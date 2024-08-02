День пива и рождение почтового ящика: что еще празднуют 2 августа

Что празднуют в Украине и мире 2 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 2 августа
День памяти святого Стефана
Этот день посвящен чествованию святого Стефана, первого христианского мученика, который стал символом мужества и преданности вере. Память о святом Стефане хранится как пример благочестия и терпения, его жизнь и смерть важны для христианских традиций. Святой Стефан претерпел мученическую смерть за свою веру, и его подвиги продолжают вдохновлять верующих всего мира.
Международный день пива
Этот праздник отмечает популярный напиток, который имеет долгую историю и большое культурное значение во многих странах. Международный день пива является поводом для гурманов и любителей пенного напитка насладиться различными сортами пива и узнать больше о его производстве. Праздник также акцентирует на разнообразии пивоваренных традиций и объединяет людей через общую страсть к пиву.
Международный день холокоста ромов
День посвящен чествованию памяти ромов, которые стали жертвами Холокоста во время Второй мировой войны. Этот день является важной возможностью для образования и повышения осведомленности о трагедии, постигшей ромскую общину. Празднование Международного дня Холокоста ромов также служит напоминанием о необходимости борьбы с дискриминацией и нетерпимостью.
День рождения почтового ящика
Этот день отмечает важность почтового ящика как элемента современной коммуникации. Он играет ключевую роль в доставке корреспонденции, важных документов и писем. Праздник подчеркивает важность почты в нашей жизни и является поводом отметить технические достижения в сфере почтовых услуг.
День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений
Этот день посвящен чествованию памяти военных, которые погибли, служа в десантных войсках. Он служит напоминанием о героизме и самопожертвовании воинов-десантников, которые сражались за свою страну в разные исторические периоды. Празднование этого дня также является возможностью признать важность их вклада в военную историю.
Перунов день
Праздник, посвященный Перуну, одному из важнейших божеств в славянской мифологии, символизирует силу и величие. Перун был богом грома и войны, и его почитали как защитника и покровителя воинов. Праздник подчеркивает значение древних славянских традиций и обрядов, восстанавливая связь с культурным наследием предков.
Именины 2 августа
Какие сегодня именины: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.
Кто из известных людей родился 2 августа
- 1924 год: украинский живописец Александр Хмельницкий;
- 1982 год: украинский хоккеист и тренер Александр Бобкин;
- 1993 год: участник и один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана, убитый во время противостояния на улице Грушевского в Киеве Сергей Нигоян.
Памятные даты 2 августа
- 216 год до н. э. — в битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разбивает 80-тысячное римское войско, нанеся Риму худшее поражение в его истории.
- 1776 год: состоялась церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, которая была принята 4 июля Континентальным конгрессом.
- 1887 год: Ровелл Годж получает патент на изобретение колючей проволоки.
- 1918 год: гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании Национальной библиотеки Украинского государства.
- 1953 год: в Киеве открывается детская железная дорога.
- 1989 год: на Киевском главпочтамте происходит трагедия, в результате которой погибает 11 человек.
- 2014 год: суд в Тбилиси заочно арестовывает экс-президента Михаила Саакашвили по делу о превышении служебных полномочий.
- 2020 год: капсула Crew Dragon возвращается на Землю с двумя американскими астронавтами на борту после участия в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле).
- 2022 год: Нэнси Пелоси совершает визит в Тайвань.