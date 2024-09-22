День осеннего равноденствия, День дочерей и другие праздники 15 сентября: что произошло в этот день в истории

«Одесская жизнь» рассказывает, какие праздники и события отмечают сегодня, 22 сентября 2024 года, в Украине и мире. Также вы узнаете о том, какие значимые исторические события произошли в этот день и кто из известных людей сегодня родился.
День осеннего равноденствия
22 сентября в Украине отмечают День осеннего равноденствия, когда продолжительность дня почти равна ночи, поскольку солнце появляется точно на востоке и заходит прямо на закате. Это астрономическое событие ознаменует приход осени в Северном полушарии и весну в Южном. Световой день после этого сокращается, а ночи постепенно становятся длиннее, приближая нас к зиме.
Этот период имеет важный культурный и духовный смысл. Многие культуры почитают осеннее равноденствие как время для внутренней очистки, переосмысления и подготовки к холодному сезону. Традиции и приметы указывают на то, что не следует в этот день занимать деньги, ссориться или отказывать в помощи.
Международный день дочерей
Кроме того, 22 сентября отмечают Международный день дочерей. Этот праздник, возникший в Индии, имеет целью преодолеть вредные традиции и подчеркнуть значение девушек в обществе. День привлекает внимание к роли дочерей в семье и обществе, побуждает родителей больше заботиться о своих дочерях, дарить им любовь и заботу, а также активно бороться с гендерным неравенством. Родители в этот день часто дарят подарки и проводят время со своими дочерьми, выражая благодарность и благосклонность.
Всемирный день роз
Также 22 сентября отмечается Всемирный день роз. Праздник не касается цветов, а призван напомнить о пациентах, борющихся с раком. Оно было основано в память о Мелинде Роуз, молодой девушке, несмотря на свой диагноз, поддерживала других пациентов письмами и стихами, придавая им силы бороться с болезнью.
День белого шоколада
Еще одна выдающаяся дата 22 сентября – День белого шоколада. Белый шоколад известен своей уникальностью, потому что не содержит какао-порошка, а производится из масла какао, сахара и молока. Этот праздник напоминает о важности качественных ингредиентов в шоколаде и популяризирует особый вкус белого шоколада, появившегося в 1930-е годы благодаря компании Nestlé.
Всемирный день пациентов с ХМЛ
Кроме того, 22 сентября отмечают Всемирный день пациентов с ХМЛ. Эта дата выбрана символически: числа 9 и 22 представляют хромосомную транслокацию t(9;22), являющуюся признаком этого заболевания, известного как Филадельфийская хромосома.
Всемирный день носорога
Этот день также Всемирный день носорога, основанный в 2010 году, когда Международный фонд дикой природы (WWF) обратил внимание на угрозу вымирания этого вида из-за браконьерства и потери природной среды. Носороги, которых часто убивают ради их рогов, нуждаются в защите от этих человеческих угроз.
Всемирный день защиты слонов
Еще 22 сентября посвящен Всемирному дню защиты слонов. Этот праздник подчеркивает проблемы уничтожения слонов из-за браконьерства и потери их жилищ. Слоны играют критическую роль в своих экосистемах, но численность их постоянно сокращается из-за конфликтов с людьми и вырубки лесов.
День партизанской славы
Кроме того, Украина чествует День партизанской славы. Праздник, установленный в 2001 году, призван напомнить о героизме партизан и подпольщиков, во время Второй мировой войны сражавшихся с нацистскими захватчиками.
Всемирный день без автомобилей
Всемирный день без автомобилей, также отмеченный 22 сентября, призывает людей снизить использование авто в пользу экологически чистого транспорта. Этот праздник начался во Франции в 1998 году и быстро приобрел популярность во многих странах. Цель – привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и шума от автомобилей.
День машиностроителя
Украина также отмечает День машиностроителя, который приходится на четвертое воскресенье сентября. Этот день чествует труд инженеров и рабочих машиностроительной отрасли, включающий множество предприятий и научных учреждений, обеспечивающих развитие экономики страны.
Всеукраинский день дошколя
Дошкольное образование также имеет свой профессиональный праздник – Всеукраинский день дошколя, который отмечается четвертое воскресенье сентября. Этот праздник, основанный в 2011 году, чествует воспитателей и работников детских садов, обращая внимание на важность дошкольного воспитания.
Международный день сияющего мира
Также 22 сентября Международный день сияющего мира, призывающий людей к доброте и раскрытию своего внутреннего света для создания лучшего мира.
Всемирный день борьбы с нарколепсией
Еще один важный праздник – Всемирный день борьбы с нарколепсией, который был начат в 2019 году. Этот день посвящен повышению осведомленности о хроническом расстройстве сна, что влияет на способность людей регулировать периоды сна и бодрствования.
В этот день родились
- В 1452 году родился Джироламо Савонарола, итальянский монах, доминиканский проповедник, правитель Флоренции.
- В 1853 году родился Гейке Камерлинг-Оннес, нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года.
- В 1866 году родился Шарль Николь, французский микробиолог, лауреат Нобелевской премии 1928 года.
- В 1866 году родился Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст.
- В 1934 году родился Леонард Коэн, канадский поэт, певец и автор песен.
- В 1938 году родился Эдуардо Уркуло, испанский художник и скульптор.
- В 1947 году родился Стивен Кинг, американский писатель.
- В 1950 году родился Билл Мюррей, американский актер.
- В 1965 году родился Фредерик Бегбедер, французский писатель.
- В 1965 году родился Андрей Дещица, украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, временный исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины.
- В 1971 году на свет появилась Лариса Заспа, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр.
- В 1972 году родился Лиам Галлахер, вокалист британской группы Oasis.
- В 1975 году родилась Елена Галета, украинская поэтесса и литературовед.
- В 1983 году родилась Мэгги Грейс, американская актриса.
- В 1985 году родилась Каролина Банг, испанская актриса.
Памятные даты 22 сентября
- В 1002 году был основан город Хотин в Черновицкой области, Украина.
- В 1307 году Королевский совет Франции принял решение об аресте всех тамплиеров на территории государства.
- В 1499 году Швейцария обрела независимость от Священной Римской империи.
- В 1792 году этот день был объявлен первым днем французского революционного календаря.
- В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об увольнении рабов-негров.
- В 1908 году Княжество Болгария официально признано независимым государством.
- В 1917 году Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве.
- В 1941 году в оккупированном нацистами Киеве возобновили деятельность Всеукраинского православного церковного совета.
- В 1955 году в Аргентине совершили военный переворот, свергнутый правительством диктатора Хуана Перона.
- В 1968 году украинская певица София Ротару вышла замуж за своего аккомпаниатора Анатолия Евдокименко.
- В 1980 году началась ирано-иракская война.
- В 1993 году премьер-министр Украины Леонид Кучма ушел в отставку.