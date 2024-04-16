День пожарной охраны, экспрессо и поэзии хайку: праздники и события 17 апреля

Сегодня среда, 17 апреля 2024 года… «Одесская жизнь» предлагает узнать, какие праздники и памятные события отмечают в этот день в Украине и в мире, а также чем запомнился этот день в истории и кто из известных личностей родился в этот день.
Праздники 17 апреля
День пожарной охраны
17 апреля в Украине отмечают официальный профессиональный праздник – День пожарной охраны. Этот праздник был основан в 1995 году, но сначала дата празднования приходилась на 29 января. Ее изменили в 2023 году.
Труд пожарных крайне сложный и опасный, особенно в эти непростые для страны времена. Пожарная работа выполняется денно и нощно, а работники должны отличаться хорошей физической и теоретической подготовкой.
Всемирный день борьбы с гемофилией
Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения. Гемофилия является наследственным неизлечимым заболеванием, которое заключается в нарушении свертывания крови из-за изменений одного гена в Х-хромосоме. Больным для поддержания нормального состояния вводят кровь донорскую. Они постоянно находятся под наблюдением врачей.
Международный день кофе (День эспрессо).
А еще сегодня День эспрессо. В этот день кофейни устраивают дегустации или предлагают хорошие скидки кофеманам.
Дату празднования выбрали не случайно: именно в этот день в 1938 году итальянец Ачиль Гаджия получил патент на создание кофеварок. А вот эспрессо-машину создали в 1901 году. И это изобретение приписывают еще одному итальянцу Луиджи Беццеру.
Человечество начало пить кофе еще в X веке. А первое кафе появилось в 1554 года в Стамбуле, где происходила исключительно дегустация привезенного из Сирии напитка.
В Украине кофе появился в 1672 году благодаря туркам, которые открыли в Каменце-Подольском первое кафе на территории нашего государства.
Международный день почитания летучих мышей
Этот день отмечают по инициативе Международной организации охраны рукокрылых. Рукокрылые живут примерно 10-15 лет, рожают максимум двух малышей. Животные любят висеть вверх ногами, зимовать в пещерах. Летучие мыши пользуются ультразвуковыми сигналами и довольно неплохо бегают.
Международный день поэзии хайку
Хайку – это форма японской поэзии, которая известна своей глубиной, красотой и простотой. Празднование было введено по инициативе Сари Грандстаффа в 2007 году. А в 2012 году оно было принято Фондом хайку. Первоначально зарегистрированный как Национальный день поэзии хайку, он был переименован и приобрел международное значение Фондом хайку в 2015 году. Дата празднования, 17 апреля, совпадает с Национальным месяцем поэзии и символически включает знаковое число 17, отражающее традиционную структуру хайку.
17 апреля: исторические события и памятные даты
- 1492 год – Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;
- 1607 год – 21-летний Арман Жан дю Плеси де Ришелье посвящается в духовный сан;
- 1839 год – после распада федерации республик Центральной Америки образуется государство Гватемала;
- 1847 год – происходит арест Тараса Шевченко как члена Кирилло-Мефодиевского братства;
- 1848 год – патентом австрийского императора Фердинанда I в Галиции упраздняются крестьянские повинности от 15 мая 1848 года;
- 1856 год – город Квебек становится столицей Канады;
- 1875 год – британец Невилл Чемберлен изобретает бильярдную игру «снукер»;
- 1888 год – двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;
- 1895 год – подписывают Симоносекский договор, завершающий первую японско-китайскую войну;
- 1907 год – Иммиграционный центр на острове Эллис в Нью-Йорке в сутки принимает рекордное количество иммигрантов – 11747 человек;
- 1924 год – создают голливудскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer;
- 1941 год – Югославия капитулирует во 2-й Мировой Войне;
- 1946 год – Сирия обретает де-факто независимость от Франции;
- 1961 год – начинается неудачная операция кубинских эмигрантов в Соединенных Штатах и ЦРУ с целью свержения коммунистического правительства Кастро – высадка в заливе Свиней;
- 1964 год – начинается выпуск компанией Ford Motor Company автомобиля «Форд Мустанг»;
- 1964 год – американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;
- 1968 год – впервые выходит в эфир телепрограмма «В мире животных»;
- 1970 год – в Киеве открывают дворец «Украина»;
- 1970 год – выходит в свет дебютный сольный альбом Paul McCartney, ставящий точку в карьере Beatles;
- 1980 год – Южная Родезия становится Зимбабве;
- 1982 год – британская королева Елизавета II провозглашает Канаду полностью независимой от Великобритании;
- 1989 год – легализована деятельность независимого польского профсоюза «Солидарность»;
- 2014 год – Европарламент своей резолюцией в Страсбурге ставит «крест» на проекте российского газопровода в Европу в обход Украины «Южный поток».
Кто родился 17 апреля
- 1598 – Джованни Риччоли, итальянский астроном;
- 1676 – Карл Фридрих Филипп фон Марциус, немецкий естествоиспытатель, ботаник и этнограф;
- 1837 – Джон Морган, американский банкир, основатель компании General Electric;
- 1872 – Павел Риттер, украинский литературовед и языковед;
- 1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, политолог, дипломат;
- 1895 год – Александр Хвостенко-Хвостов, украинский художник-авангардист (конструктивист), дизайнер, театральный декоратор, один из основателей украинской сценографии;
- 1897 – Торнтон Уайлдер, американский писатель, драматург и эссеист, лауреат Пулитцеровской премии (1928, 1938, 1943);
- 1908 – Уильям Голден, американский актер;
- 1920 – Эдмонда Шарль-Ру, французская писательница, журналистка;
- 1929 – Джеймс Ласт, немецкий композитор, аранжировщик, руководитель эстрадного оркестра;
- 1935 – Василий Турянчик, украинский футболист;
- 1946 – Георг Келер, немецкий биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1984 года;
- 1951 – Оливия Гасси, английская киноактриса;
- 1955 – Эрин Муре, канадская поэтесса, переводчик;
- 1959 – Шон Бин, английский киноактер;
- 1969 год – Максим Паперник, украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер;
- 1972 – Дженнифер Гарнер, американская актриса;
- 1974 – Виктория Бекхэм, британская певица, бывшая участница группы Spice Girls, модель, дизайнер.