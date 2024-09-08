День грамотности и День памяти жертв фашизма: эти и другие праздники и события 8 сентября

Международный день грамотности

В этот день отмечаем важный праздник – Международный день грамотности, который был начат ЮНЕСКО в 1966 году. Этот день стал упоминанием о том, что образование является ключевым условием для развития общества. Грамотность — это не только умение читать и писать, но и средство для уменьшения бедности и равенства возможностей для каждого на планете.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

8 сентября в Украине отмечается День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Ежегодно этот праздник приходится на второе воскресенье сентября, символизируя честь людей, чей труд напрямую связан с энергетической независимостью страны. Указом Президента Украины от 1993 года был официально утвержден этот профессиональный праздник, объединяющий тысячи специалистов, своей преданностью способствующих развитию экономики. В этот день проводятся торжественные мероприятия, отмечаются лучшие работники, которые являются признанием их тяжелого, но очень важного труда.

День осведомленности о муковисцидозе

Также 8 сентября мир объединяется для повышения осведомленности о муковисцидозе, генетическом заболевании, которое поражает легкие, поджелудочную железу и другие органы. Всемирный день борьбы с муковисцидозом напоминает о сложностях, с которыми сталкиваются больные, и о неутомимой работе исследователей, направленной на поиск новых методов лечения. Муковисцидоз вызывается мутациями в гене CFTR, что приводит к образованию густой слизи, которая блокирует дыхательные пути, вызывая тяжелые осложнения. Этот день – это не только напоминание о болезни, но и проявление надежды на улучшение качества жизни тех, кто с ней борется.

Всемирный день журавля

В тот же день празднуют Всемирный день журавля — символический акт, привлекающий внимание к сохранению этих грационных птиц, находящихся на грани вымирания. Эта инициатива зародилась в 2002 году в США, когда экологи взяли на себя важную миссию спасти редкий вид журавля. Ученые подкладывали их яйца в гнезда других птиц, стремясь обеспечить безопасное выведение потомства. С тех пор день журавля стал всемирным символом охраны природы, напоминающим о важности сохранения биоразнообразия на планете.

Международный день солидарности журналистов

8 сентября также является днем, когда журналисты всего мира чествуют солидарность друг с другом. Международный день солидарности журналистов был основан в 1958 году, чтобы поддержать свободу слова и правду в условиях, когда журналистская деятельность может угрожать жизни. Дата выбрана не случайно – 8 сентября 1943 года в Берлине был казнен чехословацкий журналист Юлиус Фучик, который своей жизнью и творчеством стал символом борьбы за право на свободное выражение мнения.

День памяти жертв фашизма

В этот же день вспоминают и о жертвах фашизма. День памяти жертв фашизма, приходящийся на второе воскресенье сентября, стал символом чествования миллионов людей, погибших во время Второй мировой войны. Этот день имеет глубокое значение, поскольку сентябрь связан с началом и завершением войны, принесшей бесчисленные страдания. В этот день вспоминают как военных, так и мирных жителей, ставших жертвами террора, репрессий и геноцида.

Всемирный день физиотерапии

Всемирный день физиотерапии, который также отмечается 8 сентября, привлекает внимание к роли физиотерапии в сохранении здоровья. Начавшийся в 1996 году этот праздник отмечает важность поддержания физической активности и реабилитации. Тема 2024 года посвящена лечению боли в пояснице, являющейся распространенной проблемой современного человека.

День медицинских сестер детских отделений гематологии и онкологии

Кроме того, 8 сентября чествуют медицинских сестер детских отделений гематологии и онкологии. Это настоящие герои, ежедневно дающие надежду маленьким пациентам, поддерживая их в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Их вклад в лечение детей выходит за пределы медицины — они становятся моральной опорой для тех, кто сталкивается с испытаниями.

Какие исторические события произошли 8 сентября

70 — римские войска Тита Флавия захватили Иерусалим и уничтожили Второй Иерусалимский храм.

1296 — во Флоренции состоялась торжественная церемония закладки собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

1504 — во Флоренции на площади Синьории установили 5-метровую статую «Давид» работы Микеланджело.

1791 — в парижском Лувре художники впервые выставили на смотр свои картины.

1886 — основан Йоханнесбург — ныне крупнейший город ЮАР.

1888 — состоялся первый матч Английской футбольной лиги.

1914 — возле села Воля-Высоцкая (теперь Жовкивсский район Львовской области Петр Нестеров осуществил первый в истории воздушный таран.

1943 — король Виктор Эммануил III объявил о капитуляции Королевства Италия перед войсками союзников во Второй мировой.

1951 — в Сан-Франциско представители 48 стран подписали мирный договор с Японией по итогам Второй мировой войны. СССР в подписание участия не принимал.

1952 — вышло первое книжное издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море»

1967 — в Норвежском море из-за пожара затонула советская подлодка «Ленинская комсомол» с 39 членами экипажа.

1978 — во время антишахских протестов в Тегеране, военные открыли огонь по демонстрантам — 122 человека погибли, около 2000 получили ранения.

1989 — в Киеве основано Народное движение Украины за перестройку.

1993 год — создают Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО;

2005 — российское ОАО «Газпром» и немецкие концерны BASF AG и E.ON AG подписали в Берлине соглашение о строительстве Северного потока (Nord Stream) через акваторию Балтийского моря в обход Украины, Беларуси и стран Балтии.

2022 — умерла Елизавета II, королева Великобритании (1952—2022). Британским королем стал ее сын Чарльз (Карл ІІІ).

Кто родился 8 сентября