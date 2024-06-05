День бега и воздушных шаров: праздники и события 5 июня

День бега и воздушных шаров: праздники и события 5 июня

Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. А еще в этот день отмечают Международный день борьбы с видовой дискриминацией… Но это все «серьезные» праздники, а что вы скажете насчет Дня бега или Дня воздушных шаров? Да-да, именно сегодня при желании отметить и их. Больше интересных подробностей – в материале «Одесской жизни».

Праздники 5 июня

Всемирный день окружающей среды

5 июня как в Украине, так и во всем мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Этот экологический праздник был создан по инициативе ООН в 1973 году. Его суть в том, что из-за небрежного отношения человека природа страдает от загрязнения и уничтожения биологического разнообразия. И хотя повернуть время вспять, к сожалению, невозможно, мы можем научиться сосуществовать с окружающей средой в гармонии, чтобы защитить то, что еще не повреждено.

Всемирный день бега

бег по взлетой полосе

Этот праздник ежегодно отмечается в первую среду июня. Первоначально он был популярен только среди легкоатлетов США, но довольно быстро распространился по всему миру и стал известен не только среди спортсменов. Официальный статус праздник получил в 2016 году, когда было проведено первое международное мероприятие, на котором собрались поклонники бега из 180 стран.

Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством

Именно в этот день 2016 вступило в силу Соглашение о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства. Ежегодно этот праздник начали отмечать с 2017 года.

Международный день борьбы с видовой дискриминацией

Этот праздник был создан по инициативе зоозащитников, но эту идею впервые развил в своих работах британский писатель Ричард Райдер. Позже его поддержал Питер Сингер, написавший книгу «Освобождение животных». До сих пор она считается лучшей работой по защите животных.

День воздушных шаров

Воздушные шары

Именно в этот день 1783 года братья Монгольфье подняли в воздух первый в мире шар, который был изготовлен из ткани и имел диаметр 600 м3. Это сооружение преодолело расстояние в 2 км всего за 10 минут. Сначала к изобретению относились с опаской, но уже через 5 месяцев воздушный шар впервые поднял в небо людей.

День рождения персонального компьютера Apple II

Именно в этот день в 1977 году мир увидел персональный компьютер Apple II, стоимость которого вдвое превышала цену предыдущей модели. Он сразу стал очень популярен и дал толчок компьютерной революции. Именно поэтому ежегодно отмечается отдельный праздник.

5 июня: памятные даты и события

  • 1849 год – Дания становится конституционной монархией;
  • 1882 год – в Париже открывают Музей Гревен;
  • 1894 год – во Львове начинает работу самая большая за всю историю Галиции Общая Краевая выставка;
  • 1910 год – в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам и выполнял роль пилота;
  • 1919 год – в ходе украинско-польской войны 1918-1919 годов начинается Чортковская офензива Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков освобождают Чортков, Тернополь, Бучач и Перемышляны;
  • 1945 год – военачальники союзных государств подписывают в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции;
  • 1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;
  • 1990 год – Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

Кто родился 5 июня

  • 1941 – украинский футболист и тренер Анатолий Пузач;
  • 1975 – Анджелина Джоли, американская актриса;
  • 1976 – Вячеслав Кернозенко, украинский футболист;
  • 1978 – Константин Калмыков, украинский хоккеист;
  • 1984 – старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Виталий Пархомчук;
  • 1988 – Александр Петраковский, украинский офицер, участник русско-украинской войны. Герой Украины;
  • 1997 – украинский волейболист Олег Плотницкий.
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