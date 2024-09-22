День осіннього рівнодення, День дочок та інші свята 15 вересня: що відбулося цього дня в історії

День осіннього рівнодення

22 вересня в Україні відзначають День осіннього рівнодення, коли тривалість дня майже дорівнює ночі, оскільки сонце з’являється точно на сході й заходить прямо на заході. Ця астрономічна подія ознаменовує прихід осені в Північній півкулі та весни в Південній. Світловий день після цього скорочується, а ночі поступово стають довшими, наближаючи нас до зими.

Цей період також має важливий культурний і духовний сенс. Багато культур вшановують осіннє рівнодення як час для внутрішнього очищення, переосмислення та підготовки до холодного сезону. Традиції й прикмети вказують на те, що не слід цього дня позичати гроші, сваритися чи відмовляти в допомозі.

Міжнародний день дочок

Крім того, 22 вересня святкують Міжнародний день дочок. Це свято, що виникло в Індії, має за мету подолати шкідливі традиції та підкреслити значення дівчат у суспільстві. День привертає увагу до ролі дочок у сім’ї та суспільстві, спонукає батьків більше дбати про своїх доньок, дарувати їм любов і турботу, а також активно боротися з гендерною нерівністю. Батьки в цей день часто дарують подарунки й проводять час зі своїми доньками, висловлюючи вдячність і прихильність.

Всесвітній день троянд

Також 22 вересня відзначається Всесвітній день троянд. Свято не стосується квітів, а покликане нагадати про пацієнтів, які борються з раком. Воно було засноване в пам’ять про Мелінду Роуз, молоду дівчину, що попри свій діагноз, підтримувала інших пацієнтів листами й віршами, надаючи їм сили боротися з хворобою.

День білого шоколаду

Ще одна визначна дата 22 вересня – День білого шоколаду. Білий шоколад відомий своєю унікальністю, бо не містить какао-порошку, а виготовляється з масла какао, цукру та молока. Це свято нагадує про важливість якісних інгредієнтів у шоколаді й популяризує особливий смак білого шоколаду, що з’явився у 1930-х роках завдяки компанії Nestlé.

Всесвітній день пацієнтів із ХМЛ

Крім того, 22 вересня вшановують Всесвітній день пацієнтів із ХМЛ. Ця дата обрана символічно: числа 9 і 22 представляють хромосомну транслокацію t(9;22), яка є ознакою цього захворювання, що відоме як Філадельфійська хромосома.

Всесвітній день носорога

Цей день також Всесвітній день носорога, заснований у 2010 році, коли Міжнародний фонд дикої природи (WWF) звернув увагу на загрозу вимирання цього виду через браконьєрство та втрату природного середовища. Носороги, яких часто вбивають заради їхніх рогів, потребують захисту від цих людських загроз.

Всесвітньому дню захисту слонів

Ще 22 вересня присвячено Всесвітньому дню захисту слонів. Це свято підкреслює проблеми знищення слонів через браконьєрство та втрату їхніх осель. Слони відіграють критичну роль у своїх екосистемах, але чисельність їх постійно скорочується через конфлікти з людьми та вирубку лісів.

День партизанської слави

Окрім того, Україна вшановує День партизанської слави. Свято, встановлене 2001 року, покликане нагадати про героїзм партизанів і підпільників, які в часи Другої світової війни боролися з нацистськими загарбниками.

Всесвітній день без автомобілів

Всесвітній день без автомобілів, також відзначений 22 вересня, закликає людей зменшити використання авто на користь екологічно чистого транспорту. Це свято розпочалося у Франції у 1998 році й швидко здобуло популярність у багатьох країнах. Метою є привернути увагу до проблем забруднення повітря та шуму від автомобілів.

День машинобудівника

Україна також святкує День машинобудівника, що припадає на четверту неділю вересня. Цей день вшановує працю інженерів і робітників машинобудівної галузі, яка включає безліч підприємств і наукових установ, що забезпечують розвиток економіки країни.

Всеукраїнський день дошкілля

Дошкільна освіта також має своє професійне свято – Всеукраїнський день дошкілля, що відзначається у четверту неділю вересня. Це свято, засноване у 2011 році, вшановує вихователів і працівників дитячих садків, звертаючи увагу на важливість дошкільного виховання.

Міжнародний день сяючого миру

Також 22 вересня Міжнародний день сяючого миру, що закликає людей до доброти й розкриття свого внутрішнього світла для створення кращого світу.

Всесвітній день боротьби з нарколепсією

Ще одне важливе свято – Всесвітній день боротьби з нарколепсією, що було започатковане у 2019 році. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про хронічний розлад сну, що впливає на здатність людей регулювати періоди сну та неспання.

Цього дня народилися

У 1452 році народився Джироламо Савонарола, італійський монах, домініканський проповідник, правитель Флоренції.

У 1853 році народився Гейке Камерлінг-Оннес, нідерландський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з фізики 1913 року.

У 1866 році народився Шарль Ніколь, французький мікробіолог, лауреат Нобелівської премії 1928 року.

У 1866 році народився Герберт Веллс, англійський письменник-фантаст.

У 1934 році народився Леонард Коен, канадський поет, співак і автор пісень.

У 1938 році народився Едуардо Уркуло, іспанський художник і скульптор.

У 1947 році народився Стівен Кінг, американський письменник.

У 1950 році народився Білл Мюррей, американський актор.

У 1965 році народився Фредерік Беґбедер, французький письменник.

У 1965 році народився Андрій Дещиця, український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол, тимчасовий виконувач обов’язків Міністра закордонних справ України.

У 1971 році на світ з’явилася Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

У 1972 році народився Ліам Галлахер, вокаліст британського гурту Oasis.

У 1975 році народилася Олена Галета, українська поетеса та літературознавиця.

У 1983 році народилася Меггі Грейс, американська актриса.

У 1985 році народилася Кароліна Банг, іспанська актриса.

Пам’ятні дати 22 вересня