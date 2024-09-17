День работников гражданской защиты Украины: что еще празднуют 17 сентября

Праздники и события 17 сентября

Всемирный день распространения информации о синдроме Клифстра

Призван повысить осведомленность о редком генетическом заболевании, которое влияет на когнитивное и физическое развитие. В этот день организации, которые поддерживают пациентов с синдромом Клифстра, информируют общество о симптомах и важности ранней диагностики. Мероприятие помогает собрать средства для исследований и лечения, а также поддержать семьи, которые сталкиваются с этим вызовом.

День работника страхового рынка Украины

Профессиональное признание для тех, кто работает в области страхования и обеспечивает финансовую защиту граждан и бизнеса. Это день подчеркивает важность работы страховых компаний в обществе и их роль в поддержании стабильности экономики. Он также является поводом для оценки достижений и вклада работников в развитие страхового рынка страны.

Всемирный день безопасности пациентов

Сосредоточен на повышении стандартов безопасности в сфере здравоохранения и защите прав пациентов. Целью является уменьшение рисков, связанных с медицинскими процедурами и лечением, а также улучшение условий пребывания пациентов в медицинских учреждениях. Мероприятия, посвященные этому дню, направлены на поиск решений для обеспечения более качественного медицинского обслуживания.

День безопасности пациентов в Украине

Призван повысить внимание к проблемам безопасности в сфере здравоохранения на национальном уровне. Организуются тематические мероприятия и обсуждения, направленные на улучшение медицинских стандартов и защиту прав пациентов. Особое внимание уделяется внедрению новых технологий и процедур, снижающих риски для здоровья граждан.

Международный день кантри-музыки

Посвящен популяризации кантри-музыки и ее влияния на музыкальную культуру во всем мире. Это особый повод для музыкантов и поклонников жанра отметить его богатую историю и современные достижения. В этот день проводятся концерты, выставки и другие мероприятия, распространяющие любовь к кантри среди широкой общественности.

День работников гражданской защиты Украины

Посвящен тем, кто обеспечивает безопасность и защиту граждан во время чрезвычайных ситуаций. Это признание важности работы спасателей, пожарных, медицинских работников и всех, кто стоит на страже общественной безопасности. В этот день организовываются учения, тренировки и другие мероприятия, призванные повысить готовность к чрезвычайным ситуациям.

Именины 17 сентября

Какие сегодня именины: Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.

Кто из известных людей родился 17 сентября

1853 год — украинский писатель, публицист, критик Михаил Павлик;

1976 год — украинский боксер Евгений Шестаков;

1979 год — сотрудник Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны Герой Украины Владислав Бувалкин.

Памятные даты 17 сентября