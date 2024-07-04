День полиции и музыки в стиле кантри: праздники и события 4 июля

Наверняка многие вспомнят, что сегодня, 4 июля – День Независимости США. Но это не единственная знаменательная дата этого дня.
Праздники 4 июля
День судебного эксперта
4 июля в Украине отмечают День судебного эксперта. Этот профессиональный праздник был основан в 2009 году Указом президента Украины Виктора Ющенко. Он посвящен людям, чья работа играет ключевую роль в правовой системе нашей страны. Судебные эксперты обеспечивают объективное и компетентное расследование правонарушений и принятие судебных решений.
День Национальной полиции Украины
Этот праздник был установлен в 2018 году. А до 2018 года он приходился на 4 августа – день подписания президентом Закона Украины «О Национальной полиции».
История праздника связана со значением и ролью Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка. Первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве в 2015 году и именно это событие стало основой для установления Дня Национальной полиции Украины в честь этих событий.
День музыки в стиле кантри
Жанр кантри зародился в 1920-е годы на юго-востоке США, в Атланте, штате Джорджия. Кантри музыка отличается простыми гармоническими мотивами, исполняемыми на таких инструментах, как гитара, скрипка, банджо и гармоника. История праздника связана с выдающейся фигурой – Джеймсом Чарльзом Роджерсом, который известен как «отец музыки кантри». Празднование Дня кантри-музыки в честь Джимми Роджерса инициировала в 1950 году Ассоциация ди-джеев музыки кантри.
4 июля: этот день в истории
- 1187 год – произошло сражение на Рогах Хаттина;
- 1607 год – рейд на Очаков;
- 1776 год – принимают Декларацию независимости США;
- 1631 год – в Париже открывают первое в мире агентство занятости;
- 1865 год – выходит первое издание книги Льюиса Кэррола «Алиса в Стране Чудес»;
- 1917 год – выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
- 1941 год – убийство польских профессоров немцами во Львове;
- 2022 год – на острове Змеиный высаживаются украинские военные и возвращают на него украинский флаг.
В этот день родились:
- 1958 год – украинский поэт, шевченковский лауреат Игорь Рымарук;
- 1960 год – участник Евромайдана, Герой Украины Георгий Арутюнян;
- 1992 год – украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад Ирина Варвинец.