Новости Одессы и Одесской области

День Крещения Руси на «Интере»

Ежегодно 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы отмечаем День Крещения Руси – один из самых важных православных праздников. 1032 года назад князь Владимир принял христианство и крестил Русь. Это эпохальное событие предопределило историю нашего народа, оказало важное влияние на наше духовное, культурное и общественное развитие. Телеканал «Интер» традиционно отметит этот праздник вместе со своими зрителями.

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«Крещение Руси – одно из значимых событий в нашей истории, которое имеет глубокий духовный смысл для всех нас, говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – Поэтому «Интер» всегда уделяет особое внимание этому празднику в своем эфире, мы всегда показываем главные торжества, посвященные Дню Крещения Руси. В этом году праздник будет немного другим: из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, отменены молебен на Владимирской горке и Крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых. Ежегодно в этих праздничных мероприятиях Украинской православной церкви принимали участие сотни тысяч верующих, которые специально приезжали в столицу из разных регионов. В этом году они не смогут пройти Крестным ходом, но вместе с миллионами телезрителей в День Крещения Руси православные верующие смогут присоединиться к общей молитве в прямом эфире телеканала «Интер».

Божественная литургия в Киево-Печерской лавре

Смотрите 28 июля в 09:00 на «Интере» трансляцию торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении епископата УПЦ и представителей поместных православных церквей.

Киево-Печерская лавра фотография тысячелетия

А перед трансляцией богослужения, в 07:45, «Интер» покажет документальный проект собственного производства – «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». Древняя обитель много пережила в ХХ веке: и опустошение, и оккупацию, и гонения на церковь, и музей атеизма, обустроенный на ее территории, и взрыв Успенского собора, и изгнание монахов из лавры. В 1988 году, когда было разрешено празднование Крещения Руси на официальном уровне, после долгих лет запустения власть разрешила открыть Киево-Печерскую лавру и возобновить монашеское служение. С тех пор за 30 лет лавра превратилась в настоящую жемчужину – прекрасный монастырь, богатый своей историей и традициями. Это незыблемая древнерусская святыня, которая пережила вместе со своим народом все события, выпавшие на его долю.

Божественная литургия в Киево-Печерской лавре

Не пропустите трансляцию торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры – 28 июля в 09:00.

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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