День бабусь, дідусів та людей похилого віку: що ще святкують 23 липня

Свята та події 23 липня

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку

Привернення уваги до важливості ролі старших людей у суспільстві. Це нагадування про необхідність шанувати та піклуватися про бабусь, дідусів та всіх людей похилого віку. Акцент робиться на їхньому внеску в родину та суспільство, а також на потребі забезпечити їм гідне життя.

Всесвітній день синдрому Шегрена

Підвищення обізнаності про синдром Шегрена, аутоімунне захворювання, що вражає слинні та слізні залози. Цей день спрямований на інформування про симптоми, діагностику та лікування цього захворювання. Також підкреслюється важливість підтримки пацієнтів та їхніх родин.

Всесвітній день китів і дельфінів

Захист морських ссавців та їхніх природних середовищ існування. Привернення уваги до проблеми незаконного вилову китів і дельфінів та зменшення їхньої популяції. Активно пропагується необхідність збереження морської фауни та боротьба з екологічними загрозами, що їм загрожують.

Іменини 23 липня

23 липня іменини святкують:Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.

Хто з відомих людей народився 23 липня

1938 рік: український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;

1969 рік: український хокеїст Дмитро Христич;

1976 рік: український хокеїст Ігор Карпенко.

Пам’ятні дати 23 липня