День фольклору та рослинного молока: які ще свята відзначають 22 серпня

Свята 22 серпня

Міжнародний день фольклору

Це свято вшановує багатство традицій, історій, танців та мистецтва, що становлять фольклор різних культур. Він нагадує про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, що об’єднує громади.

Термін «фольклор» уперше вжив британський археолог Вільям Джон Томс 22 серпня 1846 р. у статті, опублікованій у лондонському журналі «Atheneum».

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

Це день вшанування тих, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись із злочинністю та забезпечуючи безпеку країни. З моменту здобуття незалежності України, під час виконання службових обов’язків загинуло 1671 правоохоронців. Особливо багато втрат було під час бойових дій на сході України.

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії чи переконань

Цей день було засновано у 2019 році Резолюцією Генеральної асамблеї ООН A/73/L.85. Метою цього дня є пам’ять жертв насильства, яке здійснюється через релігійні чи інші переконання, а також підвищення обізнаності щодо важливості захисту прав людини.

Всесвітній день рослинного молока

Це свято було засноване у 2017 році з метою привернути увагу до переваг рослинного молока та його впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище. Рослинне молоко виробляється з різних культур, таких як соя, мигдаль, овес, рис та інші. Воно не містить лактози, що робить його ідеальним для людей з непереносимістю лактози. Крім того, рослинне молоко часто збагачене вітамінами та мінералами, що робить його корисним для здоров’я.

22 серпня: цей день в історії

1485 рік – відбувається битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд;

1531 рік – молдовський господар Петро Рареш розбитий військом Речі Посполитої під Гвоздцем біля Обертіна;

1770 рік – капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висаджується на східному узбережжі Австралії, яке називає Новим Південним Уельсом та оголошує володінням британської корони;

1795 рік – у Французькій республіці ухвалюють Конституцію ІІІ року, що ліквідує загальне виборче право;

1864 рік – підписують першу Женевську конвенцію, утворюють суспільство Червоного хреста;

1868 рік – Християн Генріх Фрідріх Петерс відкриває астероїд 102 Міріам;

1910 рік – підписують Договір про приєднання Кореї до Японії;

1918 рік – відбувається обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою;

1919 рік – Директорія та уряд УНР приймають рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями;

1992 рік – президент УНР в екзилії Микола Плав’юк передає президенту України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки.

Цього дня народилися: