День дружбы и вышивки: что еще празднуют 30 июля

Праздники и события 30 июля

Всемирный день сноркелинга

Этот день посвящен популяризации сноркелинга как доступного и увлекательного вида активного отдыха. Он напоминает о важности сохранения морских экосистем и ответственном отношении к природе во время погружений. В этот день организуются различные мероприятия и акции, направленные на обучение и поощрение людей к этому виду спорта.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Привлечение внимания к глобальной проблеме торговли людьми и повышение осведомленности общества об этом преступном явлении. Этот день подчеркивает необходимость активных действий со стороны правительств, организаций и общественности для предотвращения торговли людьми и помощи жертвам. Организуются кампании и мероприятия, направленные на распространение информации и поддержку пострадавших.

Всемирный день вышивки

Признание и популяризация вышивки как формы искусства и культурного наследия. Этот день способствует сохранению традиционных техник вышивки и поддержке мастеров, которые занимаются этим ремеслом. Организуются мастер-классы, выставки и другие мероприятия, демонстрирующие разнообразие и красоту вышивки.

День книги в мягкой обложке

Этот день посвящен популяризации книг в мягкой обложке, которые являются доступными и удобными для чтения. Он напоминает о важности чтения и способствует распространению литературы среди различных слоев населения. Организуются книжные ярмарки, обмены книгами и другие мероприятия, способствующие популяризации чтения.

День свекра

Этот день чествует свекров и подчеркивает важность их роли в семье. Он способствует укреплению семейных отношений и напоминает о ценности поддержки и взаимоуважения между поколениями. Организуются семейные встречи и другие мероприятия, подчеркивающие значение свекров в жизни семьи.

Международный день дружбы

Этот день направлен на укрепление дружеских отношений между людьми, сообществами и странами. Он подчеркивает важность взаимопонимания, терпимости и солидарности в современном мире. Организуются различные мероприятия, способствующие общению и налаживанию дружеских связей.

Именины 30 июля

Какие сегодня именины: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

Кто из известных людей родился 30 июля

1914 год: выдающийся украинский хоровой дирижер и педагог Павел Муравский;

1928 год: украинский живописец Богдан Жружинец;

1972 год: украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор Олесь Санин.

Памятные даты 30 июля