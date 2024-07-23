День бабусь, дідусів та людей похилого віку: що ще святкують 23 липня

Що святкують в Україні та світі 23 липня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 23 липня
Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку
Привернення уваги до важливості ролі старших людей у суспільстві. Це нагадування про необхідність шанувати та піклуватися про бабусь, дідусів та всіх людей похилого віку. Акцент робиться на їхньому внеску в родину та суспільство, а також на потребі забезпечити їм гідне життя.
Всесвітній день синдрому Шегрена
Підвищення обізнаності про синдром Шегрена, аутоімунне захворювання, що вражає слинні та слізні залози. Цей день спрямований на інформування про симптоми, діагностику та лікування цього захворювання. Також підкреслюється важливість підтримки пацієнтів та їхніх родин.
Всесвітній день китів і дельфінів
Захист морських ссавців та їхніх природних середовищ існування. Привернення уваги до проблеми незаконного вилову китів і дельфінів та зменшення їхньої популяції. Активно пропагується необхідність збереження морської фауни та боротьба з екологічними загрозами, що їм загрожують.
Іменини 23 липня
23 липня іменини святкують:Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.
Хто з відомих людей народився 23 липня
- 1938 рік: український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст Вагріч Бахчанян;
- 1969 рік: український хокеїст Дмитро Христич;
- 1976 рік: український хокеїст Ігор Карпенко.
Пам’ятні дати 23 липня
- 971 рік: Київська Русь і Візантійська імперія підписують мирний договір;
- 1093 рік: половці перемагають руське військо Святополка у битві на річці Желянь;
- 1840 рік: Велика Британія оголошує, що Канада отримує статус самоврядної території;
- 1873 рік: французький художник Гюстав Курбе переходить кордон зі Швейцарією, назавжди залишаючи Францію;
- 1888 рік: у Києві відкривають пам’ятник Богдану Хмельницькому;
- 1901 рік: німецький лікар Роберт Кох висуває теорію про те, що пацюки є переносниками бубонної чуми;
- 1908 рік: молодотурецька революція;
- 1951 рік: у Рокенкорті (Франція) відкривають штаб-квартиру НАТО;
- 1966 рік: запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу;
- 1974 рік: повалюють диктатуру «чорних полковників» у Греції;
- 1975 рік: Канада закриває свої атлантичні порти для іноземних рибальських суден;
- 1979 рік: духовний лідер Ірану аятолла Хомейні забороняє трансляцію музики, вважаючи її розбещуючою для молоді;
- 1982 рік: ухвалюють рішення про повну заборону комерційного вилову китів.