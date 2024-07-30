День дружби та вишивки: що ще святкують 30 липня

Свята та події 30 липня

Всесвітній день сноркелінгу

Цей день присвячений популяризації сноркелінгу як доступного та захоплюючого виду активного відпочинку. Він нагадує про важливість збереження морських екосистем і відповідальне ставлення до природи під час занурень. У цей день організовуються різноманітні заходи та акції, спрямовані на навчання та заохочення людей до цього виду спорту.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Привернення уваги до глобальної проблеми торгівлі людьми та підвищення обізнаності суспільства про це злочинне явище. Цей день підкреслює необхідність активних дій з боку урядів, організацій та громадськості для запобігання торгівлі людьми та допомоги жертвам. Організовуються кампанії та заходи, спрямовані на поширення інформації та підтримку постраждалих.

Всесвітній день вишивки

Визнання та популяризація вишивки як форми мистецтва і культурної спадщини. Цей день сприяє збереженню традиційних технік вишивки та підтримці майстрів, які займаються цим ремеслом. Організовуються майстер-класи, виставки та інші заходи, що демонструють різноманітність і красу вишивки.

День книги в м’якій обкладинці

Цей день присвячений популяризації книг в м’якій обкладинці, які є доступними та зручними для читання. Він нагадує про важливість читання і сприяє поширенню літератури серед різних верств населення. Організовуються книжкові ярмарки, обміни книгами та інші заходи, що сприяють популяризації читання.

День свекра

Цей день вшановує свекрів і підкреслює важливість їхньої ролі у родині. Він сприяє зміцненню родинних стосунків і нагадує про цінність підтримки та взаємоповаги між поколіннями. Організовуються сімейні зустрічі та інші заходи, що підкреслюють значення свекрів у житті родини.

Міжнародний день дружби

Цей день спрямований на зміцнення дружніх стосунків між людьми, спільнотами та країнами. Він підкреслює важливість взаєморозуміння, терпимості та солідарності у сучасному світі. Організовуються різноманітні заходи, що сприяють спілкуванню та налагодженню дружніх зв’язків.

Іменини 30 липня

Які сьогодні іменини: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

Хто з відомих людей народився 30 липня

1914 рік: видатний український хоровий диригент і педагог Павло Муравський;

1928 рік: український живописець Богдан Жружинець;

1972 рік: український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор Олесь Санін.

Пам’ятні дати 30 липня