День охраны труда и памяти всех его жертв: что праздновать 28 апреля

Праздники 28 апреля

День охраны труда

Этот праздник был создан в 2006 году и берет начало со Всемирного дня охраны труда (основан в 2003 году и также приходится на 28 апреля). Международная организация труда выдвинула термин «Охрана труда», чтобы снизить уровень травм и смертности на работе. Довольно часто случаются несчастные случаи (особенно если не соблюдать требования безопасности), техника находится в неудовлетворительном состоянии или на производстве нарушаются требования трудовой дисциплины. Количество заболевших людей может возрастать из-за несоблюдения санитарных требований.

Международный день памяти всех жертв труда

Также 28 апреля Международный день памяти всех жертв труда. Памятная дата была создана для огласки количества лиц, погибших при исполнении своих должностных обязанностей. Каждый день в мире на работе умирает 5-6 тысяч человек. История события начинается еще в 1989 году, когда профсоюзы США и Канады провели день памяти погибших на работе работников.

День чтения великой поэзии

Этот праздник был основан в США, где он существует с 1994 года и где на апрель приходится месяц поэзии. В этот день обычно чествуют известных поэтов и искусство поэзии.

День биологических часов

Также 28 апреля отмечают День биологических часов (циркадный ритм). Традиция праздника пришла к нам из США. К сожалению, история его основания не известна, но этот день очень важен для человека, ведь заставляет нас прислушиваться к своему организму. Биологические часы (циркадный ритм) – повторяющиеся суточные фазы активности. Он помогает урегулировать графе бодрствования и сна, пищевое поведение, уровень гормонов и т.д. Концентрация гормонов в разное время суток и генетические механизмы влияют на циркадный ритм.

День спасения лягушек

Отмечается м 2009 года по инициативе организации SAVE THE FROGS! Его цель – повышение осведомленности о важности сохранения земноводных, а также те угрозы, с которыми сталкиваются лягушки по всему миру.

Даты и события 28 апреля

1220 год – закладывают первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери – одного из самых древних и красивых в Королевстве Англия;

1503 год – в битве при Сериньоле (Италия) испанские войска громят французов, и как результат – Неаполитанское королевство становится испанской провинцией;

1512 год – в битве под Вишневцем (Лопушным) объединенное польско-литовское войско великого гетмана литовского Константина Острожского громит отряды крымских татар;

1563 год – первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начинают печать первой книги;

1635 год – заключают военный союз между Францией и Швецией;

1686 год – опубликовали первый том фундаментального труда Исаака Ньютона «Принципы»;

1709 год – шведские войска Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы отправляются на осаду Полтавы;

1784 год – изобретатели Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции демонстрируют первую официально признанную подвижную модель вертолета;

1788 год – Мэриленд становится 7-м штатом США;

1796 год – Сардинское Королевство подписывает с Францией перемирие;

1814 год – Наполеон отправляется в ссылку на остров Эльба;

1817 год – США и Великобритания заключают договор об ограничении численности военного флота на Великих Озерах;

1862 год – в ходе Гражданской войны в США флот адмирала Дэвида Фаррагута захватывает порт и город Новый Орлеан, штат Луизиана;

1879 год – учредительным собранием в Тырново одобряет конституция Болгарии;

1908 год – основывают Всемирную ассоциацию эсперанто (UEA);

1910 год – в ночь на 28 апреля Клод Грэхем-Уайт совершает первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане;

1914 год – в США патентуют воздушный кондиционер;

1923 год – в Лондоне открывают стадион «Уэмбли»;

1932 год – объявляют об открытии вакцины против желтой лихорадки;

1945 год – американские войска без боя берут Аугсбург;

1947 год – польские коммунистические власти начинают операцию «Висла» с выселения украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу;

1952 год – подписывают мирный договор с Японией, завершается послевоенная оккупация страны;

1957 год – основывают Всемирную федерацию городов-побратимов;

1965 год – американские десантники при поддержке морской пехоты захватывают Доминиканскую республику;

1967 год – американского боксера Кассиуса Клея (будущий Мухаммед Али) лишают права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США;

1969 год – Шарль де Голль уходит в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошел его вопрос о конституционной реформе;

1987 год – в США впервые в мире выпускают компакт-диск;

1996 год – американец Тед Мартин устанавливает мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок;

2000 год – Турция, Азербайджан и Грузия заключают договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти в обход России;

2001 год – полет первого космического туриста Денниса Тито;

2022 год – палата представителей США одобряет закон о ленд-лизе для Украины.

В этот день родились: