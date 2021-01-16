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Демонтаж одесского дома на Торговой идет полным ходом – что будет на его месте? (фото)

Демонтаж одесского дома на Торговой идет полным ходом – что будет на его месте? (фото)

Снег – не снег, холод – не холод, а демонтаж старого обвалившегося в мае прошлого года дома №20 на улице Торговой продолжается.

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От дома уже совсем мало что осталось, снос производится довольно «тихо, но уверенно».

Итак, советская банька рядом с этим домом канула в прошлое, скоро не останется и старого дома. Что в будущем собираются строить на этом месте?

Как недавно заверил в видеокомментарии глава Приморской районной администрации Марат Королев, на месте дома на Торговой, 20 и рядом с ним высотки не будет. Он также подтвердил, что застройщик выкупил квартиры у жильцов в полуразрушенном здании.

– Ухудшение погодных условий негативно влияет на аварийное здание, которое невозможно восстановить. Из-за отсутствия перспектив для здания было принято решение для безопасности жителей города его демонтировать. Высотного строительства на месте строительной площадки не предусматривается, – сказал глава райадминистрации.

Напомним, в сентябре 2019 года, когда дом на Торговой, 20 стоял на месте, и только начался демонтаж банного комплекса рядом, представитель застройщика – компании «Некст Джен Девелопмент» – сообщил, что на этом месте планируется построить офисный центр.

Ну а пока одесситы, проходя по Торговой, наблюдают, как старый одесский дом под номером 20 потихоньку уходит в прошлое…

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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