День прийняття Декларації про суверенітет, а також бухгалтера і аудитора України: що ще святкують 16 липня

День прийняття Декларації про суверенітет, а також бухгалтера і аудитора України: що ще святкують 16 липня

Що святкують в Україні та світі 16 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Свята та події 16 липня

Міжнародний день драг-культури

Цей день відзначає багатогранність і творчість драг-культури, підкреслюючи важливість самовираження та різноманітності в суспільстві. Він надає платформу для драг-артистів, щоб продемонструвати свої таланти та розповісти свої історії. Відзначення включає перформанси, конкурси та освітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про драг-культуру і боротьбу зі стереотипами.

День подяки морській свинці

Цей день присвячений вдячності морській свинці, яка відіграє важливу роль у дослідженнях океанів та морської біології. Він підкреслює значення морських свинок у підтримці екологічної рівноваги та як моделі для вивчення екологічних процесів. Відзначення цього дня включає заходи з підвищення обізнаності про важливість збереження морських екосистем і ролі морських свинок у наукових дослідженнях.

День прийняття Декларації про суверенітет України

Цей день відзначає важливий етап в історії України — прийняття Декларації про державний суверенітет. Він символізує прагнення українського народу до незалежності та самовизначення. Відзначення включає урочисті заходи, виступи політиків та громадських діячів, а також освітні програми, що нагадують про значення цього історичного документа.

Всесвітній день змій

Цей день присвячений зміям та їхній ролі в екосистемі. Він підвищує обізнаність про важливість захисту цих рептилій та збереження їхніх природних середовищ існування. Відзначення включає освітні програми, виставки та заходи в зоопарках, де люди можуть дізнатися більше про різні види змій, їх поведінку та значення для навколишнього середовища.

День бухгалтера і аудитора України

Цей день відзначає професіоналів, які працюють у сфері бухгалтерії та аудиту, визнаючи їх важливий внесок у забезпечення фінансової стабільності та прозорості. Він підкреслює значення їхньої роботи для економіки та бізнесу. Відзначення включає професійні заходи, конференції та семінари, де фахівці можуть обмінюватися досвідом і підвищувати свою кваліфікацію.

Іменини 16 липня

16 липня іменини святкують: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.

Хто з відомих людей народився 16 липня

У цей день народилися:

  • 1967 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Котенко;
  • 1977 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Юрій Коваленко;
  • 1993 рік: українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів Ганна Різатдінова.

Пам’ятні дати 16 липня

  • 622 рік: відбувається Гіджра, засновано Іслам;
  • 1054 рік: переговори між Римом і Візантією в Константинополі щодо сфер впливу в Південній Італії та теологічних питань закінчуються невдачею;
  • 1212 рік: християнські війська перемагають Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;
  • 1643 рік: експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкриває острів Сахалін;
  • 1661 рік: Стокгольмський банк випускає перші європейські банкноти;
  • 1790 рік: округ Колумбія визначається як місце розташування уряду США, не входячи до юрисдикції жодного штату;
  • 1909 рік: засновується компанія «Audi»;
  • 1912 рік: у Києві урочисто відкривають Бессарабський критий ринок за участю вищого керівництва міста та краю;
  • 1919 рік: під тиском польських військ УГА залишає Східну Галичину, перейшовши річку Збруч, і відступає на територію Наддніпрянської України;
  • 1923 рік: Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;
  • 1945 рік: США підривають першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті»;
  • 1951 рік: публікують повість Дж. Селінджера «Ловець у житі»;
  • 1965 рік: відкривають тунель під Монбланом, який з’єднує Францію й Італію;
  • 1996 рік: Майкл Джексон дає безкоштовний королівський концерт для султана Брунея;
  • 1997 рік: Валерій Пустовойтенко стає очільником Кабінету Міністрів України;
  • 2010 рік: в Одесі відкривають Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;
  • 2019 рік: набирає чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
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