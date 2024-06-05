День бега и воздушных шаров: праздники и события 5 июня

Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. А еще в этот день отмечают Международный день борьбы с видовой дискриминацией… Но это все «серьезные» праздники, а что вы скажете насчет Дня бега или Дня воздушных шаров? Да-да, именно сегодня при желании отметить и их. Больше интересных подробностей – в материале «Одесской жизни».
Праздники 5 июня
Всемирный день окружающей среды
5 июня как в Украине, так и во всем мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Этот экологический праздник был создан по инициативе ООН в 1973 году. Его суть в том, что из-за небрежного отношения человека природа страдает от загрязнения и уничтожения биологического разнообразия. И хотя повернуть время вспять, к сожалению, невозможно, мы можем научиться сосуществовать с окружающей средой в гармонии, чтобы защитить то, что еще не повреждено.
Всемирный день бега
Этот праздник ежегодно отмечается в первую среду июня. Первоначально он был популярен только среди легкоатлетов США, но довольно быстро распространился по всему миру и стал известен не только среди спортсменов. Официальный статус праздник получил в 2016 году, когда было проведено первое международное мероприятие, на котором собрались поклонники бега из 180 стран.
Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством
Именно в этот день 2016 вступило в силу Соглашение о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства. Ежегодно этот праздник начали отмечать с 2017 года.
Международный день борьбы с видовой дискриминацией
Этот праздник был создан по инициативе зоозащитников, но эту идею впервые развил в своих работах британский писатель Ричард Райдер. Позже его поддержал Питер Сингер, написавший книгу «Освобождение животных». До сих пор она считается лучшей работой по защите животных.
День воздушных шаров
Именно в этот день 1783 года братья Монгольфье подняли в воздух первый в мире шар, который был изготовлен из ткани и имел диаметр 600 м3. Это сооружение преодолело расстояние в 2 км всего за 10 минут. Сначала к изобретению относились с опаской, но уже через 5 месяцев воздушный шар впервые поднял в небо людей.
День рождения персонального компьютера Apple II
Именно в этот день в 1977 году мир увидел персональный компьютер Apple II, стоимость которого вдвое превышала цену предыдущей модели. Он сразу стал очень популярен и дал толчок компьютерной революции. Именно поэтому ежегодно отмечается отдельный праздник.
5 июня: памятные даты и события
- 1849 год – Дания становится конституционной монархией;
- 1882 год – в Париже открывают Музей Гревен;
- 1894 год – во Львове начинает работу самая большая за всю историю Галиции Общая Краевая выставка;
- 1910 год – в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам и выполнял роль пилота;
- 1919 год – в ходе украинско-польской войны 1918-1919 годов начинается Чортковская офензива Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков освобождают Чортков, Тернополь, Бучач и Перемышляны;
- 1945 год – военачальники союзных государств подписывают в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции;
- 1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;
- 1990 год – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.
Кто родился 5 июня
- 1941 – украинский футболист и тренер Анатолий Пузач;
- 1975 – Анджелина Джоли, американская актриса;
- 1976 – Вячеслав Кернозенко, украинский футболист;
- 1978 – Константин Калмыков, украинский хоккеист;
- 1984 – старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Виталий Пархомчук;
- 1988 – Александр Петраковский, украинский офицер, участник русско-украинской войны. Герой Украины;
- 1997 – украинский волейболист Олег Плотницкий.