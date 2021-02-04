30-летие независимости Украины: у Зеленского уже строят планы празднования

В Офисе президента Украины приступают к разработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины 24 августа 2021 года.

В частности, об этом шла речь на недавнем совещании Владимира Зеленского с представителями правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, все праздничные мероприятия «должны не только фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего нашей страны».

«Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед», – подчеркнул президент.

В частности, накануне 30-летнего юбилея независимости Украины хотят провести саммит «Крымская платформа» с привлечением международных партнеров, что, по мнению организаторов, должно способствовать деоккупации Крыма.

А непосредственно в день рождения Украины планируется провести парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт.

Помимо этого, отмечают в Офисе президента, каждое министерство «представит особый, выдающийся проект в своей отрасли, который будет способствовать развитию Украины».

Отметим, что ранее Зеленский отказался от проведения военных парадов во время празднования годовщины независимости. Вместо него в центре Киева проходили концерты с участием украинских артистов.

Напомним, в прошлом году такой концерт ознаменовался скандалом. На Майдане Независимости устроили попурри «Песенная история современной Украины», во время которого украинские артисты спели известные песни, принадлежащие другим музыкантам. Но позже некоторые музыканты заявили, что их песни использовали без разрешения.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городские власти подготовят «подарок к 30-летию Независимости Украины».