День чтения комиксов и особый народный праздник: что отмечают 28 августа

Праздники 28 августа

Международный день публичного чтения комиксов

Этот праздник был начат в 2010 году Сарой Мореан и Брайаном Гитером с сайта альтернативных комиксов Daily Cross Hatch. Цель этого дня – популяризация комиксов и поощрение людей читать их публично без стеснительности. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Джека Кирби, одного из самых известных создателей комиксов, создавшего таких персонажей, как Люди Икс, Халк и Фантастическая четверка. Благодаря его труду комиксы стали очень популярны и сегодня их можно найти на прилавках книжных магазинов, библиотеках и даже в школьных программах.

Обжинки

Это древний украинский праздник, отмечающий завершение жатвы. Этот праздник имеет глубокие корни в народных традициях и символизирует окончание тяжелого труда на полях и начало периода отдыха. Празднование Обжинок обычно происходит в конце августа, когда завершается жатва. В этот день крестьяне собираются вместе, чтобы отпраздновать успешный сбор урожая. Одной из главных традиций является плетение венка из последних колосьев, которые затем торжественно несут в церковь для освящения. После этого венок хранят до следующего года, а зерно используют для посева. Праздник сопровождается песнями, плясками и праздничной трапезой. Хозяева угощают жнецов хлебом-солью и другими блюдами, а также организуют различные обрядовые действа.

Памятные даты 28 августа

1797 год – США соглашаются платить выкуп Тунису за то, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море;

1850 год – в Веймаре проходит премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин»;

1879 год – после завершения британо-зулусской войны в 1879 году британцы арестовывают зулусского короля Сетшвайо и высылают его из Зулуленда;

1921 год – в Киеве расстреляли 47 членов ЦУПКом (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупрынка;

1924 год – происходит Августовское выступление грузин против советской власти;

1937 год – в Японской империи основывают компанию Toyota;

1946 год – США воспользовались правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания;

1963 год – возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне собирается 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации;

1988 год – в Федеративной Республике Германия проходят демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне столкнулись три итальянских самолета, выполнявших групповой полет – обломки самолетов падают на землю в толпу наблюдателей, что приводит к гибели 66 человек;

1990 год – Ирак объявляет оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовывает город-столицу Кувейт в Кадиму и образует новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна;

1996 год – после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь лондонский суд официально разводит британского принца Чарльза и принцессу Диану;

1999 год – в столице Малайзии Куала-Лумпуре открывается самое высокое в то время сооружение – две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра «Башни Петронас» высотой 452 метра каждая.

В этот день родились: