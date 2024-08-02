День пива та народження поштової скриньки: що ще святкують 2 серпня

Що святкують в Україні та світі 2 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 2 серпня
День пам’яті святого Стефана
Цей день присвячений вшануванню святого Стефана, першого християнського мученика, який став символом мужності та відданості віри. Пам’ять про святого Стефана зберігається як приклад благочестя і терпіння, його життя і смерть є важливими для християнських традицій. Святий Стефан зазнав мученицької смерті за свою віру, і його подвиги продовжують надихати вірян усього світу.
Міжнародний день пива
Це свято відзначає популярний напій, який має довгу історію і велике культурне значення в багатьох країнах. Міжнародний день пива є нагодою для гурманів і любителів пінного напою насолодитися різними сортами пива і дізнатися більше про його виробництво. Свято також акцентує на різноманітності пивоварних традицій і об’єднує людей через спільну пристрасть до пива.
Міжнародний день голокосту ромів
День присвячений вшануванню пам’яті ромів, які стали жертвами Голокосту під час Другої світової війни. Цей день є важливою нагодою для освіти та підвищення обізнаності про трагедію, що спіткала ромську спільноту. Відзначення Міжнародного дня голокосту ромів також служить нагадуванням про необхідність боротьби з дискримінацією і нетерпимістю.
День народження поштової скриньки
Цей день відзначає важливість поштової скриньки як елемента сучасної комунікації. Вона відіграє ключову роль у доставці кореспонденції, важливих документів і листів. Свято підкреслює важливість пошти у нашому житті і є нагодою відзначити технічні досягнення в сфері поштових послуг.
День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
Цей день присвячений вшануванню пам’яті військових, які загинули, служачи в десантних військах. Він служить нагадуванням про героїзм та самопожертву воїнів-десантників, які боролися за свою країну в різні історичні періоди. Відзначення цього дня також є можливістю визнати важливість їхнього внеску у військову історію.
Перунів день
Свято, присвячене Перуну, одному з найважливіших божеств у слов’янській міфології, символізує силу і велич. Перун був богом грому і війни, і його вшановували як захисника і покровителя воїнів. Свято підкреслює значення древніх слов’янських традицій і обрядів, відновлюючи зв’язок з культурною спадщиною предків.
Іменини 2 серпня
Які сьогодні іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
Хто з відомих людей народився 2 серпня
- 1924 рік: український живописець Олександр Хмельницький;
- 1982 рік: український хокеїст і тренер Олександр Бобкін;
- 1993 рік: учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві Сергій Нігоян.
Пам’ятні дати 2 серпня
- 216 рік до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розбиває 80-тисячне римське військо, завдавши Риму найгіршої поразки в його історії.
- 1776 рік: відбулася церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була ухвалена 4 липня Континентальним конгресом.
- 1887 рік: Ровелл Годж отримує патент на винахід колючого дроту.
- 1918 рік: гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення Національної бібліотеки Української держави.
- 1953 рік: у Києві відкривається дитяча залізниця.
- 1989 рік: на Київському головпоштамті стається трагедія, внаслідок якої гине 11 осіб.
- 2014 рік: суд у Тбілісі заочно арештовує екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі про перевищення службових повноважень.
- 2020 рік: капсула Crew Dragon повертається на Землю з двома американськими астронавтами на борту після участі у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).
- 2022 рік: Ненсі Пелосі здійснює візит до Тайваню.