День пожежної охорони, експресо та поезії хайку: свята та події 17 квітня

Свята 17 квітня

День пожежної охорони

17 квітня в Україні відзначають офіційне професійне свято – День пожежної охорони. Це свято було засноване у 1995 році, але спочатку дата святкування припадала на 29 січня. Її змінили 2023 року.

Праця пожежників вкрай складна і небезпечна, особливо в ці непрості для країни часи. Пожежна робота виконується вдень і вночі, а працівники повинні відрізнятися гарною фізичною та теоретичною підготовкою.

Всесвітній день боротьби з гемофілією

Цього дня відзначають з ініціативи Всесвітньої федерації гемофілії та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Гемофілія є спадковим невиліковним захворюванням, яке полягає у порушенні згортання крові через зміни одного гена в Х-хромосомі. Хворим на підтримку нормального стану вводять кров донорську. Вони постійно перебувають під наглядом лікарів.

Міжнародний день кави (День еспресо)

А ще сьогодні – День еспресо. Цього дня кав’ярні влаштовують дегустації чи пропонують гарні знижки кавоманам.

Дату святкування обрали не випадково: саме цього дня 1938 року італієць Ачіль Гаджія отримав патент на створення кавоварок. А ось еспресо-машину створили 1901 року. І цей винахід приписують ще одному італійцю Луїджі Беццеру.

Людство почало пити каву ще у X столітті. А перше кафе з’явилося у 1554 році у Стамбулі, де відбувалася виключно дегустація привезеного із Сирії напою.

В Україні кава з’явилася 1672 року завдяки туркам, які відкрили у Кам’янці-Подільському перше кафе на території нашої держави.

Міжнародний день шанування кажанів

Цього дня відзначають з ініціативи Міжнародної організації охорони рукокрилих. Рукокрилі живуть приблизно 10-15 років, народжують максимум двох малюків. Тварини люблять висіти нагору ногами, зимувати в печерах. Кажани користуються ультразвуковими сигналами і досить непогано бігають.

Міжнародний день поезії хайку

Хайку – це форма японської поезії, яка відома своєю глибиною, красою та простотою. Святкування було запроваджено з ініціативи Сарі Грандстаффа у 2007 році. А у 2012 році воно було ухвалене Фондом хайку. Спочатку зареєстрований як Національний день поезії хайку, він був перейменований і набув міжнародного значення Фондом хайку у 2015 році. Дата святкування, 17 квітня, збігається з Національним місяцем поезії та символічно включає знакове число 17, що відображає традиційну структуру хайку.

17 квітня: історичні події та пам’ятні дати

1492 – Христофор Колумб підписує контракт з Іспанією, зобов’язавшись відкрити новий шлях до Індії;

1607 рік – 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячується у духовний сан;

1839 рік – після розпаду федерації республік Центральної Америки утворюється держава Гватемала;

1847 рік – відбувається арешт Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;

1848 – патентом австрійського імператора Фердинанда I в Галичині скасовуються селянські повинності від 15 травня 1848;

1856 рік – місто Квебек стає столицею Канади;

1875 рік – британець Невіл Чемберлен винаходить більярдну гру «снукер»;

1888 рік – дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;

1895 рік – підписують Симоносекський договір, який завершує першу японсько-китайську війну;

1907 рік – Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу приймає рекордну кількість іммігрантів – 11747 осіб;

1924 рік – створюють голлівудську кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer;

1941 рік – Югославія капітулює у 2-й Світовій Війні;

1946 рік – Сирія знаходить де-факто незалежність від Франції;

1961 рік – починається невдала операція кубинських емігрантів у Сполучених Штатах та ЦРУ з метою повалення комуністичного уряду Кастро – висадка у затоці Свиней;

1964 рік – починається випуск компанією Ford Motor Company автомобіля «Форд Мустанг»;

1964 рік – американка Джеррі Мок стає першою жінкою, що облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1968 рік – вперше виходить в ефір телепрограма «Світ тварин»;

1970 рік – у Києві відкривають палац «Україна»;

1970 рік – виходить у світ дебютний сольний альбом Paul McCartney, який ставить крапку в кар’єрі Beatles;

1980 рік – Південна Родезія стає Зімбабве;

1982 рік – британська королева Єлизавета II проголошує Канаду повністю незалежною від Великобританії;

1989 рік – легалізована діяльність незалежної польської профспілки «Солідарність»;

2014 рік – Європарламент своєю резолюцією у Страсбурзі ставить «хрест» на проекті російського газопроводу до Європи в обхід України «Південний потік».

Хто народився 17 квітня