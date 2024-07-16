День прийняття Декларації про суверенітет, а також бухгалтера і аудитора України: що ще святкують 16 липня

Свята та події 16 липня

Міжнародний день драг-культури

Цей день відзначає багатогранність і творчість драг-культури, підкреслюючи важливість самовираження та різноманітності в суспільстві. Він надає платформу для драг-артистів, щоб продемонструвати свої таланти та розповісти свої історії. Відзначення включає перформанси, конкурси та освітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про драг-культуру і боротьбу зі стереотипами.

День подяки морській свинці

Цей день присвячений вдячності морській свинці, яка відіграє важливу роль у дослідженнях океанів та морської біології. Він підкреслює значення морських свинок у підтримці екологічної рівноваги та як моделі для вивчення екологічних процесів. Відзначення цього дня включає заходи з підвищення обізнаності про важливість збереження морських екосистем і ролі морських свинок у наукових дослідженнях.

День прийняття Декларації про суверенітет України

Цей день відзначає важливий етап в історії України — прийняття Декларації про державний суверенітет. Він символізує прагнення українського народу до незалежності та самовизначення. Відзначення включає урочисті заходи, виступи політиків та громадських діячів, а також освітні програми, що нагадують про значення цього історичного документа.

Всесвітній день змій

Цей день присвячений зміям та їхній ролі в екосистемі. Він підвищує обізнаність про важливість захисту цих рептилій та збереження їхніх природних середовищ існування. Відзначення включає освітні програми, виставки та заходи в зоопарках, де люди можуть дізнатися більше про різні види змій, їх поведінку та значення для навколишнього середовища.

День бухгалтера і аудитора України

Цей день відзначає професіоналів, які працюють у сфері бухгалтерії та аудиту, визнаючи їх важливий внесок у забезпечення фінансової стабільності та прозорості. Він підкреслює значення їхньої роботи для економіки та бізнесу. Відзначення включає професійні заходи, конференції та семінари, де фахівці можуть обмінюватися досвідом і підвищувати свою кваліфікацію.

Іменини 16 липня

16 липня іменини святкують: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

Хто з відомих людей народився 16 липня

У цей день народилися:

1967 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Котенко;

1977 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Юрій Коваленко;

1993 рік: українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів Ганна Різатдінова.

Пам’ятні дати 16 липня