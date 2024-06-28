День Конституції України, молочного шоколаду та пірсингу: що ще святкують 28 червня

Свята та події 28 червня

Міжнародний день рожевого вина

Свято присвячене шануванню рожевого вина, яке здобуває все більше популярності серед любителів цього напою. Цей день відзначають дегустаціями та святковими заходами, на яких розповідають про різноманітність смаків та ароматів рожевого вина. Організатори заходів часто акцентують увагу на культурі споживання вина та важливості поміркованості.

День Конституції України

Відзначення прийняття Основного Закону України, який закріплює права і свободи громадян та визначає державний устрій. У цей день по всій країні проходять урочисті заходи, концерти та виступи, що нагадують про значення Конституції для суспільства. Це важлива дата для кожного українця, яка символізує незалежність і суверенітет держави.

День молочного шоколаду

Цей день присвячений одному з найулюбленіших ласощів дітей і дорослих — молочному шоколаду. Виробники шоколаду часто проводять акції та дегустації, щоб порадувати своїх клієнтів новими смаками і рецептами. Шоколатьє та кондитери демонструють майстерність, створюючи справжні шоколадні шедеври.

Міжнародний день пірсингу

Цей день відзначають шанувальники пірсингу та професійні майстри цього мистецтва. Проводяться освітні заходи, де обговорюються питання безпеки та гігієни при проведенні пірсингу. Також влаштовують виставки і конкурси, на яких демонструються найцікавіші роботи та інноваційні техніки.

Міжнародний день соціального бізнесу

Свято, присвячене бізнесам, що ставлять перед собою соціальні цілі та прагнуть вирішувати важливі суспільні проблеми. У цей день проводяться форуми і конференції, на яких обговорюють інноваційні підходи до підприємництва та його вплив на суспільство. Підприємці діляться своїм досвідом та надихають інших на створення бізнесів з соціальною місією.

Іменини 28 червня

28 червня іменини святкують: Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

Хто з відомих людей народився 28 червня

У цей день народилися:

1980 рік: народився український правник-конституціоналіст, представник Харківської школи конституційного права Юрій Барабаш;

1991 рік: на світ з’явився український співак, автор пісень та продюсер Артем Пивоваров;

2002 рік: народилася українська тенісистка Марта Костюк, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.

Пам’ятні дати 28 червня