День независимости Украины 2021: каким будет военный парад в Киеве

В Министерстве обороны Украины рассказали, каким может быть военный парад в Киеве на 30-летие независимости Украины.

Предполагается, что в параде примут участие 27 расчетов (более 4 000 человек), 19 из которых будут из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины. Планируется, что на Крещатик и в небо над Киевом выведут 250 единиц вооружения, военной и специальной техники. Это будут в том сисле РСЗО “Ольха”, “Нептун”, ОТРК “Гром”, турецкие беспилотники “Байрактар”и др. образцы военной техники.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в параде задействуют более 50-ти летательных аппаратов. Возможно, будет и речной парад на Днепре. Однако все это только предварительные планы.

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