День без пластика, таро и полотенца: что еще празднуют 25 мая

Что празднуют в Украине и мире 25 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 25 мая
Всемирный день хирургии
Этот день посвящен признанию важности хирургии в современной медицине. Он подчеркивает достижения и инновации в этой области, которые спасают жизни и улучшают здоровье людей. Хирурги во всем мире отмечают этот день, делясь опытом и знаниями с коллегами, а также повышая осведомленность о своей профессии среди общественности.
Всемирный день Таро
Это день, когда энтузиасты и практики карт Таро собираются вместе, чтобы отметить свою любовь к этой древней системе предсказания. В этот день проводятся семинары, чтения карт и обсуждения, направленные на распространение знаний о Таро. Праздник предоставляет возможность как новичкам, так и опытным практикам углубить свое понимание и навыки работы с картами.
Международный день пигментации кожи
Этот день привлекает внимание к различным аспектам пигментации кожи и ее влияния на здоровье и социальную жизнь людей. Он способствует осведомленности о таких условиях, как витилиго и меланома, а также о важности защиты кожи от вредных воздействий. Участие в этом дне помогает поддержать исследования и лечение кожных заболеваний.
Международный день без пластика
Этот день подчеркивает необходимость уменьшения использования пластика в повседневной жизни. Он призывает к переходу на более экологичные альтернативы и поддержке инициатив по переработке отходов. В этот день проводятся образовательные мероприятия и кампании, направленные на снижение пластикового загрязнения и сохранение окружающей среды.
День Государственной службы специальной связи и защиты информации
Этот день отмечает важность государственных служб, которые обеспечивают безопасность связи и защиту информации. Он подчеркивает роль специалистов этой отрасли в обеспечении национальной безопасности и защите критической информационной инфраструктуры. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности защиты данных и кибербезопасности.
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине
Этот профессиональный праздник отмечает вклад работников издательского дела, полиграфии и книгораспространения в развитие культуры и образования. Он подчеркивает важность книги как носителя знаний и культуры. В этот день проводятся мероприятия, направленные на поддержку и развитие издательской отрасли в Украине.
Международный день степи (танца)
Этот день посвящен празднованию степа как уникального стиля танца, имеющего свои корни в американской культуре. Он способствует популяризации и сохранению этого искусства, а также поддерживает талантливых танцоров. В этот день проводятся выступления, мастер-классы и конкурсы, которые дают возможность продемонстрировать мастерство степа.
Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам
Эта неделя посвящена празднованию важности самоопределения и независимости для бывших колониальных стран. Она напоминает об исторической борьбе за свободу и права людей на самоуправление. Во время этой недели проводятся образовательные мероприятия, выставки и дискуссии, направленные на изучение истории колониализма и его последствий.
Международный день героев борьбы против тоталитаризма
Этот день отмечает мужество и самопожертвование тех, кто боролся против тоталитарных режимов. Он напоминает о важности защиты прав и свобод человека. В этот день чтят память героев, проводятся памятные мероприятия и обсуждения, направленные на повышение осведомленности об опасности тоталитаризма.
День полотенца
Этот день отмечает творчество Дугласа Адамса, автора «Автостопом по галактике», и имеет символическое значение для его фанатов. Полотенце, как универсальный инструмент в книге, стало символом этого праздника. Фанаты во всем мире носят полотенца как знак своей приверженности к произведениям Адамса и участвуют в мероприятиях, посвященных его памяти.
Именины 25 мая
25 мая именины празднуют: Ивана, Виктории, Елены, Ивана.
Кто из известных людей родился 25 мая
В этот день родились:
- 1889 год: родился выдающийся авиаконструктор украинского и американского происхождения Игорь Сикорский.
- 1899 год: на свет появился Борис Арцибашев, талантливый художник, дизайнер и иллюстратор украинского происхождения, работавший в Америке.
- 1979 год: родилась Мария Ефросинина, известная украинская телеведущая и активная общественная деятельница.
Памятные даты 25 мая
- 996 год: в Киеве освящают первую каменную церковь на Руси — Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);
- 1502 год: португальцы открывают остров в день Святой Елены и называют его в честь святой;
- 1521 год: Карл V Вормским эдиктом объявляет Мартина Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;
- 1810 год: в Буэнос-Айресе начинается Майская революция, которая становится началом создания государства Аргентина;
- 1926 год: убийство Симона Петлюры;
- 1996 год: чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см в Йене;
- 1996 год: словак Ю. Барбарич в Кошице тянет на себе 327-тонный поезд на расстояние 8,2 метра, устанавливая рекорд;
- 1996 год: в Киеве восстанавливают памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году;
- 1997 год: шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;
- 1999 год: боксер-тяжеловес Майк Тайсон освобождается из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;
- 2001 год: в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей — фруктовый бензин;
- 2014 год: в Украине избирают Президентом Украины Петра Порошенко;
- 2020 год: в Миннеаполисе (США) во время задержания убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что вызывает массовые протесты с жертвами.