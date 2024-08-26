День актера и День собак: праздники и события 26 августа

Международный день собак

26 августа в Украине и в мире отмечают Международный день собак. Этот праздник основала в 2004 году американка Коллин Пейдж, эксперт по поведению животных и защитница их прав. Главной целью этого дня является привлечение внимания к важности собак в нашей жизни, а также поощрение людей к тому, чтобы они принимали животных из приютов. Собаки играют важную роль в жизни человека, будучи верными друзьями, охранниками, помощниками для людей с особыми потребностями, а также активно сотрудничая с правоохранительными органами и спасателями. Этот день напоминает о важности заботы и любви к этим замечательным созданиям.

Международный день актера

В этот же день отмечают Международный день актера. Этот праздник предназначен для чествования актеров по всему миру, независимо от того, работают ли они в театре, кино, на телевидении или в цифровых медиа. Актеры играют значительную роль в нашей жизни, рассказывая вдохновляющие, развлекающие и заставляющие задуматься истории. Также это напоминание о важности постоянного развития и обучения в актерском мастерстве, а также об устойчивости, которая часто необходима в этой профессии. Этот праздник принадлежит не только знаменитым актерам, но и тем, кто только начинает свой путь в этой области.

Какие исторические события произошли 26 августа

26 августа в мире и Украине произошли следующие события:

В 1071 году близ Манцикерта произошло сражение, в котором турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом одержали победу над византийской армией императора Романа IV Диогена, взяв его в плен;

В 1278 году произошло крупнейшее сражение рыцарских времен в Европе — битва под Дюрнкрутом. Войска короля Германии Рудольфа I и короля Венгрии Ласло IV Куна победили армию короля Богемии Пржемысла Отакара II;

В 1382 году хан Золотой Орды Тохтамыш захватил Москву, ограбил ее и сжег, восстановив зависимость земель Московского княжества от Орды;

В 1498 году Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. Его работа «Пьета», выполненная из цельного блока каррарского мрамора, стала одним из известнейших его творений;

В 1657 году в Чигирине на должность Гетмана Украины был избран Иван Выговский;

В 1728 году Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, который позже назвали Беринговым;

В 1789 году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина;

В 1813 году началось Дрезденское сражение. На следующий день Наполеон одержал победу над прусско-австро-российской армией;

В 1847 году провозглашена Республика Либерия — первое независимое государство в «черной» Африке;

В 1907 году иллюзионист Гарри Гудини, закованный в цепи и брошенный в воду, всплыл на поверхность через 57 секунд;

В 1939 году Гитлер выдвинул Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск);

В 1945 году Украинская ССР ратифицировала Устав ООН;

В 1946 году актриса Норма Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox и стала известной как Мэрилин Монро;

В 1991 году началась внеочередная сессия парламента СССР, во время которой была прекращена деятельность КПСС на всей территории страны;

В тот же день Президиум Верховного Совета УССР принял решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

Кто родился 26 августа

26 августа родились такие известные личности: