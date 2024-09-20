День риса и вина «Гренаш»: что еще празднуют 20 сентября

Праздники и события 20 сентября

Всемирный день гинекологической онкологии

Этот день создан для повышения осведомленности о раке женских репродуктивных органов. Он напоминает о важности регулярных осмотров у врача и ранней диагностики для эффективной борьбы с болезнями. Специалисты проводят информационные кампании, чтобы поощрить женщин заботиться о своем здоровье.

Всемирный день паэльи

Этот день посвящен испанскому национальному блюду — паэлье. Цель — популяризация этого блюда, которое символизирует богатство средиземноморской кухни и традиционный семейный обед. Любители паэльи устраивают кулинарные мероприятия, демонстрируя различные варианты этого блюда с морепродуктами, мясом или овощами.

Международный день студенческого спорта

День, когда отмечают важность спорта в жизни студентов и высших учебных заведений. Он способствует развитию спортивной культуры среди молодежи, подчеркивая роль физической активности в обучении и социальной жизни. Университеты и спортивные клубы организуют соревнования и показательные выступления.

Международный день вина «Гренаш»

Посвящен одному из самых известных сортов винограда — «Гренаш». Этот день помогает распространять знания об этом сорте и винах, изготовленных на его основе, особенно во Франции и Испании. Любители и сомелье проводят дегустации, раскрывая особенности вкуса и аромата «Гренаш».

Всемирный день риса

Этот день акцентирует внимание на важности риса как одной из основных продовольственных культур в мире. Организации и правительства проводят мероприятия, посвященные вопросу продовольственной безопасности и устойчивого выращивания риса. Особое внимание уделяется странам, где рис является основой ежедневного питания.

Именины 20 сентября

Какие сегодня именины: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

Кто из известных людей родился 20 сентября

1977 год: украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Валерий Перешкура;

1982 год: украинская гребчица на байдарках, олимпийская чемпионка, четырехкратный призер Олимпийских игр Инна Осипенко-Радомская;

1983 год: украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр Юлия Батенкова-Бауман.

Памятные даты 20 сентября