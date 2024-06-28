День Конституции Украины, молочного шоколада и пирсинга: что еще празднуют 28 июня

Что празднуют в Украине и мире 28 июня. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 28 июня
Международный день розового вина
Праздник посвящен почитанию розового вина, которое приобретает все больше популярности среди любителей этого напитка. Этот день отмечают дегустациями и праздничными мероприятиями, на которых рассказывают о разнообразии вкусов и ароматов розового вина. Организаторы мероприятий часто акцентируют внимание на культуре потребления вина и важности умеренности.
День Конституции Украины
Празднование принятия Основного Закона Украины, который закрепляет права и свободы граждан и определяет государственное устройство. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выступления, напоминающие о значении Конституции для общества. Это важная дата для каждого украинца, которая символизирует независимость и суверенитет государства.
День молочного шоколада
Этот день посвящен одному из самых любимых лакомств детей и взрослых — молочному шоколаду. Производители шоколада часто проводят акции и дегустации, чтобы порадовать своих клиентов новыми вкусами и рецептами. Шоколатье и кондитеры демонстрируют мастерство, создавая настоящие шоколадные шедевры.
Международный день пирсинга
Этот день отмечают поклонники пирсинга и профессиональные мастера этого искусства. Проводятся образовательные мероприятия, где обсуждаются вопросы безопасности и гигиены при проведении пирсинга. Также устраивают выставки и конкурсы, на которых демонстрируются самые интересные работы и инновационные техники.
Международный день социального бизнеса
Праздник, посвященный бизнесам, которые ставят перед собой социальные цели и стремятся решать важные общественные проблемы. В этот день проводятся форумы и конференции, на которых обсуждают инновационные подходы к предпринимательству и его влияние на общество. Предприниматели делятся своим опытом и вдохновляют других на создание бизнесов с социальной миссией.
Именины 28 июня
28 июня именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.
Кто из известных людей родился 28 июня
В этот день родились:
- 1980 год: родился украинский юрист-конституционалист, представитель Харьковской школы конституционного права Юрий Барабаш;
- 1991 год: на свет появился украинский певец, автор песен и продюсер Артем Пивоваров;
- 2002 год: родилась украинская теннисистка Марта Костюк, которая выиграла Открытый чемпионат Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.
Памятные даты 28 июня
- 1569 год: подписание Люблинской унии, объединившей Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое государство — Речь Посполитую;
- 1635 год: основание французской колонии Гваделупа на Карибских островах;
- 1644 год: актер Жан Батист Поклен впервые выходит на сцену под псевдонимом Мольер;
- 1648 год: начало экспедиции Семена Дежнева, которая открыла Северный морской путь;
- 1651 год: начало битвы под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира;
- 1812 год: войска Наполеона вступают в Вильнюс;
- 1902 год: Конгресс США утверждает Закон о строительстве Панамского канала, предоставляя президенту полномочия для приобретения прав на строительство и управление зоной канала у французской «Панамской компании» и Колумбии;
- 1917 год: на заседании Малой Рады формируют первое украинское правительство — Генеральный Секретариат;
- 1919 год: подписание Версальского договора;
- 1988 год: Иоанн Павел II публикует апостольскую конституцию «Pastor Bonus» по реорганизации Римской Курии;
- 1989 год: в Киеве проходит прощальный матч Олега Блохина;
- 1992 год: «Сигнальщик» становится первым кораблем на Черном море, который поднимает украинский флаг;
- 1996 год: после 23-часового обсуждения Верховная Рада Украины принимает Конституцию Украины;
- 2012 год: ООН провозглашает Международный День Счастья.