День бабушек, дедушек и пожилых людей: что еще празднуют 23 июля

Праздники и события 23 июля

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

Привлечение внимания к важности роли пожилых людей в обществе. Это напоминание о необходимости уважать и заботиться о бабушках, дедушках и всех пожилых людях. Акцент делается на их вкладе в семью и общество, а также на необходимости обеспечить им достойную жизнь.

Всемирный день синдрома Шегрена

Повышение осведомленности о синдроме Шегрена, аутоиммунном заболевании, поражающем слюнные и слезные железы. Этот день направлен на информирование о симптомах, диагностике и лечении этого заболевания. Также подчеркивается важность поддержки пациентов и их семей.

Всемирный день китов и дельфинов

Защита морских млекопитающих и их естественных сред обитания. Привлечение внимания к проблеме незаконного вылова китов и дельфинов и уменьшения их популяции. Активно пропагандируется необходимость сохранения морской фауны и борьба с экологическими угрозами, которые им угрожают.

Именины 23 июля

23 июля именины празднуют: Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

Кто из известных людей родился 23 июля

1938 год: украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист Вагрич Бахчанян;

1969 год: украинский хоккеист Дмитрий Христич;

1976 год: украинский хоккеист Игорь Карпенко.

Памятные даты 23 июля