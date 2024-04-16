День пожарной охраны, экспрессо и поэзии хайку: праздники и события 17 апреля

Праздники 17 апреля

День пожарной охраны

17 апреля в Украине отмечают официальный профессиональный праздник – День пожарной охраны. Этот праздник был основан в 1995 году, но сначала дата празднования приходилась на 29 января. Ее изменили в 2023 году.

Труд пожарных крайне сложный и опасный, особенно в эти непростые для страны времена. Пожарная работа выполняется денно и нощно, а работники должны отличаться хорошей физической и теоретической подготовкой.

Всемирный день борьбы с гемофилией

Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения. Гемофилия является наследственным неизлечимым заболеванием, которое заключается в нарушении свертывания крови из-за изменений одного гена в Х-хромосоме. Больным для поддержания нормального состояния вводят кровь донорскую. Они постоянно находятся под наблюдением врачей.

Международный день кофе (День эспрессо).

А еще сегодня День эспрессо. В этот день кофейни устраивают дегустации или предлагают хорошие скидки кофеманам.

Дату празднования выбрали не случайно: именно в этот день в 1938 году итальянец Ачиль Гаджия получил патент на создание кофеварок. А вот эспрессо-машину создали в 1901 году. И это изобретение приписывают еще одному итальянцу Луиджи Беццеру.

Человечество начало пить кофе еще в X веке. А первое кафе появилось в 1554 года в Стамбуле, где происходила исключительно дегустация привезенного из Сирии напитка.

В Украине кофе появился в 1672 году благодаря туркам, которые открыли в Каменце-Подольском первое кафе на территории нашего государства.

Международный день почитания летучих мышей

Этот день отмечают по инициативе Международной организации охраны рукокрылых. Рукокрылые живут примерно 10-15 лет, рожают максимум двух малышей. Животные любят висеть вверх ногами, зимовать в пещерах. Летучие мыши пользуются ультразвуковыми сигналами и довольно неплохо бегают.

Международный день поэзии хайку

Хайку – это форма японской поэзии, которая известна своей глубиной, красотой и простотой. Празднование было введено по инициативе Сари Грандстаффа в 2007 году. А в 2012 году оно было принято Фондом хайку. Первоначально зарегистрированный как Национальный день поэзии хайку, он был переименован и приобрел международное значение Фондом хайку в 2015 году. Дата празднования, 17 апреля, совпадает с Национальным месяцем поэзии и символически включает знаковое число 17, отражающее традиционную структуру хайку.

17 апреля: исторические события и памятные даты

1492 год – Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;

1607 год – 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящается в духовный сан;

1839 год – после распада федерации республик Центральной Америки образуется государство Гватемала;

1847 год – происходит арест Тараса Шевченко как члена Кирилло-Мефодиевского братства;

1848 год – патентом австрийского императора Фердинанда I в Галиции упраздняются крестьянские повинности от 15 мая 1848 года;

1856 год – город Квебек становится столицей Канады;

1875 год – британец Невилл Чемберлен изобретает бильярдную игру «снукер»;

1888 год – двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;

1895 год – подписывают Симоносекский договор, завершающий первую японско-китайскую войну;

1907 год – Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке в сутки принимает рекордное количество иммигрантов – 11747 человек;

1924 год – создают голливудскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer;

1941 год – Югославия капитулирует во 2-й Мировой Войне;

1946 год – Сирия обретает де-факто независимость от Франции;

1961 год – начинается неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро – высадка в заливе Свиней;

1964 год – начинается выпуск компанией Ford Motor Company автомобиля «Форд Мустанг»;

1964 год – американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;

1968 год – впервые выходит в эфир телепрограмма «В мире животных»;

1970 год – в Киеве открывают дворец «Украина»;

1970 год – выходит в свет дебютный сольный альбом Paul McCartney, ставящий точку в карьере Beatles;

1980 год – Южная Родезия становится Зимбабве;

1982 год – британская королева Елизавета II провозглашает Канаду полностью независимой от Великобритании;

1989 год – легализована деятельность независимого польского профсоюза «Солидарность»;

2014 год – Европарламент своей резолюцией в Страсбурге ставит «крест» на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины «Южный поток».

Кто родился 17 апреля