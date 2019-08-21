Козацькі гостини, забіг і картини у міському саду: як в Одесі святкуватимуть річницю незалежності держави

Тематичні уроки, виховні години, бесіди з питань історії здобуття Україною незалежності, розбудови демократичної держави та громадського суспільства в Україні, входження її до європейського та світового товариства. Засідання «круглого столу», проведення конференцій, просвітницьких заходів з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України; тематичні виставки книжок та презентації літератури, присвяченої історії здобуття Україною незалежності. Зустрічі учнівської молоді із вченими, представниками культури, політичними діячами України