Всесвітній день водно-болотних угідь. Це свято було започатковане у 1971 році, коли в іранському місті Рамсар була підписана Конвенція про водно-болотні угідья, яка має на меті збереження та раціональне використання цих унікальних екосистем. Водно-болотні угідья – це території, де вода є основним фактором, що впливає на умови життя рослин і тварин. Серед водно-болотних угідь можна виділити болота, озера, річки, дельти, естуарії, прибережні зони, коралові рифи та інші. Україна є однією з країн-учасниць Конвенції та має 50 об’єктів, які внесені до списку водно-болотних угідь міжнародного значення. Серед них – Дунайський біосферний заповідник, Асканія-Нова, Сиваські лимани, Шацький національний природний парк та інші.

А ще 2 лютого можна відзначити День самооновлення. Хто створив це свято – невідомо, але воно стало популярним. Цей день варто присвятити своєму зростанню, вдосконаленню умінь та навичок, турботі про себе. Варто вийти зі своєї зони комфорту та спробувати долучитися до чогось нового. Наприклад, можна почати вчити іноземну мову, освоїти новий хобі, прочитати цікаву книгу, зайнятися спортом, зробити добру справу. Головне – не зупинятися на досягнутому, а постійно розвиватися та вдосконалюватися.

2 лютого також святкують Всесвітній день укулеле. Свято було створене на честь мініатюрного музичного інструменту, який відрізняється неповторним звучанням. Часто укулеле ще називають гавайською гітарою. Хоча інструмент було створено у португальському регіоні Мадейрі, але звідти він потрапив до Гаваїв (наприкінці XIX століття), де став справжнім національним символом. Його звучання асоціюється з радістю, оптимізмом, екзотикою.

Також 2 лютого відзначається День поінформованості про ревматоїдний артрит. Подія була створена 2013 року за ініціативи міжнародної організації, яка займається покращенням життя людей, які мають ревматоїдні захворювання.

Імениники 2 лютого

2 лютого іменини святкують Єфим, Захар, Лаврентій, Лев, Павло, Інна, Римма.

Цього дня народилися такі відомі особистості:

1463 — Джованні Піко делла Мірандола, італійський філософ і гуманіст.

1861 — Соломон Гуггенхайм, засновник музею (загинув під час катастрофи «Титаніка»).

1863 рік — український письменник Тимотей Бордуляк;

1882 — Джеймс Джойс, ірландський письменник, творець «потоку свідомості».

1901 — Яша Хейфец, американський скрипаль-віртуоз (народився у Вільнюсі).

1901 — Валер’ян Підмогильний, український письменник, перекладач (загинув у сталінських таборах).

1905 — Айн Ренд, американська письменниця, філософ.

1939 рік — народний артист України, композитор Віталій Філіпенко.

1942 — Ґрехем Неш, англійський рок-музикант, засновник гурту «The Hollies».

1944 — Олександр Мороз, український політик.

1946 — Ферра Фосет, американська кіноакторка («Ангелочки Чарлі»).

1972 — Dana International, ізраїльська співачка.

1977 — Шакіра Ріполл, колумбійська співачка.

Історичні події, що сталися 2 лютого

2 лютого протягом людської історії відбулося багато важливих подій: