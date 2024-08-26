День актора та День собак: свята та події 26 серпня

Одеське Життя” розповідає, які свята і події відзначають сьогодні, 26 серпня 2024 року, в Україні та світі. Також ві дізнаєтесь про те, які значущі історичні події сталися цього дня і хто з відомих людей сьогодні народився.
Міжнародний день собак
26 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день собак. Це свято заснувала у 2004 році американка Коллін Пейдж, експерт з поведінки тварин і захисниця їхніх прав. Головною метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті, а також заохочення людей до того, щоб вони брали тварин із притулків. Собаки виконують важливу роль у житті людини, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також активно співпрацюючи з правоохоронними органами та рятувальниками. Цей день є нагадуванням про важливість турботи та любові до цих чудових створінь.
Міжнародний день актора
Того ж дня відзначають Міжнародний день актора. Це свято призначене для вшанування акторів по всьому світу, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, на телебаченні або в цифрових медіа. Актори відіграють значну роль у нашому житті, розповідаючи історії, які надихають, розважають і змушують замислитися. Також це нагадування про важливість постійного розвитку та навчання в акторській майстерності, а також про стійкість, яка часто необхідна в цій професії. Це свято належить не тільки знаменитим акторам, але й тим, хто тільки починає свій шлях у цій галузі.
Які історичні події відбулися 26 серпня
26 серпня в світі та Україні відбулися такі події:
- У 1071 році поблизу Манцикерта відбулася битва, в якій турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом здобули перемогу над візантійською армією імператора Романа IV Діогена, взявши його в полон;
- У 1278 році сталася найбільша битва лицарських часів у Європі — битва під Дюрнкрутом. Війська короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Куна перемогли армію короля Богемії Пржемисла Отакара II;
- У 1382 році хан Золотої Орди Тохтамиш захопив Москву, пограбував її та спалив, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди;
- У 1498 році Мікеланджело отримав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. Його робота «П’єта», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найвідоміших його творінь;
- У 1657 році в Чигирині на посаду Гетьмана України було обрано Івана Виговського;
- У 1728 році Вітус Беринг відкрив протоку між Азією та Америкою, яку пізніше назвали Беринговою;
- У 1789 році у Франції було ухвалено Декларацію прав людини і громадянина;
- У 1813 році розпочалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон здобув перемогу над прусько-австро-російською армією;
- У 1847 році проголошено Республіку Ліберія — першу незалежну державу в «чорній» Африці;
- У 1907 році ілюзіоніст Гаррі Гудіні, закований у ланцюги та кинутий у воду, сплив на поверхню через 57 секунд;
- У 1939 році Гітлер висунув Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ);
- У 1945 році Українська РСР ратифікувала Статут ООН;
- У 1946 році акторка Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox і стала відомою як Мерілін Монро;
- У 1991 році розпочалася позачергова сесія парламенту СРСР, під час якої було припинено діяльність КПРС на всій території країни;
- Того ж дня Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.
Хто народився 26 серпня
26 серпня народилися такі відомі особистості:
- У 1728 році народився Йоганн Ламберт, німецький фізик, астроном, математик і філософ;
- У 1740 році на світ з’явився Жозеф Монгольф’є, француз, старший з двох братів Монгольф’є, які у 1783 році вперше піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям;
- У 1743 році народився Антуан Лавуазьє, французький вчений, один із засновників сучасної хімії;
- У 1873 році народився Лі де Форест, американський винахідник, який створив ламповий детектор і підсилювач, що стали основою радіо в «дотранзисторну еру»;
- У 1880 році народився Ґійом Аполлінер, французький поет і художник;
- У 1910 році на світ з’явилася мати Тереза, католицька черниця, засновниця доброчинних місій та лауреат Нобелівської премії миру 1979 року;
- У 1957 році народився Доктор Албан, шведський співак нігерійського походження;
- У 1966 році на світ з’явилася Шерлі Менсон, шотландська співачка, вокалістка групи Garbage;
- У 1980 році народився Маколей Калкін, американський кіноактор;
- Того ж року народився Кріс Пайн, американський кіноактор.