День ангела 30 сентября: у каких имён?

Женские имена Вера, Надежда и Любовь являются старославянской калькой с древнегреческих имен. Так, они пошли от имен раннехристианских мучениц «Πίστιος» (Пистис), «Ελπίς» (Элпис) и « Ἀγάπη» (Агапе) соответственно.

Все три имени появились на Руси с приходом христианства и соотносятся с мученицами-сёстрами, казнёнными во II веке по приказу императора Адриана. По легенде, их мать завали Софией. У этого имени также греческие корни и переводится оно как «мудрость, разумность, наука».