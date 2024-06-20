День беженцев и Wi-Fi: что отмечают 20 июня в Украине и в мире

Праздники 20 июня

Всемирный День беженцев

Такую дату начала Организация Объединенных Наций 4 декабря 2000 года. Событие соединили с Международным днем африканских беженцев, который отмечался в этот же день с 1969 года.

Еще в 2014 году в Украине сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с российской оккупацией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей. А в 2022 году, после полномасштабного вторжения россии в Украину, не менее 7 млн украинцев стали беженцами, получив убежище во многих европейских странах, США, Канаде и других.

Всемирный день Wi-Fi

Это ежегодный праздник беспроводных технологий, который основал Беспроводной широкополосный Альянс.

Развитие технологии передачи информации по радиоканалу (Wi-Fi) началось в 1990-х годах. Первые устройства были выпущены в 2000 году. Беспроводная интернет-связь набрала популярности, потому что это удобно (нет нужды в кабелях) и позволяет пользоваться им нескольким людям одновременно, предоставляет доступ к сети в любой стране и в местах отсутствия сотовой связи, в отличие от мобильного интернета.

Целью Всемирного дня Wi-Fi является привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводного скоростного подключения в разных странах (около 4 миллиардов людей на планете не имеют доступа к интернету), искоренению цифрового неравенства, вовлечению в развитие технологий.

Всемирный день тапаса

Этот праздник отмечается каждый год в третий четверг июня. Он посвящен популяризации испанской кулинарной традиции тапаса, то есть небольших блюд или закусок, которые подают к напиткам. В этот день люди празднуют, пробуя новые рецепты тапаса или посещая тапас-рестораны с друзьями и семьей.

Всемирный день тапаса – это интересный способ для людей исследовать разнообразный и вкусный мир испанской кухни через одну из ее любимых традиций.

Всемирный день эффективности

Целью этого дня является повышение осведомленности о необходимости снижения потребления энергии и важности энергоэффективности для устойчивого развития. Он также способствует внедрению и признанию международных стандартов и сертификаций, таких как LEED и BREEAM, определяющих критерии энергоэффективности в строительстве.

Международный день осведомленности о нистагме

Этот день посвящен повышению осведомленности о нистагме – это сложное состояние, характеризующееся неконтролируемым движением глаз. Нистагм влияет на людей всех возрастов, нарушая зрение и оказывая значительное влияние на повседневную жизнь. Цель этого дня – привлечь внимание к этому состоянию, которое поражает миллионы людей по всему миру и не имеет известного постоянного лечения.

Чем запомнился день 20 июня в истории

451 год – происходит битва на Каталаунских полях, в результате которой было остановлено продвижение гуннов в Европу;

1624 год – происходит битва под Мартыновым;

1782 год – утверждают Великую государственную Печать США;

1792 год – Великая французская революция: народное восстание в Париже;

1837 год – королевой Великобритании становится Виктория I;

1840 год – Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;

1857 год – британские войска перебивают всех жителей индийского города Махуа-Дабар (около 5000 человек) и уничтожают город;

1863 год – основывают первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова);

1867 год – президент США Эндрю Джонсон объявляет о покупке Аляски;

1895 год – открывают Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря;

1918 год – в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор;

1919 год – военная делегация Украинской Народной Республики подписывает с поляками мирный договор;

1990 год – Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;

1993 год – первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;

2003 год – создают фонд Викимедиа.

Кто родился 20 июня