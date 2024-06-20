День біженців та Wi-Fi: що відзначають 20 червня в Україні та світі

Свята 20 червня

Всесвітній День біженців

Таку дату розпочала Організація Об’єднаних Націй 4 грудня 2000 року. Подія поєднали з Міжнародним днем ​​африканських біженців, який відзначався цього ж дня з 1969 року.

Ще у 2014 році в Україні сотні тисяч людей були змушені залишити свої будинки у зв’язку з російською окупацією Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей. А у 2022 році, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, не менше 7 млн. українців стали біженцями, отримавши притулок у багатьох європейських країнах, США, Канаді та інших.

Всесвітній день Wi-Fi

Це щорічне свято бездротових технологій, яке заснував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

Розвиток технології передачі інформації по радіоканалу (Wi-Fi) розпочався у 1990-х роках. Перші пристрої було випущено 2000 року. Бездротовий інтернет-зв’язок набрав популярності, тому що це зручно (немає потреби в кабелях) і дозволяє користуватися ним декільком людям одночасно, надає доступ до мережі в будь-якій країні та в місцях відсутності стільникового зв’язку, на відміну від мобільного інтернету.

Метою Всесвітнього дня Wi-Fi є привернути увагу суспільства до вирішення проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення у різних країнах (близько 4 мільярдів людей на планеті не мають доступу до інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

Всесвітній день тапасу

Це свято відзначається щороку третього четверга червня. Він присвячений популяризації іспанської кулінарної традиції тапасу, тобто невеликих страв чи закусок, які подають до напоїв. У цей день люди святкують, пробуючи нові рецепти тапасу або відвідуючи тапас-ресторани із друзями та родиною.

Всесвітній день тапасу – це цікавий спосіб для людей дослідити різноманітний та смачний світ іспанської кухні через одну з її улюблених традицій.

Всесвітній день ефективності

Метою цього дня є підвищення поінформованості щодо необхідності зниження споживання енергії та важливості енергоефективності для сталого розвитку. Він також сприяє впровадженню та визнанню міжнародних стандартів та сертифікацій, таких як LEED та BREEAM, що визначають критерії енергоефективності у будівництві.

Міжнародний день поінформованості про ністагм

Цей день присвячений підвищенню поінформованості про ністагм – це складний стан, що характеризується неконтрольованим рухом очей. Ністагм впливає на людей різного віку, порушуючи зір і значно впливаючи на повсякденне життя. Ціль цього дня – привернути увагу до цього стану, який вражає мільйони людей по всьому світу і не має відомого постійного лікування.

Чим запам’ятався день 20 червня в історії

451 рік – відбувається битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гунів до Європи;

1624 рік – відбувається битва під Мартиновим;

1782 рік – стверджують Велику державну Друк США;

1792 – Велика французька революція: народне повстання в Парижі;

1837 рік – королевою Великобританії стає Вікторія I;

1840 – Семюел Морзе отримує патент на телеграф;

1857 рік – британські війська перебивають усіх жителів індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищують місто;

1863 рік – засновують перший у США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова);

1867 рік – президент США Ендрю Джонсон оголошує про покупку Аляски;

1895 рік – відкривають Кільський канал, що сполучає Балтійське та Північне моря;

1918 рік – у Києві розпочинається Всеукраїнський церковний собор;

1919 рік – військова делегація Української Народної Республіки підписує з поляками мирний договір;

1990 рік – Бундестаг ФРН приймає рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна;

1993 рік – перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем;

2003 рік – створюють фонд Вікімедіа.

Хто народився 20 червня