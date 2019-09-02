Как в Одессе отметили День города: «исторические» костюмы, рукоделие и танцы (фото)

День города, как и обычно, в этом году празднуется не меньше недели, но официально, он, тоже как обычно, стартовал 2 сентября.

Все началось с возложения цветов к подножию памятников: градоначальнику Одессы Григорию Маразли (правил городом с 1878 по 1895 годы), Основателям Одессы — на Екатерининской площади, князю Михаилу Воронцову (генерал-губернатор Новороссийского края в середине XIX века) — на Соборной площади, а также к монументам Иосифу Дерибасу, Дюку де Ришелье и Атаману Головатому.



Очень жарко. На Приморском бульваре — фестиваль: выставки работ, мастер-классы победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы».

На Думской площади — официоз в одесских тонах. Это когда нужно очень изловчиться, чтобы пробиться и что-то увидеть. Зато очень хорошо слышно.

Итак, по традиции — торжественно поднимается флаг города, выступает мэр. Далее — вручение знака отличия Почетному гражданину Одессы Валентину Симоненко (ему присвоили это звание еще на июньской сессии горсовета), глава завода «Одескабель» Дмитрий Иоргач награжден почетным знаком Маразли.

Ну а потом последовало всеобщее веселье в виде театрализованного действа: указ Екатерины II о строительстве в Хаджибее военной гавани вместе с пристанью для купеческих судов. Мелькают «исторические лица».

Затем последовал большой концерт. Одесские дети, несмотря на жару, выкладывались на все сто.

Знаменитый указатель городов-побратимов Одессы на Думской площади торжественно пополнился городом Марракеш. Заодно можно было полюбоваться выстроенными по Пушкинской планшетами со страницами истории Одессы.

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