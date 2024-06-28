День Конституции Украины, молочного шоколада и пирсинга: что еще празднуют 28 июня

Праздники и события 28 июня

Международный день розового вина

Праздник посвящен почитанию розового вина, которое приобретает все больше популярности среди любителей этого напитка. Этот день отмечают дегустациями и праздничными мероприятиями, на которых рассказывают о разнообразии вкусов и ароматов розового вина. Организаторы мероприятий часто акцентируют внимание на культуре потребления вина и важности умеренности.

День Конституции Украины

Празднование принятия Основного Закона Украины, который закрепляет права и свободы граждан и определяет государственное устройство. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и выступления, напоминающие о значении Конституции для общества. Это важная дата для каждого украинца, которая символизирует независимость и суверенитет государства.

День молочного шоколада

Этот день посвящен одному из самых любимых лакомств детей и взрослых — молочному шоколаду. Производители шоколада часто проводят акции и дегустации, чтобы порадовать своих клиентов новыми вкусами и рецептами. Шоколатье и кондитеры демонстрируют мастерство, создавая настоящие шоколадные шедевры.

Международный день пирсинга

Этот день отмечают поклонники пирсинга и профессиональные мастера этого искусства. Проводятся образовательные мероприятия, где обсуждаются вопросы безопасности и гигиены при проведении пирсинга. Также устраивают выставки и конкурсы, на которых демонстрируются самые интересные работы и инновационные техники.

Международный день социального бизнеса

Праздник, посвященный бизнесам, которые ставят перед собой социальные цели и стремятся решать важные общественные проблемы. В этот день проводятся форумы и конференции, на которых обсуждают инновационные подходы к предпринимательству и его влияние на общество. Предприниматели делятся своим опытом и вдохновляют других на создание бизнесов с социальной миссией.

Именины 28 июня

28 июня именины празднуют: Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян.

Кто из известных людей родился 28 июня

В этот день родились:

1980 год: родился украинский юрист-конституционалист, представитель Харьковской школы конституционного права Юрий Барабаш;

1991 год: на свет появился украинский певец, автор песен и продюсер Артем Пивоваров;

2002 год: родилась украинская теннисистка Марта Костюк, которая выиграла Открытый чемпионат Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.

Памятные даты 28 июня