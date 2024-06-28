День Конституції України, молочного шоколаду та пірсингу: що ще святкують 28 червня

Що святкують в Україні та світі 28 червня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 28 червня
Міжнародний день рожевого вина
Свято присвячене шануванню рожевого вина, яке здобуває все більше популярності серед любителів цього напою. Цей день відзначають дегустаціями та святковими заходами, на яких розповідають про різноманітність смаків та ароматів рожевого вина. Організатори заходів часто акцентують увагу на культурі споживання вина та важливості поміркованості.
День Конституції України
Відзначення прийняття Основного Закону України, який закріплює права і свободи громадян та визначає державний устрій. У цей день по всій країні проходять урочисті заходи, концерти та виступи, що нагадують про значення Конституції для суспільства. Це важлива дата для кожного українця, яка символізує незалежність і суверенітет держави.
День молочного шоколаду
Цей день присвячений одному з найулюбленіших ласощів дітей і дорослих — молочному шоколаду. Виробники шоколаду часто проводять акції та дегустації, щоб порадувати своїх клієнтів новими смаками і рецептами. Шоколатьє та кондитери демонструють майстерність, створюючи справжні шоколадні шедеври.
Міжнародний день пірсингу
Цей день відзначають шанувальники пірсингу та професійні майстри цього мистецтва. Проводяться освітні заходи, де обговорюються питання безпеки та гігієни при проведенні пірсингу. Також влаштовують виставки і конкурси, на яких демонструються найцікавіші роботи та інноваційні техніки.
Міжнародний день соціального бізнесу
Свято, присвячене бізнесам, що ставлять перед собою соціальні цілі та прагнуть вирішувати важливі суспільні проблеми. У цей день проводяться форуми і конференції, на яких обговорюють інноваційні підходи до підприємництва та його вплив на суспільство. Підприємці діляться своїм досвідом та надихають інших на створення бізнесів з соціальною місією.
Іменини 28 червня
28 червня іменини святкують: Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.
Хто з відомих людей народився 28 червня
У цей день народилися:
- 1980 рік: народився український правник-конституціоналіст, представник Харківської школи конституційного права Юрій Барабаш;
- 1991 рік: на світ з’явився український співак, автор пісень та продюсер Артем Пивоваров;
- 2002 рік: народилася українська тенісистка Марта Костюк, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.
Пам’ятні дати 28 червня
- 1569 рік: підписання Люблінської унії, що об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину державу — Річ Посполиту;
- 1635 рік: заснування французької колонії Гваделупа на Карибських островах;
- 1644 рік: актор Жан Батист Поклен вперше виходить на сцену під псевдонімом Мольєр;
- 1648 рік: початок експедиції Семена Дежньова, яка відкрила Північний морський шлях;
- 1651 рік: початок битви під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького та армією Речі Посполитої короля Яна Казимира;
- 1812 рік: війська Наполеона вступають до Вільня;
- 1902 рік: Конгрес США затверджує Закон про будівництво Панамського каналу, надаючи президенту повноваження для придбання прав на будівництво та управління зоною каналу у французької «Панамської компанії» та Колумбії;
- 1917 рік: на засіданні Малої Ради формують перший український уряд — Генеральний Секретаріат;
- 1919 рік: підписання Версальського договору;
- 1988 рік: Іван Павло II публікує апостольську конституцію «Pastor Bonus» щодо реорганізації Римської Курії;
- 1989 рік: у Києві проходить прощальний матч Олега Блохіна;
- 1992 рік: «Сигнальщик» стає першим кораблем на Чорному морі, який піднімає український прапор;
- 1996 рік: після 23-годинного обговорення Верховна Рада України приймає Конституцію України;
- 2012 рік: ООН проголошує Міжнародний День Щастя.