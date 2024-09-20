День рису та вина «Гренаш»: що ще святкують 20 вересня

Свята та події 20 вересня

Всесвітній день гінекологічної онкології

Цей день створений для підвищення обізнаності про рак жіночих репродуктивних органів. Він нагадує про важливість регулярних оглядів у лікаря та ранньої діагностики для ефективної боротьби з хворобами. Фахівці проводять інформаційні кампанії, щоб заохотити жінок піклуватися про своє здоров’я.

Всесвітній день паельї

Цей день присвячений іспанській національній страві — паельї. Мета — популяризація цієї страви, яка символізує багатство середземноморської кухні та традиційний сімейний обід. Любителі паельї влаштовують кулінарні заходи, демонструючи різні варіанти цієї страви з морепродуктами, м’ясом або овочами.

Міжнародний день студентського спорту

День, коли наголошують на важливості спорту в житті студентів та вищих навчальних закладів. Він сприяє розвитку спортивної культури серед молоді, підкреслюючи роль фізичної активності в навчанні та соціальному житті. Університети та спортивні клуби організовують змагання та показові виступи.

Міжнародний день вина «Гренаш»

Присвячений одному з найвідоміших сортів винограду — «Гренаш». Цей день допомагає поширювати знання про цей сорт та вина, виготовлені на його основі, особливо у Франції та Іспанії. Любителі та сомельє проводять дегустації, розкриваючи особливості смаку та аромату «Гренаш».

Всесвітній день рису

Цей день акцентує увагу на важливості рису як однієї з основних продовольчих культур у світі. Організації та уряди проводять заходи, присвячені питанню продовольчої безпеки та сталого вирощування рису. Особлива увага приділяється країнам, де рис є основою щоденного харчування.

Іменини 20 вересня

Які сьогодні іменини: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

Хто з відомих людей народився 20 вересня

1977 рік: український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор (2000) Валерій Перешкура;

1982 рік: українська веслувальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська;

1983 рік: українська біатлоністка, лижниця, призерка Паралімпійських ігор Юлія Батенкова-Бауман.

Пам’ятні дати 20 вересня