День СБУ и еще семь праздников, отмечаемых 25 марта

25 марта 2024 года является днем, богатым различными праздниками. Некоторые посвящены важным социальным проблемам, другие должны развлечь публику. Также мы рассказываем об исторических событиях, произошедших в этот день.
День Службы Безопасности Украины
День СБУ в Украине отмечается каждый год 25 марта. В 2024 году этот праздник выпадает на понедельник. Этот день важен для чествования работников службы безопасности, которые посвящают свою жизнь защите государственности и безопасности Украины.
Международный день нерожденного ребенка
25 марта также отмечается Международный день нерожденного ребенка, установленный Папой Иоанном Павлом II. Этот день совпадает с католическим Праздником Благовещения и отмечается в память о нерожденных плодах.
Этот день отмечается ежегодно в разные дни, но в 2024 году он приходится на 25 марта. Всемирный день ретроспективы – это время для рефлексии и оценки прошлого опыта.
День чтения Толкина
25 марта весь литературный мир отмечает День чтения книг Джона Р. Р. Толкина, известного автора «Властелина колец» и «Хоббита». Этот день посвящен любви к литературе и фэнтези.
Международный день вафель
Этот вкусный праздник отмечается 25 марта. Вафли имеют давнюю историю и являются популярным десертом во многих странах. Этот день повод для гурманов и любителей сладкого отметить вафли.
Праздник Холи Холи, или фестиваль цветов
Это популярный индуистский фестиваль весны, символизирующий изгнание зла и возрождение жизни. В 2024 году Холли отмечается 25 марта.
День независимости Греции
25 марта является Днем независимости Греции, связанным с началом восстания греков против турок-османов в 1821 году.
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
Этот день отмечается 25 марта и был начат Организацией Объединенных Наций в 2007 году для памяти жертв рабства.
Какие исторические события произошли 25 марта
- 421 — согласно легенде, основана Венеция.
- 1821 — началось восстание греков против османского владычества.
- 1918 — провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.
- 1949 — началась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.
- 1957 — Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).
- 1992 — Верховная Рада Украины приняла закон «О Службе безопасности Украины».
Кто родился 25 марта
- 1133 — Генрих II (король Англии) (†1159).
- 1614 — Хуан Кареньо де Миранда, испанский художник.
- 1741 — Жан-Антуан Гудон, французский скульптор.
- 1914 — Норман Борлоуг, американский агроном, генетик, лауреат Нобелевской премии мира 1970 года.
- 1942 — Арета Франклин, американская певица.
- 1947 — Элтон Джон, британский певец, композитор
- 1950 — Борис Бурда, украинский эрудит, кулинар, телеведущий.
- 1961 — Василий Рац футболист киевского «Динамо» и сборной СССР.
- 1965 — Сара Джессика Паркер, американская актриса.
- 1976 — Владимир Кличко, украинский боксер, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе.