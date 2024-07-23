День бабушек, дедушек и пожилых людей: что еще празднуют 23 июля

Что празднуют в Украине и мире 23 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 23 июля
Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
Привлечение внимания к важности роли пожилых людей в обществе. Это напоминание о необходимости уважать и заботиться о бабушках, дедушках и всех пожилых людях. Акцент делается на их вкладе в семью и общество, а также на необходимости обеспечить им достойную жизнь.
Всемирный день синдрома Шегрена
Повышение осведомленности о синдроме Шегрена, аутоиммунном заболевании, поражающем слюнные и слезные железы. Этот день направлен на информирование о симптомах, диагностике и лечении этого заболевания. Также подчеркивается важность поддержки пациентов и их семей.
Всемирный день китов и дельфинов
Защита морских млекопитающих и их естественных сред обитания. Привлечение внимания к проблеме незаконного вылова китов и дельфинов и уменьшения их популяции. Активно пропагандируется необходимость сохранения морской фауны и борьба с экологическими угрозами, которые им угрожают.
Именины 23 июля
23 июля именины празднуют: Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.
Кто из известных людей родился 23 июля
- 1938 год: украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист Вагрич Бахчанян;
- 1969 год: украинский хоккеист Дмитрий Христич;
- 1976 год: украинский хоккеист Игорь Карпенко.
Памятные даты 23 июля
- 971 год: Киевская Русь и Византийская империя подписывают мирный договор;
- 1093 год: половцы побеждают русское войско Святополка в битве на реке Желянь;
- 1840 год: Великобритания объявляет, что Канада получает статус самоуправляемой территории;
- 1873 год: французский художник Гюстав Курбе переходит границу со Швейцарией, навсегда покидая Францию;
- 1888 год: в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;
- 1901 год: немецкий врач Роберт Кох выдвигает теорию о том, что крысы являются переносчиками бубонной чумы;
- 1908 год: младотурецкая революция;
- 1951 год: в Рокенкорте (Франция) открывают штаб-квартиру НАТО;
- 1966 год: запускают первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода;
- 1974 год: свергают диктатуру «черных полковников» в Греции;
- 1975 год: Канада закрывает свои атлантические порты для иностранных рыболовных судов;
- 1979 год: духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запрещает трансляцию музыки, считая ее развращающей для молодежи;
- 1982 год: принимается решение о полном запрете коммерческого вылова китов.