День бега и воздушных шаров: праздники и события 5 июня

Праздники 5 июня

Всемирный день окружающей среды

5 июня как в Украине, так и во всем мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Этот экологический праздник был создан по инициативе ООН в 1973 году. Его суть в том, что из-за небрежного отношения человека природа страдает от загрязнения и уничтожения биологического разнообразия. И хотя повернуть время вспять, к сожалению, невозможно, мы можем научиться сосуществовать с окружающей средой в гармонии, чтобы защитить то, что еще не повреждено.

Всемирный день бега

Этот праздник ежегодно отмечается в первую среду июня. Первоначально он был популярен только среди легкоатлетов США, но довольно быстро распространился по всему миру и стал известен не только среди спортсменов. Официальный статус праздник получил в 2016 году, когда было проведено первое международное мероприятие, на котором собрались поклонники бега из 180 стран.

Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством

Именно в этот день 2016 вступило в силу Соглашение о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства. Ежегодно этот праздник начали отмечать с 2017 года.

Международный день борьбы с видовой дискриминацией

Этот праздник был создан по инициативе зоозащитников, но эту идею впервые развил в своих работах британский писатель Ричард Райдер. Позже его поддержал Питер Сингер, написавший книгу «Освобождение животных». До сих пор она считается лучшей работой по защите животных.

День воздушных шаров

Именно в этот день 1783 года братья Монгольфье подняли в воздух первый в мире шар, который был изготовлен из ткани и имел диаметр 600 м3. Это сооружение преодолело расстояние в 2 км всего за 10 минут. Сначала к изобретению относились с опаской, но уже через 5 месяцев воздушный шар впервые поднял в небо людей.

День рождения персонального компьютера Apple II

Именно в этот день в 1977 году мир увидел персональный компьютер Apple II, стоимость которого вдвое превышала цену предыдущей модели. Он сразу стал очень популярен и дал толчок компьютерной революции. Именно поэтому ежегодно отмечается отдельный праздник.

5 июня: памятные даты и события

1849 год – Дания становится конституционной монархией;

1882 год – в Париже открывают Музей Гревен;

1894 год – во Львове начинает работу самая большая за всю историю Галиции Общая Краевая выставка;

1910 год – в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам и выполнял роль пилота;

1919 год – в ходе украинско-польской войны 1918-1919 годов начинается Чортковская офензива Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков освобождают Чортков, Тернополь, Бучач и Перемышляны;

1945 год – военачальники союзных государств подписывают в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции;

1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;

1990 год – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

Кто родился 5 июня