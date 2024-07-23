День бабушек, дедушек и пожилых людей: что еще празднуют 23 июля

День бабушек, дедушек и пожилых людей: что еще празднуют 23 июля

Что празднуют в Украине и мире 23 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 23 июля

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

Привлечение внимания к важности роли пожилых людей в обществе. Это напоминание о необходимости уважать и заботиться о бабушках, дедушках и всех пожилых людях. Акцент делается на их вкладе в семью и общество, а также на необходимости обеспечить им достойную жизнь.

Всемирный день синдрома Шегрена

Повышение осведомленности о синдроме Шегрена, аутоиммунном заболевании, поражающем слюнные и слезные железы. Этот день направлен на информирование о симптомах, диагностике и лечении этого заболевания. Также подчеркивается важность поддержки пациентов и их семей.

Всемирный день китов и дельфинов

Защита морских млекопитающих и их естественных сред обитания. Привлечение внимания к проблеме незаконного вылова китов и дельфинов и уменьшения их популяции. Активно пропагандируется необходимость сохранения морской фауны и борьба с экологическими угрозами, которые им угрожают.

Именины 23 июля

23 июля именины празднуют: Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

Кто из известных людей родился 23 июля

  • 1938 год: украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист Вагрич Бахчанян;
  • 1969 год: украинский хоккеист Дмитрий Христич;
  • 1976 год: украинский хоккеист Игорь Карпенко.

Памятные даты 23 июля

  • 971 год: Киевская Русь и Византийская империя подписывают мирный договор;
  • 1093 год: половцы побеждают русское войско Святополка в битве на реке Желянь;
  • 1840 год: Великобритания объявляет, что Канада получает статус самоуправляемой территории;
  • 1873 год: французский художник Гюстав Курбе переходит границу со Швейцарией, навсегда покидая Францию;
  • 1888 год: в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;
  • 1901 год: немецкий врач Роберт Кох выдвигает теорию о том, что крысы являются переносчиками бубонной чумы;
  • 1908 год: младотурецкая революция;
  • 1951 год: в Рокенкорте (Франция) открывают штаб-квартиру НАТО;
  • 1966 год: запускают первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода;
  • 1974 год: свергают диктатуру «черных полковников» в Греции;
  • 1975 год: Канада закрывает свои атлантические порты для иностранных рыболовных судов;
  • 1979 год: духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запрещает трансляцию музыки, считая ее развращающей для молодежи;
  • 1982 год: принимается решение о полном запрете коммерческого вылова китов.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua