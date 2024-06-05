День бігу та повітряних куль: свята та події 5 червня

Свята 5 червня

Всесвітній день довкілля

5 червня як в Україні, так і у всьому світі святкують Всесвітній день довкілля. Це екологічне свято було створено з ініціативи ООН 1973 року. Його суть у тому, що через недбале ставлення людини природа страждає від забруднення та знищення біологічного розмаїття. І хоча повернути час назад, на жаль, неможливо, ми можемо навчитися співіснувати з довкіллям у гармонії, щоб захистити те, що ще не пошкоджено.

Всесвітній день бігу

Це свято щорічно відзначається у першу середу червня. Спочатку він був популярним лише серед легкоатлетів США, але досить швидко поширився по всьому світу і став відомим не лише серед спортсменів. Офіційний статус свято отримало у 2016 році, коли було проведено перший міжнародний захід, на якому зібралися шанувальники бігу зі 180 країн.

Міжнародний день боротьби з незаконним та нерегульованим рибальством

Саме в цей день 2016 року набула чинності Угода про попередження, стримування та ліквідацію незаконного та нерегульованого рибальства. Щороку це свято розпочали відзначати з 2017 року.

Міжнародний день боротьби з видовою дискримінацією

Це свято було створено з ініціативи зоозахисників, але цю ідею вперше розвинув у своїх роботах британський письменник Річард Райдер. Пізніше його підтримав Пітер Сінгер, який написав книгу “Звільнення тварин”. Досі вона вважається найкращою роботою із захисту тварин.

День повітряних куль

Саме в цей день 1783 року брати Монгольф’є підняли в повітря першу у світі кулю, яка була виготовлена ​​з тканини і мала діаметр 600 м3. Ця споруда подолала відстань у 2 км лише за 10 хвилин. Спочатку до винаходу ставилися з побоюванням, але вже за 5 місяців повітряна куля вперше підняла в небо людей.

День народження персонального комп’ютера Apple II

Саме в цей день 1977 року світ побачив персональний комп’ютер Apple II, вартість якого вдвічі перевищувала ціну попередньої моделі. Він одразу став дуже популярним і дав поштовх комп’ютерної революції. Саме тому щороку відзначають окреме свято.

5 червня: пам’ятні дати та події

1849 рік – Данія стає конституційною монархією;

1882 рік – у Парижі відкривають Музей Гревен;

1894 рік – у Львові розпочинає роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 рік – у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам і виконував роль пілота;

1919 рік – під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочинається Чортківська офензива Української Галицької Армії (УДА), внаслідок якої від поляків звільняють Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 рік – воєначальники союзних держав підписують у Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великобританії та Франції;

1977 рік – у продажу з’являється перший персональний комп’ютер Apple II;

1990 рік – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Хто народився 5 червня