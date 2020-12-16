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Дело одесского Летнего театра: Верховный суд не стал на сторону застройщика

Дело одесского Летнего театра: Верховный суд не стал на сторону застройщика

Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по жалобе частной компании «Солинг». Ранее фирма пыталась оспорить решение областного департамента культуры о внесении одесского Летнего театра в границы памятника архитектуры и градостроения местного значения – Городского сада.

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Таким образом, суд окончательно признал, что Летний театр является частью Горсада на законных основаниях и не подлежит застройке.

Соответствующее постановление опубликовано в реестре судебных решений.

Напомним, судебная тяжба по «делу Летнего театра» длилась несколько лет. Судебный процесс инициировала фирма «Солинг», которая выкупила недвижимость на территории Летнего театра и арендовала там землю на многие годы. Решение о передаче территории Летнего театра в аренду приняли депутаты Одесского городского совета в 2016 году.

В 2017 году компания «Солинг» получила разрешение на строительство на территории Летнего театра. На этом месте она собиралась построить 8-этажное здание. Однако прокуратура потребовала отменить решение, поскольку этот участок находится в зоне исторических памятников в центре Одессы.

В конце 2017 года одесситы провели акцию протеста против застройки в Летнем театре, начались столкновения и противостояния. При этом Минкульт Украины признал Летний театр частью территории Горсада.

Позже застройщик начал благоустраивать территорию Летнего театра.

В мае 2019 года компания «Солинг» обратилась в суд, чтобы отменить решение департамента культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации о включении территории Летнего театра в пределы Горсада, принятое 24 ноября 2017 года. Третьей стороной в этом деле выступала одесская общественная организация «Зеленый лист», которая отстаивала законность включения Летнего театра в пределы Горсада.

В августе 2018 года Одесский окружной административный суд частично удовлетворил требования компании «Солинг» и признал Летний театр отдельным от Городского сада. В свою очередь Одесская ОГА подала на апелляцию.

23 сентября 2020 года Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу департамента культуры Одесской ОГА и включил территорию Летнего театра в границы памятника архитектуры.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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