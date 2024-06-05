День бігу та повітряних куль: свята та події 5 червня

День бігу та повітряних куль: свята та події 5 червня

Сьогодні, 5 червня, відзначається Всесвітній день довкілля. А ще цього дня відзначають Міжнародний день боротьби з видовою дискримінацією… Але це все «серйозні» свята, а що ви скажете про День бігу чи День повітряних куль?.. Так-так, саме сьогодні за бажанням можна відзначити і їх. Більше цікавих подробиць – у матеріалі «Одеського життя».

Свята 5 червня

Всесвітній день довкілля

5 червня як в Україні, так і у всьому світі святкують Всесвітній день довкілля. Це екологічне свято було створено з ініціативи ООН 1973 року. Його суть у тому, що через недбале ставлення людини природа страждає від забруднення та знищення біологічного розмаїття. І хоча повернути час назад, на жаль, неможливо, ми можемо навчитися співіснувати з довкіллям у гармонії, щоб захистити те, що ще не пошкоджено.

Всесвітній день бігу

біг по зльоту смузі

Це свято щорічно відзначається у першу середу червня. Спочатку він був популярним лише серед легкоатлетів США, але досить швидко поширився по всьому світу і став відомим не лише серед спортсменів. Офіційний статус свято отримало у 2016 році, коли було проведено перший міжнародний захід, на якому зібралися шанувальники бігу зі 180 країн.

Міжнародний день боротьби з незаконним та нерегульованим рибальством

Саме в цей день 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідацію незаконного та нерегульованого рибальства. Щороку це свято розпочали відзначати з 2017 року.

Міжнародний день боротьби з видовою дискримінацією

Це свято було створено з ініціативи зоозахисників, але цю ідею вперше розвинув у своїх роботах британський письменник Річард Райдер. Пізніше його підтримав Пітер Сінгер, який написав книгу “Звільнення тварин”. Досі вона вважається найкращою роботою із захисту тварин.

День повітряних куль

Повітряні кулі

Саме в цей день 1783 року брати Монгольф’є підняли в повітря першу у світі кулю, яка була виготовлена ​​з тканини і мала діаметр 600 м3. Ця споруда подолала відстань у 2 км лише за 10 хвилин. Спочатку до винаходу ставилися з побоюванням, але вже за 5 місяців повітряна куля вперше підняла в небо людей.

День народження персонального комп’ютера Apple II

Саме в цей день 1977 року світ побачив персональний комп’ютер Apple II, вартість якого вдвічі перевищувала ціну попередньої моделі. Він одразу став дуже популярним і дав поштовх комп’ютерної революції. Саме тому щороку відзначають окреме свято.

5 червня: пам’ятні дати та події

  • 1849 рік – Данія стає конституційною монархією;
  • 1882 рік – у Парижі відкривають Музей Гревен;
  • 1894 рік – у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;
  • 1910 рік – у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам і виконував роль пілота;
  • 1919 рік – під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УДА), внаслідок якої від поляків звільняють Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;
  • 1945 рік – воєначальники союзних держав підписують у Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великобританії та Франції;
  • 1977 рік – у продажу з’являється перший персональний комп’ютер Apple II;
  • 1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Хто народився 5 червня

  • 1941 – український футболіст та тренер Анатолій Пузач;
  • 1975 – Анджеліна Джолі, американська актриса;
  • 1976 – В’ячеслав Кернозенко, український футболіст;
  • 1978 – Костянтин Калмиков, український хокеїст;
  • 1984 – старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Віталій Пархомчук;
  • 1988 – Олександр Петраковський, український офіцер, учасник російсько-української війни. Герой України;
  • 1997 – український волейболіст Олег Плотницький.
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