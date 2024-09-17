День працівників цивільного захисту України: що ще святкують 17 вересня

Свята та події 17 вересня

Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра

Покликаний підвищити обізнаність про рідкісне генетичне захворювання, яке впливає на когнітивний та фізичний розвиток. У цей день організації, які підтримують пацієнтів із синдромом Кліфстра, інформують суспільство про симптоми та важливість ранньої діагностики. Захід допомагає зібрати кошти для досліджень і лікування, а також підтримати родини, які стикаються з цим викликом.

День працівника страхового ринку України

Професійне визнання для тих, хто працює в галузі страхування та забезпечує фінансовий захист громадян і бізнесу. Це день підкреслює важливість роботи страхових компаній у суспільстві та їхню роль у підтримці стабільності економіки. Він також є нагодою для оцінки досягнень та внеску працівників у розвиток страхового ринку країни.

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Зосереджений на підвищенні стандартів безпеки у сфері охорони здоров’я та захисті прав пацієнтів. Метою є зменшення ризиків, пов’язаних з медичними процедурами та лікуванням, а також поліпшення умов перебування пацієнтів у медичних закладах. Заходи, присвячені цьому дню, спрямовані на пошук рішень для забезпечення якіснішого медичного обслуговування.

День безпеки пацієнтів в Україні

Покликаний підвищити увагу до проблем безпеки у сфері охорони здоров’я на національному рівні. Організовуються тематичні заходи та обговорення, спрямовані на покращення медичних стандартів та захист прав пацієнтів. Особлива увага приділяється впровадженню нових технологій та процедур, що знижують ризики для здоров’я громадян.

Міжнародний день кантрі-музики

Присвячений популяризації кантрі-музики та її впливу на музичну культуру у всьому світі. Це особлива нагода для музикантів та шанувальників жанру відзначити його багату історію та сучасні досягнення. У цей день проводяться концерти, виставки та інші заходи, що поширюють любов до кантрі серед широкого загалу.

День працівників цивільного захисту України

Присвячений тим, хто забезпечує безпеку та захист громадян під час надзвичайних ситуацій. Це визнання важливості роботи рятувальників, пожежників, медичних працівників і всіх, хто стоїть на варті громадської безпеки. У цей день організовуються навчання, тренування та інші заходи, що покликані підвищити готовність до надзвичайних ситуацій.

Іменини 17 вересня

Які сьогодні іменини: Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра.

Хто з відомих людей народився 17 вересня

1853 рік — український письменник, публіцист, критик Михайло Павлик;

1976 рік — український боксер Євгеній Шестаков;

1979 рік — співробітник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни Герой України Владислав Бувалкін.

Пам’ятні дати 17 вересня