День СБУ и еще семь праздников, отмечаемых 25 марта

День Службы Безопасности Украины

День СБУ в Украине отмечается каждый год 25 марта. В 2024 году этот праздник выпадает на понедельник. Этот день важен для чествования работников службы безопасности, которые посвящают свою жизнь защите государственности и безопасности Украины.

Международный день нерожденного ребенка

25 марта также отмечается Международный день нерожденного ребенка, установленный Папой Иоанном Павлом II. Этот день совпадает с католическим Праздником Благовещения и отмечается в память о нерожденных плодах.

Этот день отмечается ежегодно в разные дни, но в 2024 году он приходится на 25 марта. Всемирный день ретроспективы – это время для рефлексии и оценки прошлого опыта.

День чтения Толкина

25 марта весь литературный мир отмечает День чтения книг Джона Р. Р. Толкина, известного автора «Властелина колец» и «Хоббита». Этот день посвящен любви к литературе и фэнтези.

Международный день вафель

Этот вкусный праздник отмечается 25 марта. Вафли имеют давнюю историю и являются популярным десертом во многих странах. Этот день повод для гурманов и любителей сладкого отметить вафли.

Праздник Холи Холи, или фестиваль цветов

Это популярный индуистский фестиваль весны, символизирующий изгнание зла и возрождение жизни. В 2024 году Холли отмечается 25 марта.

День независимости Греции

25 марта является Днем независимости Греции, связанным с началом восстания греков против турок-османов в 1821 году.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Этот день отмечается 25 марта и был начат Организацией Объединенных Наций в 2007 году для памяти жертв рабства.

Какие исторические события произошли 25 марта

421 — согласно легенде, основана Венеция.

1821 — началось восстание греков против османского владычества.

1918 — провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

1949 — началась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.

1957 — Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).

1992 — Верховная Рада Украины приняла закон «О Службе безопасности Украины».

Кто родился 25 марта