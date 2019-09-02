fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Как в Одессе отметили День города: «исторические» костюмы, рукоделие и танцы (фото)

Как в Одессе отметили День города: «исторические» костюмы, рукоделие и танцы (фото)

День города, как и обычно, в этом году празднуется не меньше недели, но официально, он, тоже как обычно, стартовал 2 сентября.

Все началось с возложения цветов к подножию памятников: градоначальнику Одессы Григорию Маразли (правил городом с 1878 по 1895 годы), Основателям Одессы — на Екатерининской площади, князю Михаилу Воронцову (генерал-губернатор Новороссийского края в середине XIX века) — на Соборной площади, а также к монументам Иосифу Дерибасу, Дюку де Ришелье и Атаману Головатому.


Очень жарко. На Приморском бульваре — фестиваль: выставки работ, мастер-классы победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы».

На Думской площади — официоз в одесских тонах. Это когда нужно очень изловчиться, чтобы пробиться и что-то увидеть. Зато очень хорошо слышно.

Итак, по традиции — торжественно поднимается флаг города, выступает мэр. Далее — вручение знака отличия Почетному гражданину Одессы Валентину Симоненко (ему присвоили это звание еще на июньской сессии горсовета), глава завода «Одескабель» Дмитрий Иоргач награжден почетным знаком Маразли.

Ну а потом последовало всеобщее веселье в виде театрализованного действа: указ Екатерины II о строительстве в Хаджибее военной гавани вместе с пристанью для купеческих судов. Мелькают «исторические лица».

Затем последовал большой концерт. Одесские дети, несмотря на жару, выкладывались на все сто.

Знаменитый указатель городов-побратимов Одессы на Думской площади торжественно пополнился городом Марракеш. Заодно можно было полюбоваться выстроенными по Пушкинской планшетами со страницами истории Одессы.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария Котова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить