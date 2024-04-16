День пожежної охорони, експресо та поезії хайку: свята та події 17 квітня

Сьогодні середа, 17 квітня 2024 року… «Одеське життя» пропонує дізнатися, які свята та пам’ятні події відзначають цього дня в Україні та світі, а також чим запам’ятався цей день в історії та хто з відомих особистостей народився цього дня.
Свята 17 квітня
День пожежної охорони
17 квітня в Україні відзначають офіційне професійне свято – День пожежної охорони. Це свято було засноване у 1995 році, але спочатку дата святкування припадала на 29 січня. Її змінили 2023 року.
Праця пожежників вкрай складна і небезпечна, особливо в ці непрості для країни часи. Пожежна робота виконується вдень і вночі, а працівники повинні відрізнятися гарною фізичною та теоретичною підготовкою.
Всесвітній день боротьби з гемофілією
Цього дня відзначають з ініціативи Всесвітньої федерації гемофілії та Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Гемофілія є спадковим невиліковним захворюванням, яке полягає у порушенні згортання крові через зміни одного гена в Х-хромосомі. Хворим на підтримку нормального стану вводять кров донорську. Вони постійно перебувають під наглядом лікарів.
Міжнародний день кави (День еспресо)
А ще сьогодні – День еспресо. Цього дня кав’ярні влаштовують дегустації чи пропонують гарні знижки кавоманам.
Дату святкування обрали не випадково: саме цього дня 1938 року італієць Ачіль Гаджія отримав патент на створення кавоварок. А ось еспресо-машину створили 1901 року. І цей винахід приписують ще одному італійцю Луїджі Беццеру.
Людство почало пити каву ще у X столітті. А перше кафе з’явилося у 1554 році у Стамбулі, де відбувалася виключно дегустація привезеного із Сирії напою.
В Україні кава з’явилася 1672 року завдяки туркам, які відкрили у Кам’янці-Подільському перше кафе на території нашої держави.
Міжнародний день шанування кажанів
Цього дня відзначають з ініціативи Міжнародної організації охорони рукокрилих. Рукокрилі живуть приблизно 10-15 років, народжують максимум двох малюків. Тварини люблять висіти нагору ногами, зимувати в печерах. Кажани користуються ультразвуковими сигналами і досить непогано бігають.
Міжнародний день поезії хайку
Хайку – це форма японської поезії, яка відома своєю глибиною, красою та простотою. Святкування було запроваджено з ініціативи Сарі Грандстаффа у 2007 році. А у 2012 році воно було ухвалене Фондом хайку. Спочатку зареєстрований як Національний день поезії хайку, він був перейменований і набув міжнародного значення Фондом хайку у 2015 році. Дата святкування, 17 квітня, збігається з Національним місяцем поезії та символічно включає знакове число 17, що відображає традиційну структуру хайку.
17 квітня: історичні події та пам’ятні дати
- 1492 – Христофор Колумб підписує контракт з Іспанією, зобов’язавшись відкрити новий шлях до Індії;
- 1607 рік – 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячується у духовний сан;
- 1839 рік – після розпаду федерації республік Центральної Америки утворюється держава Гватемала;
- 1847 рік – відбувається арешт Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;
- 1848 – патентом австрійського імператора Фердинанда I в Галичині скасовуються селянські повинності від 15 травня 1848;
- 1856 рік – місто Квебек стає столицею Канади;
- 1875 рік – британець Невіл Чемберлен винаходить більярдну гру «снукер»;
- 1888 рік – дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;
- 1895 рік – підписують Симоносекський договір, який завершує першу японсько-китайську війну;
- 1907 рік – Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу приймає рекордну кількість іммігрантів – 11747 осіб;
- 1924 рік – створюють голлівудську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer;
- 1941 рік – Югославія капітулює у 2-й Світовій Війні;
- 1946 рік – Сирія знаходить де-факто незалежність від Франції;
- 1961 рік – починається невдала операція кубинських емігрантів у Сполучених Штатах та ЦРУ з метою повалення комуністичного уряду Кастро – висадка у затоці Свиней;
- 1964 рік – починається випуск компанією Ford Motor Company автомобіля «Форд Мустанг»;
- 1964 рік – американка Джеррі Мок стає першою жінкою, що облетіла наодинці навколо Земної кулі;
- 1968 рік – вперше виходить в ефір телепрограма «Світ тварин»;
- 1970 рік – у Києві відкривають палац «Україна»;
- 1970 рік – виходить у світ дебютний сольний альбом Paul McCartney, який ставить крапку в кар’єрі Beatles;
- 1980 рік – Південна Родезія стає Зімбабве;
- 1982 рік – британська королева Єлизавета II проголошує Канаду повністю незалежною від Великобританії;
- 1989 рік – легалізована діяльність незалежної польської профспілки «Солідарність»;
- 2014 рік – Європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі ставить «хрест» на проекті російського газопроводу до Європи в обхід України «Південний потік».
Хто народився 17 квітня
- 1598 – Джованні Річчолі, італійський астроном;
- 1676 – Карл Фрідріх Філіп фон Марціус, німецький дослідник природи, ботанік і етнограф;
- 1837 – Джон Морган, американський банкір, засновник компанії General Electric;
- 1872 – Павло Ріттер, український літературознавець та мовознавець;
- 1882 – В’ячеслав Липинський, український історик, політолог, дипломат;
- 1895 рік – Олександр Хвостенко-Хвістов, український художник-авангардист (конструктивіст), дизайнер, театральний декоратор, один із засновників української сценографії;
- 1897 – Торнтон Уайлдер, американський письменник, драматург та есеїст, лауреат Пулітцерівської премії (1928, 1938, 1943);
- 1908 – Вільям Голден, американський актор;
- 1920 – Едмонда Шарль-Ру, французька письменниця, журналістка;
- 1929 – Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник естрадного оркестру;
- 1935 – Василь Турянчик, український футболіст;
- 1946 – Георг Келер, німецький біолог та імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1984 року;
- 1951 – Олівія Гассі, англійська кіноактриса;
- 1955 – Ерін Муре, канадська поетеса, перекладач;
- 1959 – Шон Бін, англійський кіноактор;
- 1969 рік – Максим Паперник, український кінорежисер, продюсер та кліпмейкер;
- 1972 – Дженніфер Гарнер, американська актриса;
- 1974 – Вікторія Бекхем, британська співачка, колишня учасниця гурту Spice Girls, модель, дизайнер.