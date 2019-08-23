День флага у одесской мэрии: городской голова не пришел

По некоторым данным, мэр уехал в служебную командировку.
Наряду с празднествами у облгосадминистрации торжества в честь праздника в Одессе устроили на Думской площади.
Перед зданием горисполкома собрались власть, духовенство, военные, школьники и моряки.
Как пишет dumskaya.net, мэр Геннадий Труханов на праздник не пришел. Вместо него одесситов поздравил заместитель Анатолий Орловский. По некоторым данным, городской голова сейчас в отъезде — в командировке в Киеве.
Читайте также:
Козацькі гостини, забіг і картини у міському саду: як в Одесі святкуватимуть річницю незалежності держави
Фото: dumskaya.net
Выскажите ваше мнение. Это важно.