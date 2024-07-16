День прийняття Декларації про суверенітет, а також бухгалтера і аудитора України: що ще святкують 16 липня

Що святкують в Україні та світі 16 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 16 липня
Міжнародний день драг-культури
Цей день відзначає багатогранність і творчість драг-культури, підкреслюючи важливість самовираження та різноманітності в суспільстві. Він надає платформу для драг-артистів, щоб продемонструвати свої таланти та розповісти свої історії. Відзначення включає перформанси, конкурси та освітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про драг-культуру і боротьбу зі стереотипами.
День подяки морській свинці
Цей день присвячений вдячності морській свинці, яка відіграє важливу роль у дослідженнях океанів та морської біології. Він підкреслює значення морських свинок у підтримці екологічної рівноваги та як моделі для вивчення екологічних процесів. Відзначення цього дня включає заходи з підвищення обізнаності про важливість збереження морських екосистем і ролі морських свинок у наукових дослідженнях.
День прийняття Декларації про суверенітет України
Цей день відзначає важливий етап в історії України — прийняття Декларації про державний суверенітет. Він символізує прагнення українського народу до незалежності та самовизначення. Відзначення включає урочисті заходи, виступи політиків та громадських діячів, а також освітні програми, що нагадують про значення цього історичного документа.
Всесвітній день змій
Цей день присвячений зміям та їхній ролі в екосистемі. Він підвищує обізнаність про важливість захисту цих рептилій та збереження їхніх природних середовищ існування. Відзначення включає освітні програми, виставки та заходи в зоопарках, де люди можуть дізнатися більше про різні види змій, їх поведінку та значення для навколишнього середовища.
День бухгалтера і аудитора України
Цей день відзначає професіоналів, які працюють у сфері бухгалтерії та аудиту, визнаючи їх важливий внесок у забезпечення фінансової стабільності та прозорості. Він підкреслює значення їхньої роботи для економіки та бізнесу. Відзначення включає професійні заходи, конференції та семінари, де фахівці можуть обмінюватися досвідом і підвищувати свою кваліфікацію.
Іменини 16 липня
16 липня іменини святкують: Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія.
Хто з відомих людей народився 16 липня
У цей день народилися:
- 1967 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Сергій Котенко;
- 1977 рік: офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Юрій Коваленко;
- 1993 рік: українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів Ганна Різатдінова.
Пам’ятні дати 16 липня
- 622 рік: відбувається Гіджра, засновано Іслам;
- 1054 рік: переговори між Римом і Візантією в Константинополі щодо сфер впливу в Південній Італії та теологічних питань закінчуються невдачею;
- 1212 рік: християнські війська перемагають Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;
- 1643 рік: експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкриває острів Сахалін;
- 1661 рік: Стокгольмський банк випускає перші європейські банкноти;
- 1790 рік: округ Колумбія визначається як місце розташування уряду США, не входячи до юрисдикції жодного штату;
- 1909 рік: засновується компанія «Audi»;
- 1912 рік: у Києві урочисто відкривають Бессарабський критий ринок за участю вищого керівництва міста та краю;
- 1919 рік: під тиском польських військ УГА залишає Східну Галичину, перейшовши річку Збруч, і відступає на територію Наддніпрянської України;
- 1923 рік: Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;
- 1945 рік: США підривають першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті»;
- 1951 рік: публікують повість Дж. Селінджера «Ловець у житі»;
- 1965 рік: відкривають тунель під Монбланом, який з’єднує Францію й Італію;
- 1996 рік: Майкл Джексон дає безкоштовний королівський концерт для султана Брунея;
- 1997 рік: Валерій Пустовойтенко стає очільником Кабінету Міністрів України;
- 2010 рік: в Одесі відкривають Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;
- 2019 рік: набирає чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».