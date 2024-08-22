День фольклора и растительного молока: какие еще праздники отмечают 22 августа

Праздники 22 августа

Международный день фольклора

Этот праздник чествует богатство традиций, историй, танцев и искусства, составляющих фольклор разных культур. Он напоминает о важности сохранения и чествования уникального культурного наследия, объединяющего общины. Термин «фольклор» впервые употребил британский археолог Уильям Джон Томс 22 августа 1846 г. в статье, опубликованной в лондонском журнале «Atheneum».

День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей

Это день чествования тех, кто отдал свою жизнь, защищая граждан, борясь с преступностью и обеспечивая безопасность страны. С момента обретения независимости Украины, во время исполнения служебных обязанностей погибли 1671 правоохранителей. Особенно много потерь было в ходе боевых действий на востоке Украины.

Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений

Этот день был основан в 2019 году Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/73/L.85. Целью этого дня является память жертв насилия, которое осуществляется через религиозные или другие убеждения, а также повышение осведомленности о важности защиты прав человека.

Всемирный день растительного молока

Этот праздник был основан в 2017 году с целью привлечения внимания к преимуществам растительного молока и его влиянию на здоровье людей и окружающую среду. Растительное молоко производится из различных культур, таких как соя, миндаль, овес, рис и другие. Оно не содержит лактозы, что делает его идеальным для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, растительное молоко часто обогащено витаминами и минералами, что делает его полезным для здоровья.

22 августа: этот день в истории

1485 год – происходит битва при Босворте войны Красной и Белой роз;

1531 год – молдовский господарь Петр Рареш разбит войском Речи Посполитой под Гвоздцем возле Обертина;

1770 год – капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высаживается на восточном побережье Австралии, которое называет Новым Южным Уэльсом и объявляет владением британской короны;

1795 год – во Французской республике принимают Конституцию ІІІ года, ликвидирующую всеобщее избирательное право;

1864 год – подписывают первую Женевскую конвенцию, образуют общество Красного креста;

1868 год – Христиан Генрих Фридрих Петерс открывает астероид 102 Мириам;

1910 год – подписывают Договор о присоединении Кореи к Японии;

1918 год – происходит обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским Государством;

1919 год – Директория и правительство УНР принимают решение о переговорах с армией Деникина по установлению демаркационной линии между двумя армиями;

1992 год – президент УНР в экзилии Николай Плавьюк передает президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту Государственного центра УНР, согласно которой независимая Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики.

В этот день родились: