День грамотності та День пам’яті жертв фашизму: ці та інші свята і події 8 вересня

Міжнародний день грамотності

В цей день відзначаємо важливе свято — Міжнародний день грамотності, яке було започатковано ЮНЕСКО у 1966 році. Цей день став нагадуванням про те, що освіта є ключовою умовою для розвитку суспільства. Грамотність — це не лише вміння читати й писати, але й засіб для зменшення бідності та забезпечення рівності можливостей для кожного на планеті.

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

8 вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Щороку це свято припадає на другу неділю вересня, символізуючи вшанування людей, чия праця безпосередньо пов’язана з енергетичною незалежністю країни. Указом Президента України від 1993 року було офіційно затверджено це професійне свято, яке об’єднує тисячі фахівців, що своєю відданістю сприяють розвитку економіки. У цей день проводяться урочисті заходи, відзначаються найкращі працівники, що є визнанням їхньої тяжкої, але надзвичайно важливої праці.

День обізнаності про муковісцидоз

Також 8 вересня світ об’єднується для підвищення обізнаності про муковісцидоз, генетичне захворювання, яке вражає легені, підшлункову залозу та інші органи. Всесвітній день боротьби з муковісцидозом нагадує про складнощі, з якими стикаються хворі, та про невтомну роботу дослідників, спрямовану на пошук нових методів лікування. Муковісцидоз викликається мутаціями у гені CFTR, що призводить до утворення густого слизу, який блокує дихальні шляхи, спричиняючи важкі ускладнення. Цей день — це не лише нагадування про хворобу, а й прояв надії на покращення якості життя тих, хто з нею бореться.

Всесвітній день журавля

Того ж дня святкують Всесвітній день журавля — символічний акт, що привертає увагу до збереження цих граційних птахів, які перебувають на межі вимирання. Ця ініціатива зародилася в 2002 році у США, коли екологи взяли на себе важливу місію врятувати рідкісний вид журавля. Вчені підкладали їхні яйця до гнізд інших птахів, прагнучи забезпечити безпечне виведення потомства. Відтоді день журавля став всесвітнім символом охорони природи, який нагадує про важливість збереження біорізноманіття на планеті.

Міжнародний день солідарності журналістів

8 вересня також є днем, коли журналісти всього світу вшановують солідарність один з одним. Міжнародний день солідарності журналістів було засновано у 1958 році, щоб підтримати свободу слова й правду в умовах, коли журналістська діяльність може загрожувати життю. Дата вибрана не випадково — 8 вересня 1943 року в Берліні був страчений чехословацький журналіст Юліус Фучик, який своїм життям і творчістю став символом боротьби за право на вільне висловлення думки.

День пам’яті жертв фашизму

У цей самий день згадують і про жертв фашизму. День пам’яті жертв фашизму, який припадає на другу неділю вересня, став символом вшанування мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни. Цей день має глибоке значення, оскільки вересень пов’язаний із початком та завершенням війни, що принесла незліченні страждання. У цей день згадують як військових, так і мирних жителів, котрі стали жертвами терору, репресій та геноциду.

Всесвітній день фізіотерапії

Всесвітній день фізіотерапії, який теж святкується 8 вересня, привертає увагу до ролі фізіотерапії у збереженні здоров’я. Започатковане 1996 року, це свято наголошує на важливості підтримки фізичної активності та реабілітації. Тема 2024 року присвячена лікуванню болю в попереку, що є поширеною проблемою сучасної людини.

День медичних сестер дитячих відділень гематології та онкології

Окрім того, 8 вересня вшановують медичних сестер дитячих відділень гематології та онкології. Це справжні герої, які щодня дарують надію маленьким пацієнтам, підтримуючи їх у боротьбі з тяжкими захворюваннями. Їхній внесок у лікування дітей виходить за межі медицини — вони стають моральною опорою для родин, які стикаються з випробуваннями.

Які історичні події стались 8 вересня

70 — римські війська Тита Флавія захопили Єрусалим та знищили Другий Єрусалимський храм.

1296 — у Флоренції відбулася урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре.

1504 — у Флоренції на площі Сіньйорії встановили 5-метрову статую «Давид» роботи Мікеланджело.

1791 — у паризькому Луврі художники вперше виставили на огляд свої картини.

1886 — засновано Йоганнесбург — нині найбільше місто ПАР.

1888 — відбувся перший матч Англійської футбольної ліги.

1914 — біля села Воля-Висоцька (тепер Жовківський район Львівської області Петро Нестеров здійснив перший в історії повітряний таран.

1943 — король Віктор Еммануїл III оголосив про капітуляцію Королівства Італія перед військами союзників у Другій світовій.

1951 — у Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни. СРСР у підписання участі не брав.

1952 — вийшло перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея «Старий і море»

1967 — в Норвезькому морі через пожежу затонув радянський підводний човен «Ленінський комсомол» з 39 членами екіпажу.

1978 — під час антишахських протестів в Тегерані, військові відкрили вогонь по демонстрантах — 122 людини загинуло, близько 2000 отримали поранення.

1989 — у Києві заснований Народний рух України за перебудову.

1993 рік — створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО;

2005 — російське ВАТ «Газпром» і німецькі концерни BASF AG і E.ON AG підписали в Берліні угоду про будівництво Північного потоку (Nord Stream) через акваторію Балтійського моря в обхід України, Білорусі та країн Балтії.

2022 — померла Єлизавета II, королева Великої Британії (1952—2022). Британським королем став її син Чарльз (Карл ІІІ).

Хто народився 8 вересня