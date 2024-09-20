День риса и вина «Гренаш»: что еще празднуют 20 сентября

Что празднуют в Украине и мире 20 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 20 сентября
Всемирный день гинекологической онкологии
Этот день создан для повышения осведомленности о раке женских репродуктивных органов. Он напоминает о важности регулярных осмотров у врача и ранней диагностики для эффективной борьбы с болезнями. Специалисты проводят информационные кампании, чтобы поощрить женщин заботиться о своем здоровье.
Всемирный день паэльи
Этот день посвящен испанскому национальному блюду — паэлье. Цель — популяризация этого блюда, которое символизирует богатство средиземноморской кухни и традиционный семейный обед. Любители паэльи устраивают кулинарные мероприятия, демонстрируя различные варианты этого блюда с морепродуктами, мясом или овощами.
Международный день студенческого спорта
День, когда отмечают важность спорта в жизни студентов и высших учебных заведений. Он способствует развитию спортивной культуры среди молодежи, подчеркивая роль физической активности в обучении и социальной жизни. Университеты и спортивные клубы организуют соревнования и показательные выступления.
Международный день вина «Гренаш»
Посвящен одному из самых известных сортов винограда — «Гренаш». Этот день помогает распространять знания об этом сорте и винах, изготовленных на его основе, особенно во Франции и Испании. Любители и сомелье проводят дегустации, раскрывая особенности вкуса и аромата «Гренаш».
Всемирный день риса
Этот день акцентирует внимание на важности риса как одной из основных продовольственных культур в мире. Организации и правительства проводят мероприятия, посвященные вопросу продовольственной безопасности и устойчивого выращивания риса. Особое внимание уделяется странам, где рис является основой ежедневного питания.
Именины 20 сентября
Какие сегодня именины: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.
Кто из известных людей родился 20 сентября
- 1977 год: украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Валерий Перешкура;
- 1982 год: украинская гребчица на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр Инна Осипенко-Радомская;
- 1983 год: украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман.
Памятные даты 20 сентября
- 1246 год: в Орде за отказ поклоняться идолам убивают Великого князя киевского Михаила Всеволодовича;
- 1258 год: освящают кафедральный собор в Солсбери (Королевство Англия), который строился 38 лет;
- 1519 год: начинается первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана;
- 1562 год: между Королевством Англия и лидером французских гугенотов принцем Конде подписано соглашение, по которому Англия получает Гавр в обмен на предоставление отрядов для борьбы с католиками;
- 1610 год: полководец Речи Посполитой Станислав Жолкевский захватывает Москву;
- 1792 год: в Королевстве Франция разрешают развод;
- 1793 год: Комитет общественного спасения Франции одобряет план капитана Наполеона Бонапарта по осаде Тулона (первое упоминание имени Наполеона на общегосударственном уровне);
- 1866 год: в состав Королевства Пруссия входят Ганновер и Франкфурт;
- 1870 год: завершается объединение Италии;
- 1919 год: Нестор Махно и правительство УНР заключают соглашение о совместной борьбе против Деникина;
- 1926 год: глава синдиката американской мафии Аль Капоне чудом избегает смерти во время расстрела его офиса в Цицеро (штат Иллинойс);
- 1946 год: открывается первый Каннский кинофестиваль;
- 1954 год: ЭВМ выполняет первую программу на первом языке программирования высокого уровня Фортран;
- 1977 год: в ООН вступает Вьетнам;
- 1991 год: создается Служба национальной безопасности Украины (ныне — СБУ);
- 1992 год: на референдуме большинство граждан Франции высказывается за вступление страны в Европейский Союз;
- 2003 год: на референдуме в Латвии граждане голосуют за вхождение страны в ЕС;
- 2008 год: в Украине открывается первый IMAX кинотеатр.