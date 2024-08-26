День актера и День собак: праздники и события 26 августа

«Одесская Жизнь» рассказывает, какие праздники и события отмечают сегодня, 26 августа 2024 года, в Украине и мире. Также вы узнаете о том, какие значимые исторические события произошли в этот день и кто из известных людей сегодня родился.
Международный день собак
26 августа в Украине и в мире отмечают Международный день собак. Этот праздник основала в 2004 году американка Коллин Пейдж, эксперт по поведению животных и защитница их прав. Главной целью этого дня является привлечение внимания к важности собак в нашей жизни, а также поощрение людей к тому, чтобы они принимали животных из приютов. Собаки играют важную роль в жизни человека, будучи верными друзьями, охранниками, помощниками для людей с особыми потребностями, а также активно сотрудничая с правоохранительными органами и спасателями. Этот день напоминает о важности заботы и любви к этим замечательным созданиям.
Международный день актера
В этот же день отмечают Международный день актера. Этот праздник предназначен для чествования актеров по всему миру, независимо от того, работают ли они в театре, кино, на телевидении или в цифровых медиа. Актеры играют значительную роль в нашей жизни, рассказывая вдохновляющие, развлекающие и заставляющие задуматься истории. Также это напоминание о важности постоянного развития и обучения в актерском мастерстве, а также об устойчивости, которая часто необходима в этой профессии. Этот праздник принадлежит не только знаменитым актерам, но и тем, кто только начинает свой путь в этой области.
Какие исторические события произошли 26 августа
26 августа в мире и Украине произошли следующие события:
- В 1071 году близ Манцикерта произошло сражение, в котором турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом одержали победу над византийской армией императора Романа IV Диогена, взяв его в плен;
- В 1278 году произошло крупнейшее сражение рыцарских времен в Европе — битва под Дюрнкрутом. Войска короля Германии Рудольфа I и короля Венгрии Ласло IV Куна победили армию короля Богемии Пржемысла Отакара II;
- В 1382 году хан Золотой Орды Тохтамыш захватил Москву, ограбил ее и сжег, восстановив зависимость земель Московского княжества от Орды;
- В 1498 году Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. Его работа «Пьета», выполненная из цельного блока каррарского мрамора, стала одним из известнейших его творений;
- В 1657 году в Чигирине на должность Гетмана Украины был избран Иван Выговский;
- В 1728 году Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, который позже назвали Беринговым;
- В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина;
- В 1813 году началось Дрезденское сражение. На следующий день Наполеон одержал победу над прусско-австро-российской армией;
- В 1847 году провозглашена Республика Либерия — первое независимое государство в «черной» Африке;
- В 1907 году иллюзионист Гарри Гудини, закованный в цепи и брошенный в воду, всплыл на поверхность через 57 секунд;
- В 1939 году Гитлер выдвинул Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск);
- В 1945 году Украинская ССР ратифицировала Устав ООН;
- В 1946 году актриса Норма Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox и стала известной как Мэрилин Монро;
- В 1991 году началась внеочередная сессия парламента СССР, во время которой была прекращена деятельность КПСС на всей территории страны;
- В тот же день Президиум Верховного Совета УССР принял решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.
Кто родился 26 августа
26 августа родились такие известные личности:
- В 1728 году родился Иоганн Ламберт, немецкий физик, астроном, математик и философ;
- В 1740 году на свет появился Жозеф Монгольфье, француз, старший из двух братьев Монгольфье, которые в 1783 году впервые поднялись в воздух на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом; /li>
- В 1743 году родился Антуан Лавуазье, французский ученый, один из основателей современной химии;
- В 1873 году родился Ли де Форест, американский изобретатель, создавший ламповый детектор и усилитель, ставшие основой радио в «дотранзисторную эру»;
- В 1880 году родился Гийом Аполлинер, французский поэт и художник;
- В 1910 году на свет появилась мать Тереза, католическая монахиня, основательница благотворительных миссий и лауреат Нобелевской премии мира 1979 года;
- В 1957 году родился Доктор Албан, шведский певец нигерийского происхождения;
- В 1966 году на свет появилась Шерли Мэнсон, шотландская певица, вокалистка группы Garbage;
- В 1980 году родился Маколей Калкин, американский киноактер;
- В том же году родился Крис Пайн, американский киноактер.