День рису та вина «Гренаш»: що ще святкують 20 вересня

Що святкують в Україні та світі 20 вересня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 20 вересня
Всесвітній день гінекологічної онкології
Цей день створений для підвищення обізнаності про рак жіночих репродуктивних органів. Він нагадує про важливість регулярних оглядів у лікаря та ранньої діагностики для ефективної боротьби з хворобами. Фахівці проводять інформаційні кампанії, щоб заохотити жінок піклуватися про своє здоров’я.
Всесвітній день паельї
Цей день присвячений іспанській національній страві — паельї. Мета — популяризація цієї страви, яка символізує багатство середземноморської кухні та традиційний сімейний обід. Любителі паельї влаштовують кулінарні заходи, демонструючи різні варіанти цієї страви з морепродуктами, м’ясом або овочами.
Міжнародний день студентського спорту
День, коли наголошують на важливості спорту в житті студентів та вищих навчальних закладів. Він сприяє розвитку спортивної культури серед молоді, підкреслюючи роль фізичної активності в навчанні та соціальному житті. Університети та спортивні клуби організовують змагання та показові виступи.
Міжнародний день вина «Гренаш»
Присвячений одному з найвідоміших сортів винограду — «Гренаш». Цей день допомагає поширювати знання про цей сорт та вина, виготовлені на його основі, особливо у Франції та Іспанії. Любителі та сомельє проводять дегустації, розкриваючи особливості смаку та аромату «Гренаш».
Всесвітній день рису
Цей день акцентує увагу на важливості рису як однієї з основних продовольчих культур у світі. Організації та уряди проводять заходи, присвячені питанню продовольчої безпеки та сталого вирощування рису. Особлива увага приділяється країнам, де рис є основою щоденного харчування.
Іменини 20 вересня
Які сьогодні іменини: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.
Хто з відомих людей народився 20 вересня
- 1977 рік: український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура;
- 1982 рік: українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська;
- 1983 рік: українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман.
Пам’ятні дати 20 вересня
- 1246 рік: в Орді за відмову поклонятися ідолам вбивають Великого князя київського Михайла Всеволодовича;
- 1258 рік: освячують кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років;
- 1519 рік: починається перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана;
- 1562 рік: між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписана угода, за якою Англія отримує Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками;
- 1610 рік: полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захоплює Москву;
- 1792 рік: у Королівстві Франція дозволяють розлучення;
- 1793 рік: Комітет громадського порятунку Франції схвалює план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні);
- 1866 рік: до складу Королівства Пруссія входять Ганновер та Франкфурт;
- 1870 рік: завершується об’єднання Італії;
- 1919 рік: Нестор Махно і уряд УНР уклалають угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;
- 1926 рік: очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);
- 1946 рік: відкривається перший Каннський кінофестиваль;
- 1954 рік: ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;
- 1977 рік: до ООН вступає В’єтнам;
- 1991 рік: створюють Службу національної безпеки України (нині — СБУ);
- 1992 рік: на референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;
- 2003 рік: на референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;
- 2008 рік: в Україні відкривається перший IMAX кінотеатр.