День дружбы и вышивки: что еще празднуют 30 июля

День дружбы и вышивки: что еще празднуют 30 июля

Что празднуют в Украине и мире 30 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 30 июля

Всемирный день сноркелинга

Этот день посвящен популяризации сноркелинга как доступного и увлекательного вида активного отдыха. Он напоминает о важности сохранения морских экосистем и ответственном отношении к природе во время погружений. В этот день организуются различные мероприятия и акции, направленные на обучение и поощрение людей к этому виду спорта.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Привлечение внимания к глобальной проблеме торговли людьми и повышение осведомленности общества об этом преступном явлении. Этот день подчеркивает необходимость активных действий со стороны правительств, организаций и общественности для предотвращения торговли людьми и помощи жертвам. Организуются кампании и мероприятия, направленные на распространение информации и поддержку пострадавших.

Всемирный день вышивки

Признание и популяризация вышивки как формы искусства и культурного наследия. Этот день способствует сохранению традиционных техник вышивки и поддержке мастеров, которые занимаются этим ремеслом. Организуются мастер-классы, выставки и другие мероприятия, демонстрирующие разнообразие и красоту вышивки.

День книги в мягкой обложке

Этот день посвящен популяризации книг в мягкой обложке, которые являются доступными и удобными для чтения. Он напоминает о важности чтения и способствует распространению литературы среди различных слоев населения. Организуются книжные ярмарки, обмены книгами и другие мероприятия, способствующие популяризации чтения.

День свекра

Этот день чествует свекров и подчеркивает важность их роли в семье. Он способствует укреплению семейных отношений и напоминает о ценности поддержки и взаимоуважения между поколениями. Организуются семейные встречи и другие мероприятия, подчеркивающие значение свекров в жизни семьи.

Международный день дружбы

Этот день направлен на укрепление дружеских отношений между людьми, сообществами и странами. Он подчеркивает важность взаимопонимания, терпимости и солидарности в современном мире. Организуются различные мероприятия, способствующие общению и налаживанию дружеских связей.

Именины 30 июля

Какие сегодня именины: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

Кто из известных людей родился 30 июля

  • 1914 год: выдающийся украинский хоровой дирижер и педагог Павел Муравский;
  • 1928 год: украинский живописец Богдан Жружинец;
  • 1972 год: украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор Олесь Санин.

Памятные даты 30 июля

  • 1502 год: Христофор Колумб впервые встречает представителей народа майя;
  • 1793 год: в Канаде начинается строительство Йорка (теперь Торонто);
  • 1895 год: во Львове открывают музей Научного Общества имени Т.Шевченко;
  • 1900 год: в Британии запрещают детский труд в шахтах;
  • 1920 год: создают Украинскую Военную Организацию под руководством Евгения Коновальца;
  • 1956 год: на американских долларах появляется лозунг «In God We Trust»;
  • 1974 год: Квебек объявляет французский язык единственным официальным;
  • 1984 год: на телеканале NBC начинается показ сериала «Санта-Барбара»;
  • 2016 год: американский парашютист Люк Айкинс успешно совершает первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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