День читання коміксів та особливе народне свято: що відзначають 28 серпня

Свята 28 серпня

Міжнародний день публічного читання коміксів

Це свято було розпочато у 2010 році Сарою Мореан та Браяном Гітером із сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch. Мета цього дня – популяризація коміксів та заохочення людей читати їх публічно без сором’язливості. Дата святкування була обрана на честь дня народження Джека Кірбі, одного з найвідоміших творців коміксів, який створив таких персонажів, як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Завдяки його праці комікси стали дуже популярними і сьогодні їх можна знайти на прилавках книгарень, бібліотеках і навіть у шкільних програмах.

Обжинки

Це стародавнє українське свято, яке відзначає завершення жнив. Це свято має глибоке коріння в народних традиціях і символізує закінчення важкої праці на полях та початок періоду відпочинку. Святкування Обжинок зазвичай відбувається наприкінці серпня, коли завершується жнива. Цього дня селяни збираються разом, щоб відсвяткувати успішне збирання врожаю. Однією з головних традицій є плетіння вінка з останніх колосків, які потім урочисто несуть до церкви для освячення. Після цього вінок зберігають до наступного року, а зерно використовують для сівби. Свято супроводжується піснями, танцями та святковою трапезою. Господарі пригощають женців хлібом-сіллю та іншими стравами, а також організують різноманітні обрядові дійства.

Пам’ятні дати 28 серпня

1797 рік – США погоджуються платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі;

1850 рік – у Веймарі проходить прем’єра опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін»;

1879 рік – після завершення британо-зулуської війни у ​​1879 році британці заарештовують зулуського короля Сетшвайо та висилають його із Зулуленда;

1921 рік – у Києві розстріляли 47 членів ЦУПКом (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО та поет-військовий Григорій Чупринка;

1924 рік – відбувається Серпневий виступ грузинів проти радянської влади;

1937 рік – у Японській імперії засновують компанію Toyota;

1946 рік – США скористалися правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія;

1963 рік – біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні збирається 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації;

1988 рік – у Федеративній Республіці Німеччина проходять демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійські літаки, що виконували груповий політ – уламки літаків падають на землю в натовп спостерігачів, що призводить до загибелі 66 осіб;</li >

1990 рік – Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19 провінцією, перейменовує місто-столицю Кувейт на Кадиму і утворює новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна;

1996 рік – після 15 років подружнього життя та 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розводить британського принца Чарльза та принцесу Діану;

1999 рік – у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривається найвища на той час споруда – дві 88-поверхові вежі-близнюки торгово-ділового центру «Вежі Петронас» заввишки 452 метри кожна.

Цього дня народилися: