День державного прапора України: що ще святкують 23 серпня

Свята та події 23 серпня

Міжнародний день сліпих собак

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми сліпих та слабозорих собак. Він нагадує про важливість догляду за такими тваринами та їх особливі потреби. Також це чудова нагода відзначити роботу волонтерів та організацій, які допомагають сліпим собакам знайти нові домівки.

День дослідників інтернету

Відзначення внеску людей, які вивчають та розвивають всесвітню мережу. Цей день підкреслює важливість досліджень у сфері інтернет-технологій, кібербезпеки та онлайн-комунікацій. Він також заохочує молодь цікавитися цією галуззю та розвивати навички цифрової грамотності.

День масляної кукурудзи

Присвячений одній з найпопулярніших літніх страв – масляній кукурудзі. Цей день відзначає смакові якості та корисність цього продукту. Він також привертає увагу до різноманітних способів приготування кукурудзи та її культурного значення в різних кухнях світу.

День недорогих авіаквитків

Цей день нагадує про можливості бюджетних подорожей та важливість доступності авіаперевезень. Він заохочує людей планувати подорожі, шукати вигідні пропозиції та відкривати нові місця. Також це нагода обговорити питання ціноутворення в авіаіндустрії та права пасажирів.

Всесвітній день нарциса

Свято, присвячене цій чарівній весняній квітці. Воно символізує оновлення природи та початок теплого сезону. Цей день також часто використовується для привернення уваги до екологічних проблем та збереження біорізноманіття.

Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму

День вшанування пам’яті мільйонів жертв тоталітарних режимів XX століття. Він нагадує про трагічні сторінки європейської історії та важливість збереження демократичних цінностей. Цей день також сприяє поширенню знань про історичні події та їх наслідки для сучасного суспільства.

День міста Харків

Свято, яке відзначає історію, культуру та досягнення одного з найбільших міст України. Цей день наповнений різноманітними заходами, концертами та виставками, які демонструють унікальність Харкова. Він також є нагодою для місцевих жителів виразити свою любов до рідного міста та його спадщини.

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

Цей день присвячений вшануванню пам’яті мільйонів людей, які постраждали від работоргівлі. Він нагадує про важливість боротьби з сучасними формами рабства та торгівлі людьми. Також цей день підкреслює необхідність захисту прав людини та рівності всіх людей незалежно від їх походження.

День Державного Прапора України

Свято, яке символізує єдність та незалежність України. Цей день відзначається урочистими церемоніями підняття прапора та патріотичними заходами по всій країні. Він нагадує про історичне значення національного символу та зміцнює почуття національної гордості серед українців.

Іменини 23 серпня

Які сьогодні іменини: Єфрем, Іван, Микола, Павло.

Хто з відомих людей народився 23 серпня

1935 рік: український перекладач Анатоль Перепадя;

1950 рік: український письменник, редактор, видавець Григорій Гусейнов;

1974 рік: український письменник, поет, перекладач, громадський активіст Сергій Жадан.

Пам’ятні дати 23 серпня