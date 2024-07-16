День принятия Декларации о суверенитете, а также бухгалтера и аудитора Украины: что еще празднуют 16 июля

Что празднуют в Украине и мире 16 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 16 июля
Международный день драг-культуры
Этот день отмечает многогранность и творчество драг-культуры, подчеркивая важность самовыражения и разнообразия в обществе. Он предоставляет платформу для драг-артистов, чтобы продемонстрировать свои таланты и рассказать свои истории. Празднование включает перформансы, конкурсы и образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о драг-культуре и борьбу со стереотипами.
День благодарности морской свинке
Этот день посвящен благодарности морской свинке, которая играет важную роль в исследованиях океанов и морской биологии. Он подчеркивает значение морских свинок в поддержании экологического равновесия и как модели для изучения экологических процессов. Празднование этого дня включает мероприятия по повышению осведомленности о важности сохранения морских экосистем и роли морских свинок в научных исследованиях.
День принятия Декларации о суверенитете Украины
Этот день отмечает важный этап в истории Украины — принятие Декларации о государственном суверенитете. Он символизирует стремление украинского народа к независимости и самоопределению. Празднование включает торжественные мероприятия, выступления политиков и общественных деятелей, а также образовательные программы, напоминающие о значении этого исторического документа.
Всемирный день змей
Этот день посвящен змеям и их роли в экосистеме. Он повышает осведомленность о важности защиты этих рептилий и сохранения их естественных сред обитания. Празднование включает образовательные программы, выставки и мероприятия в зоопарках, где люди могут узнать больше о различных видах змей, их поведении и значении для окружающей среды.
День бухгалтера и аудитора Украины
Этот день отмечает профессионалов, работающих в сфере бухгалтерии и аудита, признавая их важный вклад в обеспечение финансовой стабильности и прозрачности. Он подчеркивает значение их работы для экономики и бизнеса. Отмечание включает профессиональные мероприятия, конференции и семинары, где специалисты могут обмениваться опытом и повышать свою квалификацию.
Именины 16 июля
16 июля именины празднуют: Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия.
Кто из известных людей родился 16 июля
В этот день родились:
- 1967 год: офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Сергей Котенко;
- 1977 год: офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Юрий Коваленко;
- 1993 год: украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров Анна Ризатдинова.
Памятные даты 16 июля
- 622 год: происходит Гиджра, основан Ислам;
- 1054 год: переговоры между Римом и Византией в Константинополе относительно сфер влияния в Южной Италии и теологических вопросов заканчиваются неудачей;
- 1212 год: христианские войска побеждают Альмохадов в битве при Навас-де-Толосе в Испании;
- 1643 год: экспедиция голландского мореплавателя Маартина де Фриза открывает остров Сахалин;
- 1661 год: Стокгольмский банк выпускает первые европейские банкноты;
- 1790 год: округ Колумбия определяется как место расположения правительства США, не входя в юрисдикцию ни одного штата;
- 1909 год: основывается компания «Audi»;
- 1912 год: в Киеве торжественно открывают Бессарабский крытый рынок с участием высшего руководства города и края;
- 1919 год: под давлением польских войск УГА покидает Восточную Галицию, перейдя реку Збруч, и отступает на территорию Приднепровской Украины;
- 1923 год: Бенито Муссолини запрещает азартные игры в Королевстве Италия;
- 1945 год: США взрывают первую в мире атомную бомбу на испытаниях «Тринити»;
- 1951 год: публикуют повесть Дж. Сэлинджера «Ловец во ржи»;
- 1965 год: открывают тоннель под Монбланом, который соединяет Францию и Италию;
- 1996 год: Майкл Джексон дает бесплатный королевский концерт для султана Брунея;
- 1997 год: Валерий Пустовойтенко становится главой Кабинета Министров Украины;
- 2010 год: в Одессе открывают Первый Одесский международный кинофестиваль;
- 2019 год: вступает в силу Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».