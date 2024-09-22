День осеннего равноденствия, День дочерей и другие праздники 15 сентября: что произошло в этот день в истории

День осеннего равноденствия

22 сентября в Украине отмечают День осеннего равноденствия, когда продолжительность дня почти равна ночи, поскольку солнце появляется точно на востоке и заходит прямо на закате. Это астрономическое событие ознаменует приход осени в Северном полушарии и весну в Южном. Световой день после этого сокращается, а ночи постепенно становятся длиннее, приближая нас к зиме.

Этот период имеет важный культурный и духовный смысл. Многие культуры почитают осеннее равноденствие как время для внутренней очистки, переосмысления и подготовки к холодному сезону. Традиции и приметы указывают на то, что не следует в этот день занимать деньги, ссориться или отказывать в помощи.

Международный день дочерей

Кроме того, 22 сентября отмечают Международный день дочерей. Этот праздник, возникший в Индии, имеет целью преодолеть вредные традиции и подчеркнуть значение девушек в обществе. День привлекает внимание к роли дочерей в семье и обществе, побуждает родителей больше заботиться о своих дочерях, дарить им любовь и заботу, а также активно бороться с гендерным неравенством. Родители в этот день часто дарят подарки и проводят время со своими дочерьми, выражая благодарность и благосклонность.

Всемирный день роз

Также 22 сентября отмечается Всемирный день роз. Праздник не касается цветов, а призван напомнить о пациентах, борющихся с раком. Оно было основано в память о Мелинде Роуз, молодой девушке, несмотря на свой диагноз, поддерживала других пациентов письмами и стихами, придавая им силы бороться с болезнью.

День белого шоколада

Еще одна выдающаяся дата 22 сентября – День белого шоколада. Белый шоколад известен своей уникальностью, потому что не содержит какао-порошка, а производится из масла какао, сахара и молока. Этот праздник напоминает о важности качественных ингредиентов в шоколаде и популяризирует особый вкус белого шоколада, появившегося в 1930-е годы благодаря компании Nestlé.

Всемирный день пациентов с ХМЛ

Кроме того, 22 сентября отмечают Всемирный день пациентов с ХМЛ. Эта дата выбрана символически: числа 9 и 22 представляют хромосомную транслокацию t(9;22), являющуюся признаком этого заболевания, известного как Филадельфийская хромосома.

Всемирный день носорога

Этот день также Всемирный день носорога, основанный в 2010 году, когда Международный фонд дикой природы (WWF) обратил внимание на угрозу вымирания этого вида из-за браконьерства и потери природной среды. Носороги, которых часто убивают ради их рогов, нуждаются в защите от этих человеческих угроз.

Всемирный день защиты слонов

Еще 22 сентября посвящен Всемирному дню защиты слонов. Этот праздник подчеркивает проблемы уничтожения слонов из-за браконьерства и потери их жилищ. Слоны играют критическую роль в своих экосистемах, но численность их постоянно сокращается из-за конфликтов с людьми и вырубки лесов.

День партизанской славы

Кроме того, Украина чествует День партизанской славы. Праздник, установленный в 2001 году, призван напомнить о героизме партизан и подпольщиков, во время Второй мировой войны сражавшихся с нацистскими захватчиками.

Всемирный день без автомобилей

Всемирный день без автомобилей, также отмеченный 22 сентября, призывает людей снизить использование авто в пользу экологически чистого транспорта. Этот праздник начался во Франции в 1998 году и быстро приобрел популярность во многих странах. Цель – привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и шума от автомобилей.

День машиностроителя

Украина также отмечает День машиностроителя, который приходится на четвертое воскресенье сентября. Этот день чествует труд инженеров и рабочих машиностроительной отрасли, включающий множество предприятий и научных учреждений, обеспечивающих развитие экономики страны.

Всеукраинский день дошколя

Дошкольное образование также имеет свой профессиональный праздник – Всеукраинский день дошколя, который отмечается четвертое воскресенье сентября. Этот праздник, основанный в 2011 году, чествует воспитателей и работников детских садов, обращая внимание на важность дошкольного воспитания.

Международный день сияющего мира

Также 22 сентября Международный день сияющего мира, призывающий людей к доброте и раскрытию своего внутреннего света для создания лучшего мира.

Всемирный день борьбы с нарколепсией

Еще один важный праздник – Всемирный день борьбы с нарколепсией, который был начат в 2019 году. Этот день посвящен повышению осведомленности о хроническом расстройстве сна, что влияет на способность людей регулировать периоды сна и бодрствования.

В этот день родились

В 1452 году родился Джироламо Савонарола, итальянский монах, доминиканский проповедник, правитель Флоренции.

В 1853 году родился Гейке Камерлинг-Оннес, нидерландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года.

В 1866 году родился Шарль Николь, французский микробиолог, лауреат Нобелевской премии 1928 года.

В 1866 году родился Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст.

В 1934 году родился Леонард Коэн, канадский поэт, певец и автор песен.

В 1938 году родился Эдуардо Уркуло, испанский художник и скульптор.

В 1947 году родился Стивен Кинг, американский писатель.

В 1950 году родился Билл Мюррей, американский актер.

В 1965 году родился Фредерик Бегбедер, французский писатель.

В 1965 году родился Андрей Дещица, украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, временный исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины.

В 1971 году на свет появилась Лариса Заспа, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр.

В 1972 году родился Лиам Галлахер, вокалист британской группы Oasis.

В 1975 году родилась Елена Галета, украинская поэтесса и литературовед.

В 1983 году родилась Мэгги Грейс, американская актриса.

В 1985 году родилась Каролина Банг, испанская актриса.

Памятные даты 22 сентября