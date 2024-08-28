День читання коміксів та особливе народне свято: що відзначають 28 серпня

Сьогодні, 28 серпня, Міжнародний день громадського читання коміксів. А ще цього дня в Україні відзначають особливе стародавнє свято – Обжинки. Також сьогодні відзначає свій день народження найвідоміша компанія Toyota. До Нового року залишилось 125 днів.
Свята 28 серпня
Міжнародний день публічного читання коміксів
Це свято було розпочато у 2010 році Сарою Мореан та Браяном Гітером із сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch. Мета цього дня – популяризація коміксів та заохочення людей читати їх публічно без сором’язливості. Дата святкування була обрана на честь дня народження Джека Кірбі, одного з найвідоміших творців коміксів, який створив таких персонажів, як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Завдяки його праці комікси стали дуже популярними і сьогодні їх можна знайти на прилавках книгарень, бібліотеках і навіть у шкільних програмах.
Обжинки
Це стародавнє українське свято, яке відзначає завершення жнив. Це свято має глибоке коріння в народних традиціях і символізує закінчення важкої праці на полях та початок періоду відпочинку. Святкування Обжинок зазвичай відбувається наприкінці серпня, коли завершується жнива. Цього дня селяни збираються разом, щоб відсвяткувати успішне збирання врожаю. Однією з головних традицій є плетіння вінка з останніх колосків, які потім урочисто несуть до церкви для освячення. Після цього вінок зберігають до наступного року, а зерно використовують для сівби. Свято супроводжується піснями, танцями та святковою трапезою. Господарі пригощають женців хлібом-сіллю та іншими стравами, а також організують різноманітні обрядові дійства.
Пам’ятні дати 28 серпня
- 1797 рік – США погоджуються платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі;
- 1850 рік – у Веймарі проходить прем’єра опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін»;
- 1879 рік – після завершення британо-зулуської війни у 1879 році британці заарештовують зулуського короля Сетшвайо та висилають його із Зулуленда;
- 1921 рік – у Києві розстріляли 47 членів ЦУПКом (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО та поет-військовий Григорій Чупринка;
- 1924 рік – відбувається Серпневий виступ грузинів проти радянської влади;
- 1937 рік – у Японській імперії засновують компанію Toyota;
- 1946 рік – США скористалися правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія;
- 1963 рік – біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні збирається 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації;
- 1988 рік – у Федеративній Республіці Німеччина проходять демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійські літаки, що виконували груповий політ – уламки літаків падають на землю в натовп спостерігачів, що призводить до загибелі 66 осіб;</li >
- 1990 рік – Ірак оголошує окупований Кувейт своєю 19 провінцією, перейменовує місто-столицю Кувейт на Кадиму і утворює новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна;
- 1996 рік – після 15 років подружнього життя та 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розводить британського принца Чарльза та принцесу Діану;
- 1999 рік – у столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкривається найвища на той час споруда – дві 88-поверхові вежі-близнюки торгово-ділового центру «Вежі Петронас» заввишки 452 метри кожна.
Цього дня народилися:
- 1890 рік – поет, перекладач, літературознавець Дмитро Загул;
- 1922 рік – українська письменниця Марія Лісовська;
- 2000 рік – офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Юліан Ступак.