День актора та День собак: свята та події 26 серпня

Міжнародний день собак

26 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день собак. Це свято заснувала у 2004 році американка Коллін Пейдж, експерт з поведінки тварин і захисниця їхніх прав. Головною метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті, а також заохочення людей до того, щоб вони брали тварин із притулків. Собаки виконують важливу роль у житті людини, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також активно співпрацюючи з правоохоронними органами та рятувальниками. Цей день є нагадуванням про важливість турботи та любові до цих чудових створінь.

Міжнародний день актора

Того ж дня відзначають Міжнародний день актора. Це свято призначене для вшанування акторів по всьому світу, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, на телебаченні або в цифрових медіа. Актори відіграють значну роль у нашому житті, розповідаючи історії, які надихають, розважають і змушують замислитися. Також це нагадування про важливість постійного розвитку та навчання в акторській майстерності, а також про стійкість, яка часто необхідна в цій професії. Це свято належить не тільки знаменитим акторам, але й тим, хто тільки починає свій шлях у цій галузі.

Які історичні події відбулися 26 серпня

26 серпня в світі та Україні відбулися такі події:

У 1071 році поблизу Манцикерта відбулася битва, в якій турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом здобули перемогу над візантійською армією імператора Романа IV Діогена, взявши його в полон;

У 1278 році сталася найбільша битва лицарських часів у Європі — битва під Дюрнкрутом. Війська короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна перемогли армію короля Богемії Пржемисла Отакара II;

У 1382 році хан Золотої Орди Тохтамиш захопив Москву, пограбував її та спалив, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди;

У 1498 році Мікеланджело отримав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. Його робота «П’єта», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найвідоміших його творінь;

У 1657 році в Чигирині на посаду Гетьмана України було обрано Івана Виговського;

У 1728 році Вітус Беринг відкрив протоку між Азією та Америкою, яку пізніше назвали Беринговою;

У 1789 році у Франції було ухвалено Декларацію прав людини і громадянина;

У 1813 році розпочалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон здобув перемогу над прусько-австро-російською армією;

У 1847 році проголошено Республіку Ліберія — першу незалежну державу в «чорній» Африці;

У 1907 році ілюзіоніст Гаррі Гудіні, закований у ланцюги та кинутий у воду, сплив на поверхню через 57 секунд;

У 1939 році Гітлер висунув Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ);

У 1945 році Українська РСР ратифікувала Статут ООН;

У 1946 році акторка Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox і стала відомою як Мерілін Монро;

У 1991 році розпочалася позачергова сесія парламенту СРСР, під час якої було припинено діяльність КПРС на всій території країни;

Того ж дня Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Хто народився 26 серпня

26 серпня народилися такі відомі особистості: