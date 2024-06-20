День беженцев и Wi-Fi: что отмечают 20 июня в Украине и в мире

Сегодня, 20 июня, день летнего солнцестояния. А еще в этот день отмечают немало интересных праздников. И наверняка о некоторых их них вы даже не слышали.
Праздники 20 июня
Всемирный День беженцев
Такую дату начала Организация Объединенных Наций 4 декабря 2000 года. Событие соединили с Международным днем африканских беженцев, который отмечался в этот же день с 1969 года.
Еще в 2014 году в Украине сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с российской оккупацией Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей. А в 2022 году, после полномасштабного вторжения россии в Украину, не менее 7 млн украинцев стали беженцами, получив убежище во многих европейских странах, США, Канаде и других.
Всемирный день Wi-Fi
Это ежегодный праздник беспроводных технологий, который основал Беспроводной широкополосный Альянс.
Развитие технологии передачи информации по радиоканалу (Wi-Fi) началось в 1990-х годах. Первые устройства были выпущены в 2000 году. Беспроводная интернет-связь набрала популярности, потому что это удобно (нет нужды в кабелях) и позволяет пользоваться им нескольким людям одновременно, предоставляет доступ к сети в любой стране и в местах отсутствия сотовой связи, в отличие от мобильного интернета.
Целью Всемирного дня Wi-Fi является привлечение внимания общества к решению проблемы отсутствия беспроводного скоростного подключения в разных странах (около 4 миллиардов людей на планете не имеют доступа к интернету), искоренению цифрового неравенства, вовлечению в развитие технологий.
Всемирный день тапаса
Этот праздник отмечается каждый год в третий четверг июня. Он посвящен популяризации испанской кулинарной традиции тапаса, то есть небольших блюд или закусок, которые подают к напиткам. В этот день люди празднуют, пробуя новые рецепты тапаса или посещая тапас-рестораны с друзьями и семьей.
Всемирный день тапаса – это интересный способ для людей исследовать разнообразный и вкусный мир испанской кухни через одну из ее любимых традиций.
Всемирный день эффективности
Целью этого дня является повышение осведомленности о необходимости снижения потребления энергии и важности энергоэффективности для устойчивого развития. Он также способствует внедрению и признанию международных стандартов и сертификаций, таких как LEED и BREEAM, определяющих критерии энергоэффективности в строительстве.
Международный день осведомленности о нистагме
Этот день посвящен повышению осведомленности о нистагме – это сложное состояние, характеризующееся неконтролируемым движением глаз. Нистагм влияет на людей всех возрастов, нарушая зрение и оказывая значительное влияние на повседневную жизнь. Цель этого дня – привлечь внимание к этому состоянию, которое поражает миллионы людей по всему миру и не имеет известного постоянного лечения.
Чем запомнился день 20 июня в истории
- 451 год – происходит битва на Каталаунских полях, в результате которой было остановлено продвижение гуннов в Европу;
- 1624 год – происходит битва под Мартыновым;
- 1782 год – утверждают Великую государственную Печать США;
- 1792 год – Великая французская революция: народное восстание в Париже;
- 1837 год – королевой Великобритании становится Виктория I;
- 1840 год – Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;
- 1857 год – британские войска перебивают всех жителей индийского города Махуа-Дабар (около 5000 человек) и уничтожают город;
- 1863 год – основывают первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова);
- 1867 год – президент США Эндрю Джонсон объявляет о покупке Аляски;
- 1895 год – открывают Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря;
- 1918 год – в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор;
- 1919 год – военная делегация Украинской Народной Республики подписывает с поляками мирный договор;
- 1990 год – Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
- 1993 год – первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;
- 2003 год – создают фонд Викимедиа.
Кто родился 20 июня
- 1690 – Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи;
- 1819 – Жак Оффенбах, французский композитор;
- 1834 – Александр Лазаревский, выдающийся украинский историк, генеалог, источниковед и издатель. Близкий знакомый и один из первых биографов поэта Тараса Шевченко;
- 1843 – Федор Стравинский, украинский оперный певец. Отец величайшего композитора Игоря Стравинского;
- 1861 – Гопкинс Фредерик Гоуленд, британский биохимик, лауреат Нобелевской премии;
- 1893 – Иван Антипенко, украинский драматург, фельетонист;
- 1913 – Лилиен Джексон Браун, американская писательница;
- 1920 – Петр Тимошенко, украинский языковед;
- 1939 – Василий Василашко, украинский поэт;
- 1949 – Лайонел Ричи, американский певец;
- 1967 – Николь Кидман, американская киноактриса.