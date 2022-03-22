В безопасном пространстве: как защитить себя в Интернете

Приватный Интернет — миф или реальность? Сегодня на эту тему ведется множество дебатов. Мы получили доступ ко всем ресурсам мира, но, вместе с тем, ежедневно сообщаем неведомым нам лицам, сайтам и трекерам информацию о собственной жизни и предпочтениях. Можно ли защитить личное пространство в сети? Поговорим об этом в статье.

Что думают пользователи о приватности в сети?

По статистике Pew Research Center, в 2019 году 79% жителей США считали, что фирмы, которые собирают персональные данные, не смогут их защитить. Причина беспокойства — в участившихся утечках информации, вызванных хакерскими атаками на бизнес. Кроме того, пользователи боялись, что компании могли продать их персональные данные. Но не будем винить только коммерческие организации. То же самое исследование показало, что 38% пользователей не знали, как защитить данные. А 46% утверждали, что не в курсе, как обеспечить приватность важной информации в сети.

Изменилась ли ситуация с тех пор? По состоянию на 2022 год 18% стран еще не внедрили стандарты защиты данных. Но если проводить анализ бизнес-инфраструктуры, здесь есть улучшения. На сегодняшний день 47% организаций обновили политику сбора cookie-файлов пользователей. А 80% фирм внесли существенные изменения в политику приватности. Это говорит о том, что в сфере защиты персональных данных наметились позитивные перемены.

Если каждый из нас позаботится о защите Интернет-пространства, прогресс не заставит себя ждать. Какие же инструменты помогут обеспечить приватность?

Приватные браузеры

В популярных браузерах есть режим приватности. Так, выбрав “инкогнито” в Google Chrome, пользователи могут быть уверены, что браузер не фиксирует посещенные онлайн-страницы и загруженные файлы. Приватный режим в Internet Explorer и Safari не сохраняет временные файлы (такие, как cookie), историю поиска и данные, введенные в формах на сайтах. А Mozilla, помимо функций, присущих уже описанным браузерам, также защищает от слежки. Включив приватный режим, пользователи смогут скрыть данные о собственных цифровых привычках и предпочтениях.

Однако режим приватности не может защитить юзеров от любого трекинга. Вашу онлайн-активность по-прежнему будут отслеживать брандмауэры, роутеры, прокси-серверы. Кроме того, ваш IP-адрес по-прежнему виден сторонним лицам в сети, а значит, есть риск стать жертвой кибератаки, связанной с эксплуатацией IP.

Чтобы избежать таких проблем, рекомендуем искать информацию в приватных браузерах. Самыми популярными на сегодняшний день являются Brave и Tor.

Brave — это браузер с открытым исходным кодом, в котором можно просматривать рекламные сообщения несмотря на то, что они не будут отслеживать вас.

Tor — не просто браузер, а, скорее, сеть скрытых сервисов. Все данные, которыми оперирует пользователь, проходит через свободную и зашифрованную сеть Tor по умолчанию. Этот браузер не требует дополнительной установки расширений для обеспечения приватности.

Однако если вы ищите информацию в браузере Tor, Интернет-провайдеры по-прежнему могут отслеживать вашу онлайн-активность. Чтобы оставаться полностью невидимыми в сети, в этом гайде рекомендуется включить VPN. Это обеспечит дополнительные слои шифрования. И даже если хакеры попытаются взломать Tor, ваш реальный IP-адрес останется неизвестным для злоумышленников.

Приватные поисковые системы

Любая поисковая система собирает информацию о пользователях. Автоматический процесс глобального поиска по сети, известный как спайдеринг, объединяет данные с Интернет-страниц в серверы. Инструменты спайдеринга можно назвать роботами, ботами или краулерами, суть от этого не изменится. Эти программы для сбора контента постоянно обрабатывают огромные массивы данных. Именно по этой причине изменения, которые вы внесли в сайт, довольно быстро отражаются в результатах поисковых сетей.

В то же время, поисковая система может легко рассекретить персональные данные пользователей, а именно, кредитный рейтинг, медицинскую историю, сведения о трудоустройстве. Чтобы сделать возможным такой процесс, провайдер собирает и сохраняет данные пользователей, а затем добавляет эту информацию в цифровые профили.

Чтобы сохранить приватность, необходимо защищать личные сведения от коллекторов, собирающих чужие данные. Именно по этой причине стоит пользоваться приватными поисковыми системами, которые не следят за пользователями и не фиксируют запросы.

Лучшей приватной поисковой системой считается DuckDuckGo. Разработчики этого сервиса не сохраняют никаких данных, которые могут относиться к личности пользователя. А также здесь нет рекламы.

Хорошо зарекомендовал себя и поисковик Qwant — сервис собирает минимум информации о пользователей, среди этих сведений нет персональных данных. Правда, здесь будет присутствовать незначительное количество рекламных сообщений.

Тройки лидеров по уровню приватности замыкает Ecosia. Кстати, эта поисковая система разработана компанией Ecosia GmbH, которая отправляет 80% дохода (в частности, от рекламы в поисковике) на проекты по борьбе с вырубкой лесов. Ecosia собирает операционные и аналитические данные, а также обеспечивает анонимность IP-адресов и зашифровывает передачу информации. Так что, когда ищите новые сведения, будьте уверены: приватный браузер не передаст ваши персональные данные третьим лицам.