День фольклора и растительного молока: какие еще праздники отмечают 22 августа

Сегодня, 22 августа, 911-й день войны в Украине. До Нового года остался 131 день. А еще сегодня Международный день фольклора и не только.
Праздники 22 августа
Международный день фольклора
Этот праздник чествует богатство традиций, историй, танцев и искусства, составляющих фольклор разных культур. Он напоминает о важности сохранения и чествования уникального культурного наследия, объединяющего общины. Термин «фольклор» впервые употребил британский археолог Уильям Джон Томс 22 августа 1846 г. в статье, опубликованной в лондонском журнале «Atheneum».
День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
Это день чествования тех, кто отдал свою жизнь, защищая граждан, борясь с преступностью и обеспечивая безопасность страны. С момента обретения независимости Украины, во время исполнения служебных обязанностей погибли 1671 правоохранителей. Особенно много потерь было в ходе боевых действий на востоке Украины.
Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений
Этот день был основан в 2019 году Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/73/L.85. Целью этого дня является память жертв насилия, которое осуществляется через религиозные или другие убеждения, а также повышение осведомленности о важности защиты прав человека.
Всемирный день растительного молока
Этот праздник был основан в 2017 году с целью привлечения внимания к преимуществам растительного молока и его влиянию на здоровье людей и окружающую среду. Растительное молоко производится из различных культур, таких как соя, миндаль, овес, рис и другие. Оно не содержит лактозы, что делает его идеальным для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, растительное молоко часто обогащено витаминами и минералами, что делает его полезным для здоровья.
22 августа: этот день в истории
- 1485 год – происходит битва при Босворте войны Красной и Белой роз;
- 1531 год – молдовский господарь Петр Рареш разбит войском Речи Посполитой под Гвоздцем возле Обертина;
- 1770 год – капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высаживается на восточном побережье Австралии, которое называет Новым Южным Уэльсом и объявляет владением британской короны;
- 1795 год – во Французской республике принимают Конституцию ІІІ года, ликвидирующую всеобщее избирательное право;
- 1864 год – подписывают первую Женевскую конвенцию, образуют общество Красного креста;
- 1868 год – Христиан Генрих Фридрих Петерс открывает астероид 102 Мириам;
- 1910 год – подписывают Договор о присоединении Кореи к Японии;
- 1918 год – происходит обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;
- 1919 год – Директория и правительство УНР принимают решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями;
- 1992 год – президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передает президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.
В этот день родились:
- 1920 год – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери;
- 1966 год – украинская актриса кино и театра Ольга Сумская;
- 2001 год – американский профессиональный баскетболист Ламело Болл.