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День чтения комиксов и особый народный праздник: что отмечают 28 августа

День чтения комиксов и особый народный праздник: что отмечают 28 августа

Сегодня, 28 августа, Международный день публичного чтения комиксов. А еще в этот день в Украине отмечают особый древний праздник – Обжинки. Также сегодня отмечает свой день рождения известная компания Toyota. До Нового года осталось 125 дней.

Праздники 28 августа

Международный день публичного чтения комиксов

Этот праздник был начат в 2010 году Сарой Мореан и Брайаном Гитером с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch. Цель этого дня – популяризация комиксов и поощрение людей читать их публично без стеснительности. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Джека Кирби, одного из самых известных создателей комиксов, создавшего таких персонажей, как Люди Икс, Халк и Фантастическая четверка. Благодаря его труду комиксы стали очень популярны и сегодня их можно найти на прилавках книжных магазинов, библиотеках и даже в школьных программах.

Обжинки

Это древний украинский праздник, отмечающий завершение жатвы. Этот праздник имеет глубокие корни в народных традициях и символизирует окончание тяжелого труда на полях и начало периода отдыха. Празднование Обжинок обычно происходит в конце августа, когда завершается жатва. В этот день крестьяне собираются вместе, чтобы отпраздновать успешный сбор урожая. Одной из главных традиций является плетение венка из последних колосьев, которые затем торжественно несут в церковь для освящения. После этого венок хранят до следующего года, а зерно используют для посева. Праздник сопровождается песнями, плясками и праздничной трапезой. Хозяева угощают жнецов хлебом-солью и другими блюдами, а также организуют различные обрядовые действа.

Памятные даты 28 августа

  • 1797 год – США соглашаются платить выкуп Тунису за то, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море;
  • 1850 год – в Веймаре проходит премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»;
  • 1879 год – после завершения британо-зулусской войны в 1879 году британцы арестовывают зулусского короля Сетшвайо и высылают его из Зулуленда;
  • 1921 год – в Киеве расстреляли 47 членов ЦУПКом (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупрынка;
  • 1924 год – происходит Августовское выступление грузин против советской власти;
  • 1937 год – в Японской империи основывают компанию Toyota;
  • 1946 год – США воспользовались правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания;
  • 1963 год – возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне собирается 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации;
  • 1988 год – в Федеративной Республике Германия проходят демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне столкнулись три итальянских самолета, выполнявших групповой полет – обломки самолетов падают на землю в толпу наблюдателей, что приводит к гибели 66 человек;
  • 1990 год – Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовывает город-столицу Кувейт в Кадиму и образует новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна;
  • 1996 год – после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану;
  • 1999 год – в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается самое высокое в то время сооружение – две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра «Башни Петронас» высотой 452 метра каждая.

В этот день родились:

  • 1890 год – поэт, переводчик, литературовед Дмитрий Загул;
  • 1922 год – украинская писательница Мария Лисовская;
  • 2000 год – офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Юлиан Ступак.
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