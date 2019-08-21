Козацькі гостини, забіг і картини у міському саду: як в Одесі святкуватимуть річницю незалежності держави

У Одесі відзначатимуть День Державного Прапора України та 28-у річницю незалежності України. На честь державних свят у місті відбудеться низка заходів.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Так, впродовж двох днів у місті відбудеться благодійний забіг, конкурси, екскурсії концерти та фестивалі.
№
з/п
Дата, час
Місце
проведення заходу
Назва заходу
1.
23-24 серпня
до 07.00
|Розміщення у районах міста на будівлях і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності Державного Прапора України
2.
23 серпня
09.00
просп. Шевченка, 4
Підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі № 1 Одеської обласної державної адміністрації
3.
23 серпня
10.00
Думська пл., 1
Підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі Одеської міської ради
4.
24 серпня
10.00
Парк ім. Т.Г. Шевченка
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку
5.
15-23 серпня
Бібліотеки-філії міста
Бесіди, бібліографічні огляди, історичні екскурси, тематичні виставки, присвячені святкуванню Дня незалежності України
6.
19-24 серпня
Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» (просп. Добровольського, 106а)
Виставка дитячої творчості «Ми родом з України»
7.
20 серпня
Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир
(вул. Успенська, 4Б)
Виставка до Дня незалежності України
8.
20 серпня
10.00
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. М.С. Грушевського (вул. Троїцька, 49/51)
Бесіда та книжкова виставка «Моя Україна – держава незалежна!» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»
9.
20 серпня
12.00
Дитячий оздоровчий табір «Юний романтик» (вул. Рівності, 7)
Тематичний захід для дітей, організований фахівцями Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «День незалежності України»
10.
21 серпня
13.00
Бібліотека-філія №7 (вул. Генерала Бочарова, 14)
Відвідування виставки літератури підопічними комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» на тему «Шлях України до незалежності»
11.
22 серпня
12.00
Громадська організація рідних дітей-інвалідів «Білий ангел» (Люстдорфська дор., 27)
Бесіда з членами громадської організації рідних дітей-інвалідів «Білий ангел» на тему «Моя країна – незалежна Україна»
12.
22 серпня
12.00
Дитяча бібліотека № 10 (вул. Чорноморського козацтва, 169)
Літературна сторінка «Серцем завжди з Україною» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
13.
22 серпня 14.00
вул. Богдана Хмельницького, 62
Святковий концерт до Дня незалежності України для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
14.
23-26 серпня
Приморський бул.
Вишиванковий фестиваль (за окремим планом)
15.
23 серпня
Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» (вул. Маразліївська, 1)
Урочиста лінійка з підняттям Державного Прапора України, присвячена передачі Почесної Вахти Пам’яті на Посту № 1 Почесними вартами закладів загальної середньої освіти міста
16.
23 серпня
11.00
Бібліотека-філія № 35 (вул. Космонавтів, 23/1)
Тематичний захід для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України
17.
23 серпня
11.00
(вул. Генерала Петрова, 47)
Тематична бесіда «День незалежності України: історія, цікаві факти та традиції» для отримувачів послуг комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини»
18.
23 серпня
11.00
Музей воскових фігур
«У баби Уті» (вул. Рішельєвська, 4)
Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
19.
23 серпня
12.00
Дитяча бібліотека № 23 (вул. Чорноморського козацтва, 45)
Лекція «Історія Державного Прапора України» та вікторина «Державні символи України» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
20.
23 серпня
18.00
Міський сад
Картинна галерея в Літньому театрі. Виставка робіт художника Юрія Горбачова до Дня незалежності України
21.
24 серпня
11.00
парк ім. Т.Г. Шевченка, естрадний майданчик «Ракушка»
Конкурс молодих талантів «Чорноморська зіронька»
22.
24 серпня
11.00
сел. Шевченко – 3
(вул. Центральна,1; вул. Рельєфна, 1)
Урочисте покладання квітів до пам’ятників Т.Г. Шевченку та Невідомому солдату з нагоди 28-ї річниці незалежності України. Народне гуляння, концертно-розважальна програма
23.
24-25 серпня
10.00-18.00
Літній театр
(Міський сад)
IV фольклорний фестиваль «Козацькі гостини на Дерибасівській»
24.
25 серпня
09.00-11.00
Траса здоров’я
Благодійний забіг «RUN4CASTLE» (біжи за замок). Старт від ресторану «Глечик» – фініш – курортно-пляжний комплекс «Аркадія»
25.
27 серпня
12.00
вул. Іоганна Гена, 19В
Тематична бесіда «Шлях України до незалежності» для дітей комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
26.
Впродовж вересня
Заклади загальної середньої освіти міста
Тематичні уроки, виховні години, бесіди з питань історії здобуття Україною незалежності, розбудови демократичної держави та громадського суспільства в Україні, входження її до європейського та світового товариства. Засідання «круглого столу», проведення конференцій, просвітницьких заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України; тематичні виставки книжок та презентації літератури, присвяченої історії здобуття Україною незалежності. Зустрічі учнівської молоді із вченими, представниками культури, політичними діячами України
Фото: УНІАН
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