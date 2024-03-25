День СБУ та ще сім свят, які відзначають 25 березня

День Служби Безпеки України

День СБУ в Україні відзначається щороку 25 березня. У 2024 році це свято припадає на понеділок. Цей день є важливим для вшанування працівників служби безпеки, які присвячують своє життя захисту державності та безпеки України.

Міжнародний день ненародженої дитини

25 березня також відзначається Міжнародний день ненародженої дитини, встановлений Папою Іоанном Павлом II. Цей день співпадає з католицьким Святом Благовіщення і відзначається в пам’ять про ненароджені плоди.

Всесвітній день ретроспективи Цей день відзначається щороку в різні дні, але в 2024 році він припадає на 25 березня. Всесвітній день ретроспективи – це час для рефлексії та оцінки минулого досвіду.

День читання Толкіна

25 березня увесь літературний світ відзначає День читання книг Джона Р. Р. Толкіна, відомого автора “Володаря кілець” і “Хоббіта”. Цей день присвячений любові до літератури та фентезі.

Міжнародний день вафель

Це смачне свято відзначається 25 березня. Вафлі мають давню історію та є популярним десертом у багатьох країнах. Цей день є приводом для гурманів та любителів солодкого відзначити вафлі.

Свято Холі Холі, або фестиваль кольорів

Це популярний індуїстський фестиваль весни, який символізує вигнання зла та відродження життя. У 2024 році Холі відзначається 25 березня.

День Незалежності Греції

25 березня є Днем незалежності Греції, пов’язаним з початком повстання греків проти турків-османів у 1821 році.

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Цей день відзначається 25 березня та був започаткований Організацією Об’єднаних Націй у 2007 році для вшанування пам’яті жертв рабства.

Які історичні події стались 25 березня

421 — згідно з легендою, засновано Венецію.

1821 — почалось повстання греків проти османського панування.

1918 — проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.

1949 — почалася масова депортація кількох десятків тисяч жителів Естонії, Литви та Латвії до Сибіру.

1957 — Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими заснували Європейську економічну спільноту (ЄЕС).

1992 — Верховна Рада України ухвалила закон «Про Службу безпеки України».

Хто народився 25 березня